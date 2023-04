Jack Miller (KTM/10.): «Die erste Hürde geschafft»

Jack Miler rettete sich in Texas am Freitag mit dem zehnten Platz direkt ins Qualifying 2, stürzte aber zweimal und berichtete von einer «wirklich holprigen und rutschigen Piste».

Jack Miller hatte sich schon vor dem ersten Trainingstag für den «Red Bull Grand Prix of The Americas» viel ausgerechnet, und tatsächlich brauste er im FP1 am Freitag auf Platz 5 (+ 0,426 sec hinter Marini) und sicherte sich mit Platz 10 im FP2 den direkten Einzug ins wichtige Q2. Er verlor 0,663 Sekunden auf die Bestzeit von Pramac-Ducati-Asse Jorge Martin.

«Wir haben den Einmarsch ins Qualifying 2 haarscharf geschafft, das war wirklich knapp», seufzte der Red Bull-KTM-Neuzugang. «Ich habe mich heute schon in der Früh vom ersten momentan an wohlgefühlt, obwohl ich zweimal in der ‘out lap’ in derselben Kurve gestürzt bin. das war nicht ideal, aber abgesehen davon ist alles gut gelaufen. Ich habe schon gestern gesagt, wir haben ein Basis-Set-up von Portimão, das uns ordentlichen Grip vermittelt. In Argentinien war alles anders, dort war der Grip wirklich Scheisse. Hier hat das Bike schon im FP1 relativ gut funktioniert. Aber wir müssen mit der Fahrwerks-Geometrie noch rumspielen und die Federspannungen ändern. Im ersten Training hatte ich einige Rutscher, am Nachmittag war es besser.»

«Aber der Wind in der Dreifach-Rechtskurve im letzten Sektor war ziemlich bedrohlich, er hat dich dauernd von der Linie geblasen», schilderte «Thriller Miller». «Wie gesagt, wir müssen die Suspension noch besser abstimmen, auch der weiche Vorderreifen hat nicht so gut funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir müssen hier noch einiges lernen. Aber die erste Hürde ist geschafft – wir sind fix im Q2.»

«Wir sind bereits drei Reihen weiter vorne als vor zwei Wochen in Argentinien», lautete die Bilanz des 28-jährigen Australier, der bisher vier MotoGP-Rennen gewonnen hat.

Was sagte Jack Miller zum holprigen Fahrbahnbelag? «Die Bodenwellen sind ähnlich wie im letzten Jahr», stellte Miller fest. «Schlimm ist es in den Kurven 11 und 12. beim Rausbeschleunigen ist es dort auf der Ideallinie ziemlich schlimm. Ich hätte mir das gestern bei der Besichtigung besser anschauen sollen, das bereue ich jetzt. Dafür verdiene ich einen Tritt… Es ist mühsam, dort Grip zu finden. Schon beim Reinfahren beginnt dort das Vorderrad wegzurutschen. In Turn 12 kannst du die Steine sogar beim Vorbeifahren sehen. Es ist echt rutschig dort. Du leidest dort in jeder Runde. Du kannst aber dort das Bike nicht zentimetergenau steuern, denn du kommst mit 350 km/h an und musste dann diese Erste-Gang-Kurve anbremsen. Das ist kein Kinderspiel.»

MotoGP, kombinierte Zeiten nach FP2, Austin (14.4.):

1. Martin, Ducati, 2:01,178 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,063 sec

3. Rins, Honda, + 0,217

4. Marini, Ducati, + 0,238

5. Alex Márquez, Ducati, + 0,504

6. Viñales, Aprilia, + 0,539

7. Quartararo, Yamaha, + 0,543

8. Brad Binder, KTM, + 0,557

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,587

10. Miller, KTM, + 0,663

11. Bezzecchi, Ducati, + 0,700

12. Mir, Honda, + 0,726

13. Nakagami, Honda, + 1,030

14. Zarco, Ducati, + 1,151

15. Oliveira, Aprilia, + 1,162

16. Morbidelli, Yamaha, +1,265

17. Pirro, Ducati, + 1,507

18. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,512

19. Di Giannantonio, Ducati, + 1,901

20. Bradl, Honda, + 1,951

21. Augusto Fernández, KTM, + 2,383

22. Folger, KTM, + 4,351