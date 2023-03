Aleix Espargaró (Platz 1): «Das Bike ist nicht gut»

Aprilia-Werkspilot Aleix Espargaró (33) sicherte sich am Freitag in Argentinien die Tagesbestzeit. «Es ist verrückt, der Griplevel ist sehr, sehr niedrig», seufzte er.

Platz 2 am Vormittag, Bestzeit am Nachmittag: Für Aprilia-Star und Vorjahressieger Aleix Espargaró hätte es am ersten Tag auf dem 4,806 km langen Autódromo Termas de Río Hondo mit seinen neun Rechts- und fünf Linkskurven nicht viel besser laufen können. Er verpasste zwar den Rundenrekord von Marc Márquez, der seit 2014 bei 1:37,683 min liegt. Denn Aleix reichte im zweiten freien Freitag-Training zum «Gran Premio Michelin de la República Argentina» die Marke von 1:38,518 min (= 175,6 km/h) für die Bestzeit.

«Insgesamt bin ich happy», strahlte der zweifache Familienvater, der in Andorra wohnt. «Ich hatte schon vor meiner Ankunft hier viel Selbstvertrauen. Aber du wirst dann auch von Zweifeln beschlichen, denn du weisst nie. Es ist ein anderes Jahr, eine andere Saison, ein verändertes Motorrad. Und das Leven des ganzes Startfelds ist super hoch. Aber wir konnten heute bestätigen, dass unser Motorrad hier wieder sehr gut funktioniert.»

© Gold & Goose Willkommen in Argentinien © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Takaaki Nakagami © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Aleix Espargaró Zurück Weiter

«Ich war in der Früh im FP1 noch etwas vorsichtig, ich wollte es nicht übertreiben. Denn ich habe mich an meinen Fehler von Silverstone 2022 erinnert, als ich extrem schnell war, aber dann die Gelegenheit zum Titelgewinn in England verpasst habe. Deshalb bin ich heute in der Früh etwas gelassener geblieben, dafür habe ich im FP2 mehr gepusht. Ich war am Freitag mit den gebrauchten Reifen sehr schnell, gleichzeitig aber auch mit frischen Reifen über eine einzelne schnelle Runde.»

Espargaró weiter: «Die Frage, warum die Aprilia hier so konkurrenzfähig ist, kann ich beim besten Willen nicht beantworten. Ich verstehe es nicht, ich weiß es nicht. Das Bike ist hier nicht gut, ehrlich nicht. Unser Motorrad ist hier einfach weniger schlecht als die anderen. In Portimão habe ich mich zehnmal besser gefühlt. Dort hatten wir Grip, das Turning war einwandfrei, das Bremsverhalten auch. Hier fährst du die ganze Zeit wie auf Eis. Du slidest und slidest. Es ist verrückt! Aber schaut euch die TV-Bilder an: Die anderen Bikes hinterlassen einen noch schlimmeren Eindruck.»

«Der Griplevel hier ist sehr, sehr niedrig. Ich habe bei meiner ersten ‘time attack’ im FP1 mit den Reifen einige Probleme gehabt», berichtete Aleix. «Ich habe die Runde abgebrochen und bin zurück an die Bix gefahren: Dort habe ich zu meinem Crew-Chief gesagt: ‘Es ist verrückt. Ich kann mit den frischen weichen Reifen nicht unter 1:39 min fahren.’ Dabei bin ich letztes Jahr mit gebrauchten Reifen im Warm-Up sieben Runden in 1:38 in gefahren. Heute musste ich mit dem zweiten weichen Hinterreifen im FP2 viel riskieren, um unter 1:39 min zu kommen.»

MotoGP, kombinierte Zeiten nach FP2, Las Termas (31.3.):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:38,518 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,162 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,249

4. Marini, Ducati, + 0,315

5. Zarco, Ducati, + 0,391

6. Bagnaia, Ducati, + 0,426

7. Martin, Ducati, + 0,488

8. Nakagami, Honda, + 0,553

9. Morbidelli, Yamaha, + 0,562

10. Rins, Honda, + 0,599

11. Alex Márquez, Ducati, + 0,666

12. Brad Binder, KTM, + 0,684

13. Mir, Honda, + 0,719

14. Quartararo, Yamaha, + 0,746

15. Di Giannantonio, Ducati, + 0,770

16. Miller, KTM, + 0,858

17. Augusto Fernández, KTM, + 1,043

18. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,057

MotoGP-Ergebnis FP1, Las Termas (31.3.):

1. Viñales, Aprilia, 1:39,209 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,284 sec

3. Martin, Ducati, + 0,301

4. Nakagami, Honda, + 0,376

5. Alex Márquez, Ducati, + 0,403

6. Zarco, Ducati, + 0,421

7. Marini, Ducati, + 0,426

8. Morbidelli, Yamaha, + 0,489

9. Bezzecchi, Ducati, + 0,493

10. Bagnaia, Ducati, + 0,544

11. Rins, Honda, + 0,595

12. Di Giannantonio, Ducati, + 0,719

13. Augusto Fernández, KTM, + 0,787

14. Miller, KTM, + 0,830

15. Quartararo, Yamaha, + 0,909

16. Brad Binder, KTM, + 1,057

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,129

18. Mir, Honda, + 1,458

Moto2, kombinierte Zeiten nach FP2, Las Termas (31.3.):

1. Arbolino, Kalex, 1:43,172 min

2. Salac, Kalex, + 0,066 sec

3. Acosta, Kalex, + 0,080

4. Dixon, Kalex, + 0,121

5. Chantra, Kalex, + 0,126

6. Canet, Kalex, + 0,154

7. Lowes, Kalex, + 0,233

8. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,268

9. Bendsneyder, Kalex, + 0,436

10. Lopez, Boscoscuro, + 0,472

11. Gonzalez, Kalex, + 0,483

12. Arenas, Kalex, + 0,571

13. Baltus, Kalex, + 0,802

14. Roberts, Kalex, + 0,853

15. Kelly, Kalex, + 0,855

16. Vietti, Kalex, + 0,949



Ferner:

26. Ogura, Kalex, + 2,194