Fabio Quartararo (Yamaha/9.): Bremsprobleme & Strafe

Yamaha-Speerspitze Fabio Quartararo fand sich im Sprint von Termas plötzlich hinter seinem Yamaha-Teamkollegen Franco Morbidelli und konnte seine Stärken nicht ausnutzen.

Fabio Quartararo fuhr im Sprintrennen auf dem Autódromo Termas de Río Hondo am Samstag eher unauffällig auf Rang 9. Der Weltmeister von 2021 hatte jedoch in keiner Phase der teils nervösen Hetzjagd die Chance, in den Kampf um die Podiumsplätze real einzugreifen. Der Yamaha-Werksfahrer sah die Top-Gruppe zwar lange vor sich, es fehlten dem Franzosen aber ein bis zwei Zehntel pro Runde.

Und erst vier Stunden nach der Zieldurchfahrt wurde für «El Diablo» vom MotoGP Stewards Panel noch eine 1-Sekunden-Zeitstrafe verhängt, die zu seiner Fahrzeit addiert wurde, aber am neunten Platz nichts änderte, der Rückstand veränderte sich einfach von 3,856 sec auf 4,856 sec.

Fabio hatte in Kurve 7 seinen Gegner Taka Nakagami unter gelber Flagge überholt. Da die Race Direction zu diesem Zeitpunkt mit anderen Aufgaben beschäftigt war, konnte vor dem Rennende keine «change position»-Strafe verhängt werden. Die eine Sekunde wurde addiert, weil das die Zeit war, welche Quartararo nach Einschätzung der Stewards Freddie Spencer, Andreas Somolinos und Tamara Matko durch den Platzwechsel verloren hätte.

© Gold & Goose Willkommen zurück in Argentinien, Brad Binder © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Der Start des Rennens © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Fabio di Giannantonio © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Qualifying - Marco Bezzecchi, Alex Márquez & Francesco Bagnaia © Gold & Goose Sprint - Marco Bezzecchi, Brad Binder & Luca Marini Zurück Weiter

Im Ziel waren es ursprünglich gerade mal 3,8 Sekunden, die der Mann aus Südfrankreich auf Sensationssieger Brad Binder (Red Bull-KTM) eingebüßt hatte. «Das Qualifying war nicht großartig. Auf nasser Piste hatte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, so schnell zu sein. Als es abgetrocknet hatte, war es ein Albtraum», stellte Fabio Quartararo frustriert fest. «Im Rennen war mein Start nicht gut, die Pace war nicht so schlecht.»

Die Analyse: «Uns fehlt in einigen Kurven etwas, es sind die Kurven 1 und 2. Da verliere ich sehr viel im Vergleich zu den Jungs ganz vorne. Die Piste hatte am Samstag immerhin mehr Grip. Wir haben auch etwas am Set-up geändert und das hat etwas gebracht. Aber ich fühle mich nicht wie gewohnt in den Bremszonen in den Kurven 1 und 2 zum Beispiel. Wir können noch im Warm-up checken, ob wir etwas verbessern können. Ich hoffe, wir finden da noch etwas.»

Dann sagte der Franzose: «Wir haben an Hand der Daten zwei Dinge gesehen, die seltsam waren. Ich habe gebremst und das Bike ist kaum langsamer geworden. Da haben wir jetzt Daten und können für den Sonntag damit arbeiten.»

Angesprochen auf die Steigerung des Teamkollegen Franco Morbidelli meinte Quartararo: «Wir haben völlig verschiedene Fahrstile, denke ich. Auf Pisten wie Barcelona, Malaysia oder hier mit wenig Grip ist er immer schnell. Ich fahre das Bike auf der Bremse viel aggressiver. Ich nutze den Kurvenspeed, aber es fehlt mir hier in Argentinien ein wenig in einigen Bereichen, daher kann ich das hier nicht nutzen. Ich hoffe, es wird am Sonntag besser.»

Zum Sprint kommentierte er generell: «Es war erst das zweite Rennen. Zumindest war es kein Desaster wie das Rennen in Portimão.»

MotoGP-Ergebnis Sprint, Las Termas (1. April):

1. Brad Binder, KTM, 12 Rdn in 19:56,873 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 0,072 sec

3. Marini, Ducati, + 0,877

4. Morbidelli, Yamaha, + 2,354

5. Alex Márquez, Ducati, + 2,462

6. Bagnaia, Ducati, + 2,537

7. Viñales, Aprilia, + 2,643

8. Martin, Ducati, + 3,754

9. Quartararo*, Yamaha, + 4,856

10. Miller, KTM, + 5,143

11. Nakagami, Honda, + 5,574

12. Di Giannantonio, Ducati, + 6,965

13. Zarco, Ducati, + 7,568

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 7,725

15. Rins, Honda, + 8,687

16. Augusto Fernández, KTM, + 9,040

– Aleix Espargaró, Aprilia, 4 Runden zurück

– Mir, Honda, 1. Runde nicht beendet

* mit 1 Sekunde Zeitstrafe wegen Überholens bei gelber Flagge

WM-Stand nach 3 von 42 Rennen:

1. Bagnaia, 41 Punkte. 2. Viñales 28. 3. Bezzecchi 25. 4. Binder 22. 5. Alex Márquez 17. 6. Zarco 15. 7. Miller 15. 8. Martin 11. 9. Aleix Espargaró 11. 10. Quartararo 9. 11. Morbidelli 8. 12. Marini 7. 13. Marc Márquez 7. 14. Rins 6. 15. Mir 5. 16. Nakagami 4. 17. Augusto Fernández 3. 18. Oliveira 3.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 46 Punkte. 2. KTM 28. 3. Aprilia 28. 4. Yamaha 14. 5. Honda 13.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo, 41 Punkte. 2. Aprilia Racing 39. 3. Red Bull KTM 37. 4. Mooney VR46 Racing 32. 5. Prima Pramac 26. 6. Monster Energy Yamaha 17. 7. Gresini Racing 17. 8. Repsol Honda 12. 9. LCR Honda 10. 11. GASGAS Tech3 3. 12. CryptoDATA RNF 3.