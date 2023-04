Marc Márquez: Großer Auftritt am Donnerstag in Jerez

Der angeschlagenen MotoGP-Superstar Marc Márquez wird in Jerez de la Frontera diesmal nicht auf der Piste zu sehen sein, dafür steht er am Donnerstag im Zentrum der Aufmerksamkeit.

Marc Márquez visiert nun sein Comeback für den Frankreich-GP in Le Mans an, nachdem sich der 30-jährige Spanier zu Beginn der Woche erneut von Spezialisten am verletzten ersten Mittelhandknochen der rechten Hand hatte untersuchen lassen. Dabei stellte sich heraus, dass der in Portimão zugezogene Bruch noch nicht ganz verheilt ist.

Dennoch kam der achtfache Weltmeister nach Jerez, wo er am Donnerstag eine Pressekonferenz gibt und am Abend noch einen großen Auftritt hat: Márquez wird die «Garage 93» eröffnen. Dahinter verbirgt sich ein von seinem Management und Teamsponsor Repsol initiierter Treffpunkt für Biker und Fans mit dem Konzept einer Sports-Bar inklusive Public Viewing für die MotoGP-Fans.

Auf etwa 250 Quadratmetern wird in der «Garage 93» über das Wochenende hinweg die gesamte Action von der Rennstrecke zu sehen sein. Die Hamburger-Gourmetkette Goiko sorgt für das leibliche Wohl der MotoGP-Fans.

Die «Garage 93» befindet sich im Bereich der Plaza de Mamelon im Stadtzentrum von Jerez de la Frontera. Die Eröffnung geht am Donnerstag um 19 Uhr über die Bühne. Als Gäste werden unter anderen Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta, Giacomo Agostini und Laia Sanz erwartet.

In den Räumlichkeiten sind auch die sechs Repsol-Bikes von Márquez ausgestellt, mit denen er seine MotoGP-Titel eingefahren hat.

Die Location ist am Jerez-Wochenende am Donnerstag bis Mitternacht, am Freitag und Samstag jeweils von 10.30 Uhr bis 2.00 Uhr und am Sonntag von 11.30 Uhr bis 2.00 Uhr früh geöffnet.