Jack Miller (KTM/5.): «Dani Pedrosa ist eine Legende»

Jack MiIller gelang mit der Red Bull-KTM am Freitag in Jerez die fünftbeste Zeit. Aber er meinte, nach den sechs Crashes in Austin fehle ihm noch etwas Selbstvertrauen. Und er lobte Testfahrer Pedrosa.

Man könnte meinen, Jack Miller habe seine sechs Stürze an drei Tagen in Texas locker weggesteckt, denn der Red Bull-KTM-Werkspilot verlor am Freitag in den zwei freien Trainings als Fünfter nur 0,127 sec auf die Bestzeit von Aleix Espargaró (Aprilia). Aber der Australier meinte: «Diese Crashes sitzen mir noch ein bisschen im Hinterkopf. Denn in den langsamen Kurven hatte ich heute nicht so viel Selbstvertrauen wie üblich. Das wird morgen noch besser, hoffe ich.»

«Im Vergleich zu Texas ist das eine GP-Kart-Piste», meinte Jack. «Es war kein einfacher erster Tag, wegen des starken Winds und den hohen Temperaturen. Ich bin jetzt mit der KTM wieder auf einer Piste, die ich mit diesem Bike noch nie gesehen habe, das führt zu kleinen Problemen, wie man sie halt bekommt, wenn man ein neues Motorrad hat. Aber es dauert halt, bis man zum Beispiel die Motorbremse so abgestimmt hat, wie ich mir das vorstelle. Aber wir haben das im FP1 schon gut ausgebügelt und am Nachmittag noch weiter verbessert. Leider habe ich in meiner besten Runde 'Diggia' innen überholen müssen, das hat etwas Zeit gekostet…»

«Im letzten Sektor mit den schnellen Kurven musste man wegen des Winds gut aufpassen, aber die KTM verhält sich dort sehr gut», stellte Thriller Miller fest. «Auch die Reifen haben sich bei dem heißem Wetter gut verhalten. ich habe noch nie im FP2 in diesem Jahr so viele Runden gedreht. Anfangs wusste man ja nicht, ob wegen des heißen Belags bessere Zeiten als am Vormittag möglich sein würden. Fabio hat dann einen Soft und einem Medium reingesteckt und hat damit keine großen Fortschritte erzielt… Deshalb konnte ich mich auf die Arbeit für die Rennen konzentrieren. Das war gut und hilfreich. Am Schluss habe ich mich immerhin noch um 0,4 Sekunden verbessert gegenüber dem FP1.»

Miller wird erst am Sonntagabend erfahren, welche neuen Teile er am Montag testen darf. Er geht auch nicht davon aus, dass Dani Pedrosas drittbeste Zeit wegen einiger Technik-Updates zustande gekommen ist. Dass Dani hier so schnell ist, liegt nicht nur am Motorrad. Vergesst nicht, er ist dreifacher Weltmeister und war dreimal MotoGP-Vizeweltmeister. und er hätte zweifelsohne auch zwei Titel gewinnen können… Dani ist eine Legende. Es gibt hier sogar eine Kurve, die seinen Namen trägt.»

MotoGP, kombinierte Zeiten nach FP2, Jerez (28.04.):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:36,708 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,002 sec

3. Pedrosa, KTM, + 0,062

4. Martin, Ducati, + 0,096

5. Miller, KTM, + 0,127

6. Zarco, Ducati, + 0,188

7. Oliveira, Aprilia, + 0,248

8. Alex Márquez, Ducati, + 0,333

9. Nakagami, Honda, + 0,336

10. Marini, Ducati, + 0,345

11. Brad Binder, KTM, + 0,389

12. Bezzecchi, Ducati, + 0,466

13. Bagnaia, Ducati, + 0,525

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,695

15. Rins, Honda, + 0,779

16. Quartararo, Yamaha, + 0,797

17. Morbidelli, Yamaha, + 0,992

18. Mir, Honda, + 1,142

19. Di Giannantonio, Ducati, + 1,152

20. Bradl, Honda, + 1,165

21. Bastianini, Ducati, + 1,277

22. Augusto Fernández, KTM, + 1,570

23. Folger, KTM, + 1,990

24. Lecuona, Honda, + 2,566

