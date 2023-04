Sachsenring-GP 2023: Edle Preise beim Charity-Run

Das MotoGP-Event auf dem Sachsenring bringt im Juni auch rund um die Rennen der WM-Kategorien viel Programm und tolle Möglichkeiten für die dynamische Fans.

Der «Liqui Moly Motorrad Grand Prix Deutschland» geht in diesem Jahr von 16. bis 18. Juni über die Bühne. Auch neben dem Renngeschehen gibt es zahlreiche Programmpunkte. Den Auftakt macht bereits am Mittwoch der Charity-Run für wohltätige Zwecke.

Der Lauf geht über eine Runde auf der Grand Prix-Rennstrecke und beginnt am 14. Juni um 19 Uhr bei der Start-Ziel-Passage. Fans haben somit die einzigartige Möglichkeit, etwas Gutes zu tun und zugleich auch die Piste im GP-Set-up aus der eigenen Perspektive zu erkunden.

Dazu kommt: Beim Charity-Run gibt es herausragende Preise zu gewinnen. Einer davon ist eine edle MotoGP-Uhr des Schweizer Serien-Uhren-Partners Tissot Watches, der in diesem Jahr auch die Patronanz für die Sprintrennen in der MotoGP-WM am Samstag übernommen hat. Dazu kommen diverse Merchandising-Artikel aus den MotoGP-Kollektionen.

Ein Ticket für den Wohltätigkeits-Lauf auf dem Sachsenring am 14. Juni gibt es für 25 Euro.

Weitere Informationen rund um die GP-Auftakt-Veranstaltung sind online unter www.adac.de/motogp verfügbar. Hier gibt es auch hilfreiche Infos zum Ticketkauf und zu aktuellen Aktionen.

Übrigens: Am 21. März wurde im Bereich der Sachsenkurve bereits die Baumpflanz-Aktion auf Initiative von Team Sport Sachsen mit einigen prominenten Paten durchgeführt.