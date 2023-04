Augusto Fernández (10.): «Es gab keinen Grund»

Auch wenn Augusto Fernández in Austin von seinem «schwierigsten Wochenende» sprach, steigerte sich der MotoGP-Rookie aus dem GASGAS Factory Tech3 Team am Sonntag deutlich und verzeichnete seine erste Top-10-Platzierung.

Der Texas-GP verlangte den MotoGP-Fahrern alles ab, was sich nicht zuletzt in den neun Rennstürzen widerspiegelte. Besonders für Klassenneuling Augusto Fernández stellte der «Red Bull Grand Prix of The Americas» eine Belastungsprobe dar. «Das war mein bisher schwierigstes Wochenende. Wir haben das Rennen beendet, was keine leichte Aufgabe war», hielt der Moto2-Weltmeister von 2022 fest.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Austin, Texas © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Stefan Bradl © Gold & Goose Augusto Fernández © Gold & Goose Jonas Folger © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Alex Rins gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Alex Rins © Gold & Goose Rins und Quartararo © Gold & Goose Marini, Rins, Quartararo © Gold & Goose Sieger Alex Rins © Gold & Goose Sieger Alex Rins Zurück Weiter

Von Startplatz 20 profitierte der Spanier von den zahlreichen Stürzen und sicherte sich als Zehnter nicht nur sein bestes MotoGP-Ergebnis, sondern auch zehn Meisterschaftspunkte. «Es gab viele Stürze über das Vorderrad. Letztlich habe ich es über die Renndistanz gerettet und ein paar Punkte eingefahren. Doch wertvoller als die Punkte sind die gesammelten Informationen. Wir haben am Samstag einige Änderungen am Bike vorgenommen, die mir am Sonntag geholfen haben, meine Pace und mein Gefühl zu verbessern», erklärte Fernández seine Steigerung, die sich auch in den Ergebnislisten zeigte. Während er im 10-Runden Sprint 23,128 sec hinter Sieger Pecco Bagnaia (Ducati) landete, erhöhte sich sein Rückstand am Sonntag um nur fünf Sekunden auf 28,217 sec hinter Rennsieger Alex Rins (LCR Honda) – und das trotz doppelter Renndistanz.

Trotz dieser Verbesserungen war es für den Fahrer des GASGAS Factory Racing Tech3 Teams ein tückisches Rennen. «Eigentlich waren die Bedingungen besser als am Samstag. Die Temperaturen waren niedriger und das Grip-Level war höher. Die Zeiten waren auch besser, es gab also keinen ersichtlichen Grund für die Schwierigkeiten», holte er aus. «Dennoch hatte ich von Beginn an große Probleme mit der Front. Aber ich denke, das war für alle Fahrer eine Herausforderung, das sieht man an den vielen Stürzen.»

Ergebnisse MotoGP Austin/USA (16.4.):

1. Alex Rins (E), Honda, 20 Runden in 41:14,649 min

2. Luca Marini (I), Ducati, +3,498 sec

3. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +4,936

4. Maverick Viñales (E), Aprilia, +8,318

5. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +9,989

6. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +12,049

7. Johann Zarco (F), Ducati, +12,242

8. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +20,399

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +27,981

10. Augusto Fernández (E), KTM, +28,217

11. Michele Pirro (I), Ducati, +32,370

12. Jonas Folger (D), KTM, +1:08,065 min

13. Brad Binder (ZA), KTM, +1:23,012

– Stefan Bradl (D), Honda, 2 Runden zurück

– Takaaki Nakagami (J), Honda, 9 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 12 Runden zurück

– Pecco Bagnaia (I), Ducati, 13 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), KTM, 14 Runden zurück

– Raúl Fernández (E), Aprilia, 14 Runden zurück

– Aleix Espargaró (E), Aprilia, 1. Runde nicht beendet

– Jorge Martin (E), Ducati, 1. Runde nicht beendet

– Alex Márquez (E), Ducati, 1. Runde nicht beendet



Ergebnisse MotoGP-Sprint Austin/USA (15.4.):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 10 Runden in 20:35,270 min

2. Alex Rins (E), Honda, +2,545 sec

3. Jorge Martin (E), Ducati, +4,706

4. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +5,052

5. Brad Binder (ZA), KTM, +8,175

6. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +8,877

7. Luca Marini (I), Ducati, +9,453

8. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +10,768

9. Jack Miller (AUS), KTM, +12,448

10. Maverick Viñales (E), Aprilia, +12,739

11. Johann Zarco (F), Ducati, +14,251

12. Joan Mir (E), Honda, +14,988

13. Takaaki Nakagami (J), Honda, +15,592

14. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +16,534

15. Raúl Fernández (E), Aprilia, +19,290

16. Augusto Fernández (E), KTM, +23,128

17. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +25,626

18. Stefan Bradl (D), Honda, +25,787

19. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +27,169

20. Jonas Folger (D), KTM, +46,973

– Alex Márquez (E), Ducati, 4 Runden zurück

– Michele Pirro (I), Ducati, 5 Runden zurück



WM-Stand nach 6 von 42 Rennen:

1. Bezzecchi, 64 Punkte. 2. Bagnaia 53. 3. Rins 47. 4. Viñales 45. 5. Zarco 44. 6. Marini 38. 7. Quartararo 34. 8. Alex Márquez 33. 9. Binder 30. 10. Morbidelli 29. 11. Martin 29. 12. Miller 26. 13. Aleix Espargaró 18. 14. Oliveira 16. 15. Augusto Fernández 14. 16. Di Giannantonio 13. 17. Nakagami 7. 18. Marc Márquez 7. 19. Mir 5. 20. Pirro 5. 21. Folger 4. 22. Raúl Fernández 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 103 Punkte. 2. Honda 54. 3. Aprilia 51. 4. KTM 49. 5. Yamaha 43.



Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing, 102 Punkte. 2. Prima Pramac 73. 3. Aprilia Racing 63. 4. Monster Energy Yamaha 63. 5. Ducati Lenovo 58. 6. Red Bull KTM 56. 7. LCR Honda 54. 8. Gresini Racing 46. 9. CryptoDATA RNF 18. 10. GASGAS Tech3 18. 11. Repsol Honda 12.