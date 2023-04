Maverick Viñales in Texas: «Ich erwarte hier viel»

Für Aprilia-Werksfahrer Maverick Viñales wird beim Texas-GP eine gute Startposition entscheidend sein. Und der WM-Fünfte vermisst zwei verletzte Gegner.

Dass er neben Enea Bastianini vor allem Marc Márquez beim Rennen auf dem Circuit of the Americas (COTA) vermisst, meint Maverick Viñales (28) trotz des internationalen Rumorens um die letzte Aktion des Spaniers völlig ironiefrei. «Wenn wir ehrlich sind, dann ist er der eigentliche Gradmesser auf dieser Strecke», so Viñales vor dem Rennen auf der 5,516 km langen Berg- und Talbahn mit 20 Kurven, zur Abwesenheit des siebenfachen MotoGP-Siegers in Texas.

Wie praktisch alle Cracks liebt auch Viñales die 2012 eröffnete und 2013 erstmals als GP-Schauplatz verwendete Piste des deutschen Streckenbauer-Papstes Hermann Tilke: «Sie ist im Lauf der Jahre leider immer holpriger und unebener geworden. Letztes Jahr war es besonders schlimm. Aber ich habe gehört, dieses Jahr sei es vielleicht wieder etwas besser. Aber ganz sicher ist es einer meiner Lieblings-Grand Prix.»

Nach der grossen Diskrepanz zwischen den brillanten ersten Trainingszeiten der Werks-Aprilia und den niederschmetternden Resultaten in Sprint und Rennen beim GP von Argentinien, ist Viñales «sehr neugierig, was wir in Texas erreichen, und welche Fortschritte wir auch im Vergleich zu letztem Jahr gemacht haben. Ich erwarte hier viel.»

«Mein Fokus wird von Beginn an sein, so am Set-Up zu arbeiten, dass wir eine Top-Startposition erreichen. Das wird auf dieser Strecke noch viel wichtiger sein als bei anderen Rennen.»

Er müsse sein Bike exakt auf seinen Fahrstil abstimmen, erwähnte Maverick. «Ich bin keiner, der sehr viel vom Datenabgleich mit den anderen Aprilia hält. Die letztjährige RS-GP22 der RNF-Piloten fährt sich schon anders; selbst die Daten von Aleix Espargaró helfen mir persönlich nicht viel weiter.»

Viñales weiß aber auch schon, an welchem Fahrer als Ersatz-Gradmesser für Marc Márquez er sich halten wird. «Alex Rins hat hier schon in allen drei Klassen gewonnen. Vielleicht versuche ich sein Geheimnis zu ergründen», so der aktuell Fünfte des WM-Zwischenklassements mit einem leichten Schmunzeln.

Ergebnisse MotoGP-Rennen, Termas de Rio Hondo (2. April):

1. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 25 Runden in 44:28,518 min

2. Johann Zarco (F), Ducati, +4,085 sec

3. Alex Márquez (E), Ducati, +4,681

4. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +7,581

5. Jorge Martin (E), Ducati, +9,746

6. Jack Miller (AUS), KTM, +10,562

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +11,095

8. Luca Marini (I), Ducati, +13,694

9. Alex Rins (E), Honda, +14,327

10. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +18,515

11. Augusto Fernández (E), KTM, +19,380

12. Maverick Viñales (E), Aprilia, +26,091

13. Takaaki Nakagami (J), Honda, +28,394

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +29,894

15. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +36,183

16. Pecco Bagnaia (I), Ducati, +47,753

17. Brad Binder (ZA), KTM, +48,106

MotoGP-Ergebnis Sprint, Las Termas (1.4.):

1. Brad Binder, KTM, 12 Rdn in 19:56,873 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 0,072 sec

3. Marini, Ducati, + 0,877

4. Morbidelli, Yamaha, + 2,354

5. Alex Márquez, Ducati, + 2,462

6. Bagnaia, Ducati, + 2,537

7. Viñales, Aprilia, + 2,643

8. Martin, Ducati, + 3,754

9. Quartararo*, Yamaha, + 4,856

10. Miller, KTM, + 5,143

11. Nakagami, Honda, + 5,574

12. Di Giannantonio, Ducati, + 6,965

13. Zarco, Ducati, + 7,568

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 7,725

15. Rins, Honda, + 8,687

16. Augusto Fernández, KTM, + 9,040



*= mit 1 Sekunde Zeitstrafe wegen Überholens bei gelber Flagge

WM-Stand nach 4 von 42 Rennen:

1. Bezzecchi, 50 Punkte. 2. Bagnaia 41. 3. Zarco 35. 4. Alex Márquez 33. 5. Viñales 32. 6. Miller 25. 7. Martin 22. 8. Binder 22. 9. Morbidelli 21. 10. Quartararo 18. 11. Marini 15. 12. Rins 13. 13. Aleix Espargaró 12. 14. Augusto Fernández 8. 15. Nakagami 7. 16. Marc Márquez 7. 17. Di Giannantonio 6. 18. Mir 5. 19. Oliveira 3. 20. Raúl Fernández 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 71 Punkte. 2. KTM 38. 3. Aprilia 32. 4. Yamaha 27. 5. Honda 20.

Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing, 65 Punkte. 2. Prima Pramac 57. 3. Red Bull KTM 47. 4. Aprilia Racing 44. 5. Ducati Lenovo 41. 6. Gresini Racing 39. 7. Monster Energy Yamaha 39. 8. LCR Honda 20. 9. Repsol Honda 12. 10. GASGAS Tech3, 8. 12. CryptoDATA RNF 5.