Alex Rins: «Marc gewinnt, die anderen Honda nicht»

Die Bilanz von Alex Rins und Honda ist auf dem COTA eigentlich herausragend, aber der LCR-Neuling relativiert die Erfolgsaussichten vor dem diesjährigen «Red Bull Grand Prix of The Americas».

Es liegt an diesem Wochenende einzig an Alex Rins, einen neuen Austin-Sieger in der Königsklasse zu verhindern. Der 27-jährige Spanier gewann 2019 (noch auf Suzuki) auf dem «Circuit of The Americas», kurz COTA. Im Vorjahr triumphierte Enea Bastianini auf Ducati, sieben Siege gingen an Repsol-Honda-Star Marc Márquez. Beide fehlen beim diesjährigen Texas-GP.

Zur starken Honda-Bilanz in Austin mit den sieben Márquez-Siegen sagte LCR-Neuzugang Rins schmunzelnd: «Danke für den Druck!» Gleichzeitige merkte er an: «Ich wurde im TV-Interview schon darauf angesprochen, dass die Honda hier recht gut funktioniert, weil Marc ja so oft gewonnen hat. Ich habe aber geantwortet: ‚Ja, Marc gewinnt hier – die anderen Honda-Piloten nicht!‘ Ich weiß also nicht, was ich erwarten soll. Ich werde mein Bestes geben und ich freue mich, hier zu sein. Das ist ein schöner Ort für mich, ich war hier immer recht schnell.»

Tatsächlich war Rins als einziger WM-Pilot in Austin bereits in der Moto3, Moto2 und MotoGP siegreich. «In diesem Jahr wird es aber schwieriger, weil alles enger ist und ich noch dazu ein neues Motorrad habe. Mit Sicherheit werde ich mein Maximum geben, um eine Top-Platzierung zu holen.»

Wie funktioniert die RC213V über die Bodenwellen, von denen es auf dem COTA erfahrungsgemäß einige gibt? «Ich weiß es nicht», räumte Rins ein. «Das werden wir am Freitag sehen. Mit Sicherheit wird es stressig, die Bodenwellen zu managen. Denn ich glaube, sie haben an der Strecke nichts gemacht, bis auf die erste Kurve vielleicht. Die Bodenwellen werden also schlimmer sein als im Vorjahr.»

Von Honda-Werksfahrer Joan Mir war zu hören, dass die Japaner noch immer zu viele Dinge am Motorrad verändern. Im Kundenteam von Lucio Cecchinello kann Rins das nicht bestätigen. «Ich habe bisher nur das Chassis in Argentinien getestet, das war die einzige größere Veränderung. Auf meiner Seite habe ich nicht viel getestet.»

Zum Chassis, das der Honda-Neuling von Márquez übernommen hatte, verriet er: «Das Chassis haben wir hier wieder, um es auf einer anderen Strecke zu testen. In Argentinien war das Gefühl mit diesem neuen Chassis aber nicht gut.»

Hondas neuen Technical Manager Ken Kawauchi kennt Rins aus seiner Zeit im Suzuki-Werksteam bestens. Mehr miteinbezogen wird der fünffache MotoGP-Sieger dadurch offenbar aber nicht. «Mit Ken spreche ich während des Wochenendes nicht so viel», schilderte Rins. «Nach dem Rennen schon, da halten wir ein Meeting mit den Japanern ab. Während des Wochenendes habe ich mehr mit Shinichi Kokubu zu tun, aber in Argentinien hat mir jemand gesagt, dass Kokubu nur die ersten Rennen vor Ort ist und danach zu Hause bleibt. Was ich bisher sagen kann: Es ist nicht wie bei Suzuki. Als ich an die Suzuki-Box kam, waren da immer drei oder vier Japaner, die erklärt, zugehört usw. haben. Bei Honda warten mein Crew-Chief und mein Dateningenieur, mehr nicht.»

Ducati-Rennchef Gigi Dall’Igna dagegen sieht man regelmäßig auch in den Boxen seiner Kundenteams. «Nein, bei Honda ist das nicht so», winkte Rins ab. «Vielleicht kommt es manchmal vor, aber üblicherweise nicht.»

WM-Stand nach 4 von 42 Rennen:

1. Bezzecchi, 50 Punkte. 2. Bagnaia 41. 3. Zarco 35. 4. Alex Márquez 33. 5. Viñales 32. 6. Miller 25. 7. Martin 22. 8. Binder 22. 9. Morbidelli 21. 10. Quartararo 18. 11. Marini 15. 12. Rins 13. 13. Aleix Espargaró 12. 14. Augusto Fernández 8. 15. Nakagami 7. 16. Marc Márquez 7. 17. Di Giannantonio 6. 18. Mir 5. 19. Oliveira 3. 20. Raúl Fernández 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 71 Punkte. 2. KTM 38. 3. Aprilia 32. 4. Yamaha 27. 5. Honda 20.



Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing, 65 Punkte. 2. Prima Pramac 57. 3. Red Bull KTM 47. 4. Aprilia Racing 44. 5. Ducati Lenovo 41. 6. Gresini Racing 39. 7. Monster Energy Yamaha 39. 8. LCR Honda 20. 9. Repsol Honda 12. 10. GASGAS Tech3, 8. 12. CryptoDATA RNF 5.