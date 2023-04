Franco Morbidelli (Yamaha/4.): «Bin voller Freude!»

Yamaha-MotoGP-Ass Franco Morbidelli sprach nach seiner starken Performance im Sprintrennen von Termas offen über die Fights gegen seine VR46-Kollegen und die Genugtuung nach seinen Führungsrunden.

Franco Morbidelli gelang im Sprint von Termas de Río Honda am Samstag im Sprint ein echter Befreiungsschlag. Der Italiener führte das Rennen in der Anfangsphase sogar an. Am Ende wurde es für «Franky» auf der Yamaha YZR-M1 immerhin Rang 4. In der Box wurde er dafür begeistert beklatscht.

Auch wenn er am Ende das Podium um 1,5 Sekunden verpasste, war der Halb-Brasilianer endlich wieder fröhlich. „Es war nett. Ich hatte einen guten Start, war dann aber etwas zu aufgeregt. Es gab den einen nassen Fleck in der ersten Kurve und ich hatte Angst, daher bin ich weit gegangen und habe die Führung dort wieder abgegeben.»

«Ich konnte dann jedoch wieder die Führung übernehmen. Es hat sich so unglaublich gut angefühlt. Mein Potenzial war geringer als jenes der Ducati-Fahrer. Ich nehmen den vierten Platz gerne, das Team verdient es. Sie arbeiten so hart, um aufzuholen. Wir müssen weiter noch härter arbeiten. Diese Art von Performances sind für das Team wie Benzin.»

Die Yamaha wirkte auf der langen Geraden längst nicht so chancenlos wie angenommen. Morbidelli: «Das geht an das Team und an den Ingenieur Marmorini. Sie haben einen großartigen Job gemacht. Wir haben einen viel besseren Motor in diesem Jahr. Aber es gibt immer noch Bereiche, wo wir arbeiten müssen. Der Grip ist zum Beispiel nicht unsere Stärke.»

«Ich bin voller Freude. Ich weiß zwar nicht, ob man das sieht. Aber ich kann euch sagen, ich bin voller Freude! Ich habe an all die Ingenieure gedacht und an Marmorini. Im vergangenen Jahr und in den Jahren davor wurden wir auf den Geraden quasi verblasen.»

Der V46-Riders-Academy-Schützling betonte: «Der Motor ist jetzt ein großartige Basis, auf der man gut aufbauen kann. Schauen wir, ob wir die anderen Probleme lösen können. Ich muss mit den Füßen auf dem Boden bleiben und an das Sonntag-Rennen hier und in Austin denken. Danach können wir weiter aufbauen.»

Zum Fight gegen die Kumpels Marco Bezzecchi und Luca Marini sagte Morbidelli: «Wir sind sehr gute Freunde. Wir halten auch nichts zurück und sind komplett offen zueinander. Wir haben kein Problem, zu sagen, dass jemand mal ein Arschloch war. Wir sind eine großartige Gruppe. Ich denke, das sieht man auch auf der Piste, wie wir untereinander fighten und auch mit anderen Gegnern.»

MotoGP-Ergebnis Sprint, Las Termas (1.4.):

1. Brad Binder, KTM, 12 Rdn in 19:56,873 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 0,072 sec

3. Marini, Ducati, + 0,877

4. Morbidelli, Yamaha, + 2,354

5. Alex Márquez, Ducati, + 2,462

6. Bagnaia, Ducati, + 2,537

7. Viñales, Aprilia, + 2,643

8. Martin, Ducati, + 3,754

9. Quartararo, Yamaha, + 3,856

10. Miller, KTM, + 5,143

11. Nakagami, Honda, + 5,574

12. Di Giannantonio, Ducati, + 6,965

13. Zarco, Ducati, + 7,568

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 7,725

15. Rins, Honda, + 8,687

16. Augusto Fernández, KTM, + 9,040

– Aleix Espargaró, Aprilia, 4 Runden zurück

– Mir, Honda, 1. Runde nicht beendet

WM-Stand nach 3 von 42 Rennen:

1. Bagnaia, 41 Punkte. 2. Viñales 28. 3. Bezzecchi 25. 4. Binder 22. 5. Alex Márquez 17. 6. Zarco 15. 7. Miller 15. 8. Martin 11. 9. Aleix Espargaró 11. 10. Quartararo 9. 11. Morbidelli 8. 12. Marini 7. 13. Marc Márquez 7. 14. Rins 6. 15. Mir 5. 16. Nakagami 4. 17. Augusto Fernández 3. 18. Oliveira 3.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 46 Punkte. 2. KTM 28. 3. Aprilia 28. 4. Yamaha 14. 5. Honda 13.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo, 41 Punkte. 2. Aprilia Racing 39. 3. Red Bull KTM 37. 4. Mooney VR46 Racing 32. 5. Prima Pramac 26. 6. Monster Energy Yamaha 17. 7. Gresini Racing 17. 8. Repsol Honda 12. 9. LCR Honda 10. 11. GASGAS Tech3 3. 12. CryptoDATA RNF 3.