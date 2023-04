Neuer CCO aus der NBA: Rossomondo folgt auf Arroyo

WM-Promoter Dorna Sports präsentiert mit Dan Rossomondo einen neuen Chief Commercial Officer, der der MotoGP-WM eine neue Vision und neue Partner bringen soll.

Zu Beginn des Jahres legte Manel Arroyo seinen Posten als Leiter der «Global Commercial Area» nieder, am Mittwoch stellte die Dorna seinen Nachfolger vor: Dan Rossomondo wird neuer Chief Commercial Officer und ist als solcher für TV- und Medienrechte, globale Partnerschaften und Digitale Prozesse zuständig.

Rossomondo war bisher Senior Vice President für globale Partnerschaften und Medien in der populären Basketball-Liga NBA. Mit seinem Team verhandelte er dort unter anderem die Abkommen mit Walt Disney und Warner Media Discovery.

Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta hieß Rossomondo als Teil «einer neuen Ära» in der MotoGP willkommen. Er bringe einen globaleren Blickwinkel und eine neue Perspektive mit, um den Sport besser und größer denn je zu machen. «Dans Vision für die kommerzielle Zukunft der MotoGP passt perfekt zu unseren Ansichten: frische Ideen, größere Reichweite und den Auftrag, den Sport auf neuen Höhen zu führen.»

Ezpeleta weiter: «Ich bin zuversichtlich, dass er den bestehenden Partnern die bestmöglichen Ergebnisse und Beziehungen bieten und gleichzeitig daran arbeiten wird, neue, gleichgesinnte Medien-, Marketing- und Lizenzpartner zu finden.»

Rossomondo selbst kündigte an: «Die MotoGP ist wirklich ein globaler Sport, der technologische Innovation mit den Fähigkeiten, der Athletik und dem Können der Fahrer verbindet. Sie sind die Helden der Show und der Sport ist spektakulär anzusehen. Im Moment ist die MotoGP perfekt positioniert, um die bestehende Fangemeinde zu pflegen und gleichzeitig ein neues Publikum zu gewinnen, mit unglaublichem Spielraum, Grenzen zu überschreiten und neue Möglichkeiten zu ergreifen.»

Offiziell vorgestellt wird der neue CCO der Dorna im Rahmen des «Red Bull Grand Prix of The Americas» in eineinhalb Wochen.