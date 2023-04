Austin: Sprint-Sieg von Bagnaia (Ducati) vor Rins

Mit seinem zweiten Sprint-Sieg kam Pecco Bagnaia in der MotoGP-Tabelle bis auf einen Punkt an Marco Bezzecchi heran. Fabio Quartararo rutschte aus, Stefan Bradl und Jonas Folger kamen auf den Rängen 18 und 20 ins Ziel.

Nur zehn Runden waren auf dem 5,513 km langen «Circuit of The Americas» für den Sprint am Samstagnachmittag vorgesehen. Die beste Ausgangslage sicherte sich Weltmeister Pecco Bagnaia mit der Pole-Position, aber Alex Rins sprengte auf der LCR-Honda aus Startplatz 2 das übliche Ducati-Paket.

So lief der Sprint auf dem COTA:

Start: Rins startet stark, kann die Linie in Kurve 1 aber nicht halten, auch Marini geht weit – Pole-Setter Bagnaia geht in Führung. Es folgen Rins, Aleix Espargaró, Quartararo und Zarco.



1. Runde: Rins übernimmt in Kurve 7 die Führung, aber Bagnaia kontert. Viñales fällt bis auf Rang 18 zurück. Bradl ist 20., Folger auf P22.



2. Runde: Martin übernimmt in Kurve 1 Platz 5 von seinem Pramac-Teamkollegen Zarco. Rins verbremst sich und fällt hinter Aleix Espargaró zurück. Gegen Quartararo wehrt sich der LCR-Honda-Pilot aber entschlossen.



3. Runde: Martin nutzt die Ducati-Power und verdrängt Quartararo von Rang 4. Bezzecchi ist nach einer schwachen Anfangsphase wieder in den Top-10 angekommen.



4. Runde: Quartararo verliert einen weiteren Platz an Alex Márquez.



5. Runde: Sturz von Quartararo in Kurve 1! Der Yamaha-Star fährt auf Rang 21 weiter. Nur Bastianini-Ersatz Pirro, der ebenfalls in Kurve 1 ausgerutscht war, liegt noch hinter ihm. An der Spitze baut Bagnaia seinen Vorsprung zur Halbzeit erstmals auf mehr als eine Sekunde aus.



6. Runde: Rins versucht in Kurve 11 ein Manöver gegen Aleix Espargaró, aber das Beschleunigungsduell gewinnt die Aprilia RS-GP. Red Bull-KTM-Ass Brad Binder übernimmt Platz 6 von Zarco. Auf die Top-5 klafft aber eine Lücke von rund drei Sekunden.



7. Runde: In Kurve 7 sitzt das Manöver von Alex Rins, der sich vor Aleix Espargaró auf Rang 2 setzt. Espargaró kann die Aprilia dann im Windschatten nach der langen Geraden nicht richtig abbremsen, er geht weit und verliert einen Platz an Martin. Und Alex Márquez stürzt in Kurve 12 auf Platz 5 liegend!



8. Runde: Drei Runden vor Schluss führt Bagnaia 2,7 sec vor Rins, der seinerseits 1,3 sec Guthaben auf Martin und Espargaró hat. Hinter Binder (5.) folgen die zwei VR46-Ducati-Piloten Bezzecchi und Marini.



9. Runde: Aleix Espargaró lässt Martin im Kampf um Platz 3 nicht entkommen.



Letzte Runde: Pecco Bagnaia fährt seinem zweiten Sprint-Sieg entgegen, Alex Rins lässt die LCR-Honda-Truppe jubeln und Martin verteidigt den dritten Rang trotz der Angriffe von Espargaró erfolgreich. Bradl auf P18, Folger auf P20.

MotoGP-Ergebnis Sprint, Austin (15.4.):

1. Bagnaia, Ducati, 10 Rdn

2. Rins, Honda, + 2,545 sec

3. Martin, Ducati, + 4,706

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 5,052

5. Brad Binder, KTM, + 8,175

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,877

7. Marini, Ducati, + 9,453

8. Oliveira, Aprilia, + 10,768

9. Miller, KTM, + 12,448

10. Viñales, Aprilia, + 12,739

11. Zarco, Ducati, + 14,251

12. Mir, Honda, + 14,988

13. Nakagami, Honda, + 15,592

14. Morbidelli, Yamaha, + 16,534

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 19,290

16. Augusto Fernández, KTM, 23,128

17. Di Giannantonio, Ducati, + 25,626

18. Bradl, Honda, + 25,787

19. Quartararo, Yamaha, + 27,169

20. Folger, KTM, + 46,973

WM-Stand nach 5 von 42 Rennen:

1. Bezzecchi, 54 Punkte. 2. Bagnaia 53. 3. Zarco 35. 4. Alex Márquez 33. 5. Viñales 32.