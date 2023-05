Iker Lecuona: Spaß-Wochenende im Team seiner Träume

Iker Lecuona, für den Jerez-Grand Prix kurzfristig als Marc Márquez-Ersatz eingesprungen, steigerte sich über die drei Tage hinweg kontinuierlich und schrammte im Rennen am Sonntag knapp an einem WM-Punkt vorbei.

Als sich Marc Márquez dafür entschied, seiner verletzten Hand eine etwas längere Heilungspause zu gönnen, war Iker Lecuona die naheliegende Wahl für den Platz im Repsol-Honda-Team. Zum einen stand der 23-jährige Spanier ohnehin schon bei Honda als Superbike-WM-Pilot unter Vertrag, zum anderen brachte er zwei Jahre MotoGP-Erfahrung von seinen Zeiten bei Tech3-KTM mit.

Dort hatte Lecuona als talentiert, aber auch sturzanfällig gegolten. Deshalb war niemand im Fahrerlager sonderlich überrascht, als sich Lecuona während des FP2 am Freitagnachmittag ins Kiesbett legte.

«Doch wir haben schnell verstanden, was zu dem Sturz geführt hatte», beteuerte er. «Wir machten ein paar Änderungen am zweiten Bike, ich fuhr wieder auf die Strecke hinaus und fühlte mich sofort viel wohler. Auch meine Rundenzeiten wurden auf Anhieb besser. Bei Tagesende war ich am Freitag nur noch 1,5 Sekunden von Stefan Bradl entfernt, der als Honda-Testfahrer unzählige Runden auf dieser Strecke absolviert hat», war Iker mit sich selbst und der Welt zufrieden.

Das Ziel an diesem Wochenende sei ohnehin nicht gewesen, Berge zu versetzen. «Ich möchte das Bike so gut wie möglich verstehen und sehen, wie weit ich in dieser kurzen Zeit komme und ob es mir gelingt, meinen Fahrstil an dieses Motorrad anzupassen. Vor allem aber will ich dieses Wochenende genießen» kündigte er an.

«Repsol-Honda ist mein Dream Team, seit ich ein kleiner Junge war, und Marc Márquez war schon immer mein Idol. Ich habe mir jedes einzelne Rennen angeschaut, das er hier in Jerez absolviert hat. Jetzt für ihn in die Bresche zu springen und ein Wochenende mit seiner Crew zu arbeiten, ist eine einmalige Gelegenheit. Es ist ein Vergnügen, hier zu sein. Ich werde mein Bestes geben und gleichzeitig versuchen, jeden Moment in der Box und auf der Strecke voll auszukosten.»

Vor allem am Samstag hatte Lecuona dazu reichlich Gelegenheit.

Wie eng es 2023 in der MotoGP-Klasse zugeht, spürte er zunächst im Q1, in dem er mit 2 Sekunden Rückstand auf Pecco Bagnaia Letzter blieb.

Im anschließenden Sprintrennen spürte er es gleich noch einmal, als Augenzeuge des Massensturzes in der ersten Runde, bei dem zunächst Morbidelli und Alex Márquez kollidierten und am Ende einer chaotischen Kettenreaktion auch Augusto Fernández zu Boden ging – direkt vor der Nase Lecuonas, der Fernández zwar streifte, mit einem blitzartigen Ausweichmanöver aber Schlimmeres verhindern konnte.

«Es ging wirklich heiß her. Verrückt», schilderte Lecuona, der sich durch den Zwischenfall nicht aus der Ruhe bringen ließ, sein Motorrad nach dem Neustart heil auf den 18. Platz steuerte und dabei GASGAS-Tech 3-Pilot Jonas Folger in Schach hielt. «Ich habe eine Menge dazugelernt. Mit den anderen in der Gruppe zu fahren, hat mir einiges gezeigt, was ich im Hauptrennen in die Praxis umsetzen und den Rückstand nach vorn weiter verringern will», kündigte er an.

Tatsächlich blieb Lecuona auch am Sonntag sattelfest, und nicht nur das: Er wurde durch die Ausfälle von insgesamt sechs hochkarätigen Piloten weit nach vorn gespült, fuhr er in der letzten Runde an 16. Stelle, machte Jagd auf Raúl Fernández und verpasste den möglichen letzten WM-Punkt um weniger als vier Zehntelsekunden.

«Eine halbe Runde mehr, und ich hätte ihn erwischt», berichtete Lecuona. «Die ersten zehn Runden konnte ich gut in meiner Gruppe mithalten. Dann spürte ich, wie der Hinterreifen nachließ, und für eine Weile wusste ich nicht recht, wie ich mit dieser Situation umgehen und wie ich den Reifengrip am besten managen konnte. Erst zum Rennende hin habe ich kapiert, wie ich mit den Reifen und dem Bike umgehen musste; so kam näher an Raúl Fernández heran.»

Ihm sei nicht klar gewesen, dass ein WM-Punkt in Reichweite lag, gestand Lecuona. «Es war trotzdem ein großartiges Wochenende. Ich bin happy mit dem Ergebnis und bin HRC, Repsol und dem gesamten Team zu einem großen Dankeschön verpflichtet.»

Am kommenden Wochenende steht für Lecuona der World-Superbike-Lauf in Barcelona auf dem Programm. Ob er übernächste Woche beim Le Mans wieder für Repsol-Honda antreten wird, ist offen – eine endgültige Entscheidung über das Comeback von Marc Márquez ist noch nicht gefallen.

MotoGP-Ergebnis, Jerez (30.04.):

1. Bagnaia, Ducati, 24 Rdn in 39:29,085 min

2. Brad Binder, KTM, + 0,221 sec

3. Miller, KTM, + 1,119

4. Martin, Ducati, + 1,942

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 4,760

6. Marini, Ducati, + 6,329

7. Pedrosa, KTM, + 6,371

8. Alex Márquez, Ducati, + 14,952

9. Nakagami, Honda, + 15,692

10. Quartararo, Yamaha, + 15,846

11. Morbidelli, Yamaha, + 17,209

12. Di Giannantonio, Ducati, + 17,911

13. Augusto Fernández, KTM, + 19,010

14. Bradl, Honda, + 27,294

15. Raul Fernández, Aprilia, + 36,371

16. Lecuona, Honda, + 36,753

17. Folger, KTM, + 47,146

– Viñales, Aprilia, 1 Runde zurück

– Zarco, Ducati, 8 Runden zurück

– Bezzecchi, Ducati, 8 Runden zurück

– Rins, Honda, 22 Runden zurück

– Mir, Honda, 23 Runden zurück

– Oliveira, Aprilia, nicht gestartet

WM-Stand nach 8 von 40 Rennen:

1. Bagnaia 87 Punkte. 2. Bezzecchi 65. 3. Binder 62. 4. Miller 49. 5. Viñales 48. 6. Marini 48. 7. Martin 48. 8. Rins 47. 9. Zarco 46. 10. Alex Márquez 41. 11. Quartararo 40. 12. Morbidelli 34. 13. Aleix Espargaró 29. 14. Oliveira 21. 15. Di Giannantonio 17. 16. Augusto Fernández 17. 17. Nakagami 14. 18. Pedrosa 13. 19. Marc Márquez 7. 20. Mir 5. 21. Pirro 5. 22. Folger 4. 23. Raúl Fernández 3. 24. Bradl 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 137 Punkte. 2. KTM 81. 3. Aprilia 67. 4. Honda 61. 5. Yamaha 49.

Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing 113 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory Racing 111. 3. Prima Pramac 94. 4. Ducati Lenovo Team 92. 5. Aprilia Racing 77. 6. Monster Energy Yamaha 74. 7. LCR Honda 61. 8. Gresini Racing 58. 9. CryptoDATA RNF 24. 10. GASGAS Tech3 21. 11. Repsol Honda 12.