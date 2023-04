Brad Binder (KTM/12.): «Bin gespannt auf den Samstag»

Brad Binder: Platz 12 am Freitag in Las Termas

Trotz aller Bemühungen fand die Crew von Brad Binder bei den Low-Grip-Verhältnissen in Termas de Río Hondo kein ideales Set-up. Aber der KTM-Star braucht keine Schmerzmittel mehr und hofft auf einen besseren Samstag.

Der zwölfte Platz mit 0,684 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit von Aleix Espargaró, den er am vergangenen Sonntag in Portugal noch gut im Griff hatte, stellte Brad Binder auf der Red Bull KTM auf dem 4,806 km langen Autódromo Termas de Río Hondo natürlich nicht restlos zufrieden.

«Aber der erste Tag war okay. E rwar nicht so übel, denn der Belag hier ist immer sehr rutschig, wenn wir hier ankommen», versicherte der Südafrikaner. «Der Gripunterschied ist sehr deutlich im Vergleich zu Portimão. Wir haben am ersten Tag viele unterschiedliche Dinge probiert, trotzdem haben wir immer am Kurveneingang zu viel Grip verloren. Und wenn du dann beschleunigst und Gas gibst, dreht dauernd das Hinterrad durch. Im Laufe des Tages sind uns kleine Verbesserungen gelungen. Aber für den Samstag möchten wir einen größeren Schritt machen. Dann werden wir sehen, wie weit uns das bringt.»

Der Red Bull-KTM-Star litt letzte Woche besonders an den ersten zwei Tagen an Nackenschmerzen, das waren Nachwirkungen an den Teststurz von Portugal zwei Wichen zuvor. Binder hoffte, er würde sich in Argentinien «hundert Mal besser» fühlen.

«Ja, immerhin kann ich ohne schmerzstillende Mittel fahren», schilderte der WM-Sechste von 2021 und 2022. «Das ist großartig. Mein Nacken fühlt sich viel besser an. Aber auf der Gegengeraden habe ich in den Turbulenzen noch arge Schmerzen. Aber immerhin muss ich mir beim Fahren nicht mehr so große Sorgen darüber machen wie am vergangenen Wochenende.»

Binder gelang nach dem enttäuschenden Sprint Race (er blieb punktelos) letzte Woche am Sonntag im 25-Lap-Race eine gewaltige Steigerung. Er kämpfte um Platz 4 und sammelte zehn Punkte für den sechsten Platz.

«Ja, meine Jungs haben mir für den Sonntag ein viel besseres Package hingestellt. Was immer sie getan haben, es war zehnmal besser als am Samstag. Das neue Set-up hat den ganzen Unterschied ausgemacht. Das Bike war stabiler, ich konnte mit der Traction Control mehr Motorleistung nutzen und fast so fahren, wie ich mir das vorstelle. Jetzt bin ich gespannt, ob uns hier für den Samstag ein ähnlicher Schritt gelingt.»

MotoGP, kombinierte Zeiten nach FP2, Las Termas (31.3.):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:38,518 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,162 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,249

4. Marini, Ducati, + 0,315

5. Zarco, Ducati, + 0,391

6. Bagnaia, Ducati, + 0,426

7. Martin, Ducati, + 0,488

8. Nakagami, Honda, + 0,553

9. Morbidelli, Yamaha, + 0,562

10. Rins, Honda, + 0,599

11. Alex Márquez, Ducati, + 0,666

12. Brad Binder, KTM, + 0,684

13. Mir, Honda, + 0,719

14. Quartararo, Yamaha, + 0,746

15. Di Giannantonio, Ducati, + 0,770

16. Miller, KTM, + 0,858

17. Augusto Fernández, KTM, + 1,043

18. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,057

MotoGP-Ergebnis FP1, Las Termas (31.3.):

1. Viñales, Aprilia, 1:39,209 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,284 sec

3. Martin, Ducati, + 0,301

4. Nakagami, Honda, + 0,376

5. Alex Márquez, Ducati, + 0,403

6. Zarco, Ducati, + 0,421

7. Marini, Ducati, + 0,426

8. Morbidelli, Yamaha, + 0,489

9. Bezzecchi, Ducati, + 0,493

10. Bagnaia, Ducati, + 0,544

11. Rins, Honda, + 0,595

12. Di Giannantonio, Ducati, + 0,719

13. Augusto Fernández, KTM, + 0,787

14. Miller, KTM, + 0,830

15. Quartararo, Yamaha, + 0,909

16. Brad Binder, KTM, + 1,057

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,129

18. Mir, Honda, + 1,458

Moto2, kombinierte Zeiten nach FP2, Las Termas (31.3.):

1. Arbolino, Kalex, 1:43,172 min

2. Salac, Kalex, + 0,066 sec

3. Acosta, Kalex, + 0,080

4. Dixon, Kalex, + 0,121

5. Chantra, Kalex, + 0,126

6. Canet, Kalex, + 0,154

7. Lowes, Kalex, + 0,233

8. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,268

9. Bendsneyder, Kalex, + 0,436

10. Lopez, Boscoscuro, + 0,472

11. Gonzalez, Kalex, + 0,483

12. Arenas, Kalex, + 0,571

13. Baltus, Kalex, + 0,802

14. Roberts, Kalex, + 0,853

15. Kelly, Kalex, + 0,855

16. Vietti, Kalex, + 0,949



Ferner:

26. Ogura, Kalex, + 2,194