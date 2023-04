«Sport und Talk aus dem Hangar-7» mit Bradl & Hofmann

Am Montagabend werden auf ServusTV im «Sport und Talk aus dem Hangar-7» das Geschehen in den MotoGP-Rennen in Portugal und Argentinien sowie aktuelle Fußball-Themen aufgearbeitet.

ServusTV sendet am Montag ab 21.10 Uhr in Österreich den «Sport und Talk aus dem Hangar-7», in Deutschland und der Schweiz kommt die Sendung ab 23 Uhr. Die Schwerpunkte liegen diese Woche auf MotoGP und Fußball.

«Wie gefährlich machen Reformen die Motorrad-WM?», wird Moderator Christian Nehiba die beiden Experten Stefan Bradl und Alex Hofmann fragen. Nach der Ausfall-Orgie beim MotoGP-Auftakt in Portimão sind alle Blicke nach Termas de Río Hondo gerichtet. Gleich vier Fahrer traten die Reise nach Argentinien verletzungsbedingt nicht an. Anscheinend müssen die Protagonisten schon von Saisonbeginn an über das Limit gehen. Nahm das Portugal-Wochenende nur einen unglücklichen Verlauf? Oder ist durch die Formatänderung generell mit mehr Unfallrennen zu rechnen?

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Argentinien © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Rins und Miller © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Rins und Zarco © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Di Giannantonio und Quartararo © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Marco Bezzecchi © Gold & Goose Johann Zarco, Marco Bezzecchi, Alex Márquez © Gold & Goose Sieger Marco Bezzecchi Zurück Weiter

Beim Thema Fußball geht es um den Trainereffekt. Kehren neue Besen tatsächlich besser? Die erste Bewährungsprobe hat Neo-Bayern-Coach Thomas Tuchel gegen Ex-Verein Borussia Dortmund mit Bravour bestanden. Doch wie nachhaltig ist der Trainereffekt nach der Ära Nagelsmann in München? Immerhin hat man noch in drei Bewerben Titelambitionen. Und gibt es diese so oft herbeigesehnten, positiven Auswirkungen bei einem Wechsel des Übungsleiters tatsächlich? Oder sind sie eher Wunschdenken der Funktionäre und Fans?



Antworten auf diese Fragen gibt es am Montagabend auf ServusTV.

Die Gäste:

Alex Hofmann (ServusTV-Experte, 64 MotoGP-Starts)

Stefan Bradl (ServusTV-Experte, Honda-Testfahrer)

Felix Magath (deutscher Meistertrainer 2005, 2006 und 2009)

Jens Lehmann (Meistertorhüter in Deutschland 2002 und England 2004)

Marc Janko (70 ÖFB-Länderspiele, 28 Tore)

Christian Falk (Fußballchef BILD-Zeitung)