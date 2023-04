Jerez: Rote Flagge nach Massensturz im Sprint 29.04.2023 - 15:10 Von Nora Lantschner

© F.Glänzel Turbulente Momente auf dem Circuito de Jerez © Gold & Goose Morbidelli und Bezzecchis brennende VR46-Ducati im Kiesbett von Kurve 2 Zurück Weiter

Bereits in der ersten Runde musste der Sprint in Jerez abgebrochen werden, weil in der zweiten Kurve Franco Morbidelli, Alex Márquez, Marco Bezzecchi und Augusto Fernández gestürzt waren.