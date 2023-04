Pecco Bagnaia: «Hätten wichtige Ergebnisse erzielt»

Nach zwei Nullern in Folge strebt Pecco Bagnaia in Jerez nach Wiedergutmachung. Ob er dabei auf seinen Ducati-Werkskollegen Enea Bastianini treffen wird, wird bei dessen medizinischen Check am Donnerstag entschieden.

Pecco Bagnaia bewies in dieser Saison bereits mehrfach, dass er den Speed für die Titelverteidigung hat. Denn der Italiener fuhr an allen drei Wochenenden aus der ersten Startreihe los, in Austin sogar von der Pole-Position. Zwei Sprint-Siege in Portimão und Texas bestätigten zudem, dass der MotoGP-Weltmeister und seine Ducati Desmosedici GP23 aktuell ein starkes Gesamtpaket sind.

Dennoch liegt Bagnaia in der WM-Tabelle mit elf Punkten Rückstand hinter Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing) auf Rang 2. Grund hierfür sind zwei kostspielige Rennstürze. Denn nachdem er seine Ducati bereits im Regenrennen in Argentinien auf Platz 2 liegend ins Kiesbett geworfen hatte, stürzte Bagnaia auch in Austin in Führung liegend.

«In den beiden Grand Prix hätten wir wichtige Ergebnisse erzielt. Stattdessen bin ich zweimal gestürzt», kommentierte Bagnaia die Lage, fügte aber gleichzeitig an: «Daher bin ich sehr motiviert, in Spanien wieder um den Sieg zu kämpfen.» Der Circuito de Jerez-Ángel Nieto ist dem 26-Jährigen dabei in guter Erinnerung. 2022 holte er dort mit einem All-Time-Lap-Record von 1:36,170 min die Pole-Position, die er am Sonntag in einen Rennsieg verwandelte.

Auch Teamkollege Enea Bastianini wird in Jerez wieder in das Renngeschehen eingreifen, sofern er am Donnerstag den medizinischen Test besteht.

Der Italiener war am Montag bereits auf seiner Panigale V4S in Misano unterwegs, um seinen Gesundheitszustand auf die Probe zu stellen. Nach einem positiven Test reist der 25-Jährige nun nach Jerez, wo er sein Comeback geben will. «Ich kann es kaum erwarten, wieder mit dem Team zu arbeiten. Die Wochen daheim waren nicht leicht für mich, daher freue ich mich, zurück zu sein. Am Donnerstag werde ich mich dem medizinischen Test unterziehen und hoffe, am Freitag wieder auf meine GP23 steigen zu können. Ich werde physisch noch nicht bei 100% sein, weshalb das Wochenende eher ein Test meiner körperlichen Verfassung sein wird.»

Ergebnisse MotoGP Austin/USA (16.4.):

1. Alex Rins (E), Honda, 20 Rdn in 41:14,649 min

2. Luca Marini (I), Ducati, +3,498 sec

3. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +4,936

4. Maverick Viñales (E), Aprilia, +8,318

5. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +9,989

6. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +12,049

7. Johann Zarco (F), Ducati, +12,242

8. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +20,399

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +27,981

10. Augusto Fernández (E), KTM, +28,217

11. Michele Pirro (I), Ducati, +32,370

12. Jonas Folger (D), KTM, +1:08,065 min

13. Brad Binder (ZA), KTM, +1:23,012

– Stefan Bradl (D), Honda, 2 Runden zurück

– Takaaki Nakagami (J), Honda, 9 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 12 Runden zurück

– Pecco Bagnaia (I), Ducati, 13 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), KTM, 14 Runden zurück

– Raúl Fernández (E), Aprilia, 14 Runden zurück

– Aleix Espargaró (E), Aprilia, 1. Runde nicht beendet

– Jorge Martin (E), Ducati, 1. Runde nicht beendet

– Alex Márquez (E), Ducati, 1. Runde nicht beendet

MotoGP-Ergebnis Sprint, Austin (15.4.):

1. Bagnaia, Ducati, 10 Rdn in 20:35,270 min

2. Rins, Honda, + 2,545 sec

3. Martin, Ducati, + 4,706

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 5,052

5. Brad Binder, KTM, + 8,175

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,877

7. Marini, Ducati, + 9,453

8. Oliveira, Aprilia, + 10,768

9. Miller, KTM, + 12,448

10. Viñales, Aprilia, + 12,739

11. Zarco, Ducati, + 14,251

12. Mir, Honda, + 14,988

13. Nakagami, Honda, + 15,592

14. Morbidelli, Yamaha, + 16,534

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 19,290

16. Augusto Fernández, KTM, + 23,128

17. Di Giannantonio, Ducati, + 25,626

18. Bradl, Honda, + 25,787

19. Quartararo, Yamaha, + 27,169

20. Folger, KTM, + 46,973

– Alex Márquez, Ducati, 4 Runden zurück

– Michele Pirro, Ducati, 5 Runden zurück



WM-Stand nach 6 von 40 Rennen:

1. Bezzecchi, 64 Punkte. 2. Bagnaia 53. 3. Rins 47. 4. Viñales 45. 5. Zarco 44. 6. Marini 38. 7. Quartararo 34. 8. Alex Márquez 33. 9. Binder 30. 10. Morbidelli 29. 11. Martin 29. 12. Miller 26. 13. Aleix Espargaró 18. 14. Oliveira 16. 15. Augusto Fernández 14. 16. Di Giannantonio 13. 17. Nakagami 7. 18. Marc Márquez 7. 19. Mir 5. 20. Pirro 5. 21. Folger 4. 22. Raúl Fernández 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 103 Punkte. 2. Honda 54. 3. Aprilia 51. 4. KTM 49. 5. Yamaha 43.



Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing, 102 Punkte. 2. Prima Pramac 73. 3. Aprilia Racing 63. 4. Monster Energy Yamaha 63. 5. Ducati Lenovo 58. 6. Red Bull KTM 56. 7. LCR Honda 54. 8. Gresini Racing 46. 9. CryptoDATA RNF 18. 10. GASGAS Tech3 18. 11. Repsol Honda 12.