Pecco Bagnaia (1.): «Einer der besten MotoGP-Tage»

Im dritten Sprint der MotoGP-Geschichte hieß der Sieger zum zweiten Mal Pecco Bagnaia. Werden wir den Ducati-Werksfahrer in Texas noch mit Cowboy-Stiefeln sehen?

Den Fehltritt von Argentinien machte Francesco «Pecco» Bagnaia mit einer souveränen Vorstellung am Samstag in Austin/Texas wieder vergessen: Schnellster im freien Training, Pole-Position mit der ersten und bisher einzigen 2:01er-Runde auf dem 5,513 km langen «Circuit of The Americas» und ein ungefährdeter Sprint-Sieg, übrigens Bagnaias zweiter nach der Premiere in Portimão.

Damit rückte der Titelverteidiger in der WM-Tabelle bis auf einen Zähler an seinen VR46-Kumpel und Markenkollegen Marco Bezzecchi (am Samstag 6.) heran.

© Gold & Goose Willkommen zurück in Austin, Francesco Bagnaia © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Stefan Bradl © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Der Start des Rennens © Gold & Goose Stefan Bradl © Gold & Goose Francesco Bagnaia führt das Feld an © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Fabio di Giannantonio © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Qualifying - Alex Rins, Francesco Bagnaia & Luca Marini © Gold & Goose Sprint - Alex Rins, Francesco Bagnaia & Jorge Martin Zurück Weiter

«Mit Sicherheit war es einer der besten Tage, die ich in der MotoGP je hatte, wenn man die Performance bedenkt, die wir den ganzen Tag lang hatten», fasste der Weltmeister von 2022 zusammen. «Wir haben einfach von Freitagvormittag an so gut gearbeitet, mein Gefühl zum Motorrad wird immer besser. Zum ersten Mal fühle ich mich auf dieser Strecke großartig.»

Zum Sprint-Verlauf schilderte Bagnaia: «Ich bin gut gestartet und habe einfach versucht zu pushen und meine Pace zu fahren. Das hat gereicht, um eine Lücke aufzufahren. Die Bedingungen waren wegen der hohen Temperaturen ziemlich knifflig, es war sehr rutschig in den Bremszonen. Ich bin natürlich glücklich, aber jetzt müssen wir uns auf den Sonntag konzentrieren, der um einiges härter werden wird», blickte der Ducati-Werksfahrer auf das 20-Runden-Rennen voraus (Start um 21 Uhr MESZ).

Beim Saisonauftakt gelang dem 26-jährigen Italiener das Double aus Sprint- und GP-Sieg. Auf die Frage, ob das auch beim «Red Bull Grand Prix of The Americas» möglich ein, schmunzelte Bagnaia.

«Zunächst einmal sind 20 Runden viele, es war schon heute mit zehn Runden ziemlich lang», schickte der Sprint-Sieger voraus. «Ich glaube, am Sonntag kann man nicht wie im Sprint von Anfang an pushen. Der erste Part des Rennens wird mit Sicherheit etwas langsamer sein. Danach werden wir sehen, ob ich die Pace ein bisschen verbessern kann und ob sie reicht, um wieder einen Vorsprung herauszuholen.»

«In jedem Fall müssen wir ruhig bleiben», unterstrich Pecco. «Die Bedingungen werden sich verändern, ich habe gerade gesehen, dass es kühler sein soll. Es sollte also einfacher sein, konkurrenzfähig zu sein, aber mal sehen.»

Übrigens: Sollte Bagnaia in Texas auch am Sonntag gewinnen, muss er demnächst in Cowboy-Stiefeln aufmarschieren. So lautet zumindest ein mit MotoGP-Kommentator Matt Birt abgeschlossener Deal.

«Ich habe aber gar keine, in dem Fall müsste mir jemand ein Geschenk machen», lachte der Italiener. «Dafür musst du schon bezahlen», warf Alex Rins, im Qualifying und Sprint Zweiter, schlagkräftig ein.

MotoGP-Ergebnis Sprint, Austin (15.4.):

1. Bagnaia, Ducati, 10 Rdn in 20:35,270 min

2. Rins, Honda, + 2,545 sec

3. Martin, Ducati, + 4,706

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 5,052

5. Brad Binder, KTM, + 8,175

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,877

7. Marini, Ducati, + 9,453

8. Oliveira, Aprilia, + 10,768

9. Miller, KTM, + 12,448

10. Viñales, Aprilia, + 12,739

11. Zarco, Ducati, + 14,251

12. Mir, Honda, + 14,988

13. Nakagami, Honda, + 15,592

14. Morbidelli, Yamaha, + 16,534

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 19,290

16. Augusto Fernández, KTM, + 23,128

17. Di Giannantonio, Ducati, + 25,626

18. Bradl, Honda, + 25,787

19. Quartararo, Yamaha, + 27,169

20. Folger, KTM, + 46,973

– Alex Márquez, Ducati, 4 Runden zurück

– Michele Pirro, Ducati, 5 Runden zurück

WM-Stand nach 5 von 42 Rennen:

1. Bezzecchi, 54 Punkte. 2. Bagnaia 53. 3. Zarco 35. 4. Alex Márquez 33. 5. Viñales 32. 6. Martin 29. 7. Brad Binder 27. 8. Miller 26. 9. Rins 22. 10. Morbidelli 21. 11. Aleix Espargaró 18. 12. Quartararo 18. 13. Marini 18. 14. Augusto Fernández 8. 15. Nakagami 7. 16. Marc Márquez 7. 17. Di Giannantonio 6. 18. Oliveira 5. 19. Mir 5. 20. Raúl Fernández 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 83 Punkte. 2. KTM 43. 3. Aprilia 38. 4. Honda 29. 5. Yamaha 27.



Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing, 72 Punkte. 2. Prima Pramac 64. 3. Ducati Lenovo 53. 4. Red Bull KTM 53. 5. Aprilia Racing 50. 6. Gresini Racing 39. 7. Monster Energy Yamaha 39. 8. LCR Honda 29. 9. Repsol Honda 12. 10. GASGAS Tech3, 8. 11. CryptoDATA RNF 7.