Valentino Rossi bereit für 2023er GTWC-Saisonstart

Valentino Rossi ist bereit für den 2023er Saisonstart des GT World Challenge Europe Endurance Cup in Monza. Nicht weniger als 55 GT3-Boliden gehen auf dem Highspeedkurs an den Start.

Im königlichen Park von Monza startet der Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS Endurance Cup in die Saison 2023. Nicht weniger als 55 GT3-Boliden gehen auf dem Highspeedkurs in der Nähe von Mailand an den Start. Bekanntester Teilnehmer ist dabei der neunmalige Motorradweltmeister Valentino Rossi, der für WRT einen BMW M4 GT3 (Turbo-Reihensechszylinder mit 3 Litern Hubraum und bis zu 590 PS) steuert.

«Il Dottore», der über den Winter zum offiziellen BMW M-Werksfahrer ernannt wurde, teilt sich das Fahrzeug mit der legendären Startnummer #46 mit seinen beiden Werksfahrerkollegen Maxime Martin aus Belgien und dem Brasilianer Augusto Farfus.

«Zu guter Letzt! Ich freue mich, mit dem Team WRT und dem neuen Auto in die europäische Saison zu starten und das auf einer Strecke wie Monza, die fantastisch, historisch und in Italien ist!», so der italienische Volksheld. «Es wird mein erstes Mal mit WRT dort sein, da wir letztes Jahr in Imola gefahren sind. Es wird ein wichtiges Rennen, um die Wettbewerbsfähigkeit des BMW M4 GT3 zu verstehen. Ich habe zwei Vorbereitungsrennen gefahren, Dubai und Bathurst und wir hatten viele Tests in ganz Europa, bei denen wir große Fortschritte im Verständnis des Autos gemacht haben, aber es gibt nichts Besseres als ein echtes Rennwochenende, bei dem man gegen alle Gegner antritt und seinen Speed im Vergleich zu der Konkurrenz bewerten kann. Mit 55 Autos auf der Strecke wird es eine echte Herausforderung und wir werden sehen, wo wir stehen.»

Der Rennstart ist am Sonntag um 15:00 Uhr. Das dreistündige Rennen wird auf dem YouTube-Kanal der Rennserie in voller Länge übertragen. Die SRO bietet einen Kommentar auf Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch an. Auch die Trainingssitzungen am Samstag und das Zeittraining am Sonntagmorgen wird Live übertragen.

Die Teilnehmerliste könnt ihr hier einsehen.