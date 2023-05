Yamahas Helden auf dem Circuit Paul Ricard

Der Yamaha Racing Heritage Club feiert die Rennsportgeschichte des Herstellers mit den drei gekreuzten Stimmgabeln im Logo 2023 mit einer Reihe von Events – am Wochenende mit Christian Sarron und Johnny Cecotto.

Im November 2021 wurde der Yamaha Racing Heritage Club (YRHC) mit dem Ziel vorgestellt, Sammler von Classic-Bikes zusammenzubringen und gleichzeitig die Helden und die Rennsportgeschichte des japanischen Herstellers zu feiern und zu bewahren.

In der ersten YRHC-Saison bekamen Fans in diesem Sinne unter anderem die Möglichkeit, Rekordweltmeister Giacomo Agostini zu treffen oder die emotionale Rückkehr von Wayne Rainey auf seine YZR500 aus dem Weltmeisterjahr 1992 beim «Goodwood Festival of Speed» zu erleben.

In diesem Jahr erweitert der Yamaha Racing Heritage Club seinen Kalender, vier große Events stehen 2023 an – angefangen mit dem «Sunday Ride Classic» am 6. und 7. Mai: Auf dem Circuit Paul Ricard beginnen am kommenden Wochenende die Feierlichkeiten zu 50 Jahren TZ-Serie. Erwartet werden in Frankreich unter anderen Christian Sarron, 250er-Weltmeister von 1984, und Johnny Cecotto, 350-ccm-Champion von 1975. Dazu gesellt sich Formel-750-Weltmeister Steve Baker.

Am 21. und 22. Juli wird der YRHC bei der «Yamaha Racing Experience» auf der GP-Strecke von Mugello dabei sein. In Italien werden dann 25 Jahre R1 mit einer sehenswerten Gästeliste gefeiert, die neben den aktuellen Superbike-Assen Toprak Razgatlioglu, Andrea Locatelli, Dominique Aegerter und Remy Gardner auch noch mit illustren Namen aus den vergangenen Jahren aufgefüllt werden soll.

Die Rennsport-Gemeinde in Großbritannien kommt anschließend beim «CRMC Classic Motorcycle Festival» in Donington Park am 30. und 31. Juli auf ihre Kosten.

Zudem erwartet die Offroad-Fans im Rahmen des «Veterans MX of Nations» in Foxhills vom 24. bis 28. August noch ein weiteres Jubiläum: 50 Jahre YZ-Bikes. Für diese Gelegenheit haben sich bereits der dreifache 125-ccm-MX-Weltmeister Alessio «Chicco» Chiodi und Michele Rinaldi, langjähriger Leiter des Yamaha-Werksauftritts in der Motocross-WM, angekündigt.