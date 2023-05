Marini zu Abbrüchen und Strafen: «Schwierige Saison»

VR46-Ducati-Pilot Luca Marini geht der Frage nach, warum es in der MotoGP-Rennen in Jerez so hektisch zuging, und erläutert vor dem Meeting in Le Mans, was die Stewards aus Sicht der Fahrer ändern müssen.

«Mamma mia», kommentierte Luca Marini ein turbulentes Wochenende in Jerez. Weil es im Sprint und Hauptrennen der Königsklasse jeweils schon in der zweiten Kurve krachte und die roten Flaggen geschwenkt wurden, gab es gleich an beiden Tagen einen Neustart.

Was kann gegen solche Vorkommnisse unternommen werden? «Tja», grübelte der 25-jährige Italiener. «Wir brauchen größere Strecken, aber ich weiß es nicht.»

Dass die Rennen in den kleinen Klassen glatter abliefen, kam für den Moto2-Vizweltmeister von 2020 nicht überraschend. «Das ist korrekt, die Leistungsdichte in der Moto2 und Moto3 ist aber nicht so hoch», gab er zu bedenken. «Es gibt dort starke Fahrer, aber dann nach hinten eine größere Lücke. In der MotoGP dagegen – Quartararo und Rins zum Beispiel, die Rennen gewonnen haben und [in Austin] mit mir auf dem Podium gestanden sind, sind in Jerez von den Startplätzen 16 und 18 losgefahren. Sie wollten aber natürlich wieder versuchen, ein gutes Ergebnis zu holen. Es ist schwierig, ich weiß nicht, was wir tun können. Es wird eine schwierige Saison», seufzte der VR46-Ducati-Pilot.

Wiederholtes Kopfschütteln verursacht auch das Vorgehen des FIM MotoGP Stewards Panels. In Jerez gab es wieder einige Situationen, die erfahrene Beobachter für Rennunfälle hielten, letztendlich aber Strafen zur Folge hatten.

Zur Erinnerung: Franco Morbidelli wurde für den Sprint-Crash mit Alex Márquez und Marco Bezzecchi ein Long-Lap-Penalty aufgebrummt, Fabio Quartararo bekam für den Unfall mit Miguel Oliveira im Getümmel nach dem Start des Hauptrennens dieselbe Strafe auferlegt. Der spätere Sieger Pecco Bagnaia wurde am Sonntag kurzzeitig eingebremst, als er eine Position an Jack Miller zurückgeben musste. Millers Manöver gegen Jorge Martin hatte dagegen keine Folgen.

«Wir befinden uns meiner Meinung nach in einer Übergangszeit», meinte Marini zu den offenbar leichtfertig vergebenen Strafen. «In Le Mans werden wir in der Safety Commission auch mit den Stewards sprechen. Das wird interessant, weil jeder Fahrer eine klare Vorstellung der Situation bekommen will. Für mich ist nicht ‚Strafe ja oder nein‘ das Problem, es geht um die Linie, der sie folgen müssen – verhält sich ein Fahrer so, wird das der Penalty sein. Und das muss jedes Mal gleich gehandhabt werden.»

Die Fahrer wissen im Moment also nicht, was erlaubt ist und was nicht? «Genau. Wir alle beklagen uns darüber, dass es keine konstante Linie gibt», bestätigte «Maro», der sich dann auf den Vorfall im Rennen bezog, als sein VR46-Kumpel Pecco Bagnaia nach dem Manöver gegen Jack Miller die Position wieder zurückgeben musste. «Ich weiß nicht, ob es richtig ist, dass er die Position zurückgeben musste oder nicht. Darüber will ich auch gar nicht reden. Aber wenn nun ein anderer Fahrer jemanden berührt, muss es wieder dieselbe Strafe geben. Darum geht es uns.»

Tatsächlich gab es im Fall von Bagnaia und Miller in Kurve 6 gar keine echte Berührung. «Ja, weil Miller das Motorrad aufgerichtet hat. Macht Miller das nicht, kommt es zur Berührung. Es ist nicht die Schuld von Pecco oder die Schuld von Miller. Es geht nur darum, dass klar sein muss: Wenn ein Fahrer dieses Manöver macht, ist das die Strafe – oder es gibt eben keine.»

Marini selbst stürzte im Sprint von Portimão über das Vorderrad und riss dabei seinen unschuldigen Ducati-Markenkollegen Enea Bastianini mit, kam aber straffrei davon.

«Es kann auch keine Strafen geben, wir wollen nicht mehr Strafen», hielt der Italiener fest. «Wir wollen nur, dass es jedes Mal denselben Penalty gibt. Die Stewards müssen alle Unfälle analysieren und versuchen, ein Reglement zu erstellen: Passiert das, ist das die Strafe. Es kann auch keine Strafe geben, es muss nur klar und gleich für alle sein», bekräftigte der VR46-Schützling.

Hielt ihn die Angst vor einer möglichen Strafe im Rennen schon einmal von einem Manöver ab? «In dem Moment, nein, ich glaube nicht.» Weil Fahrer dann den Kopf ausschalten? «Nein, so ist es nicht. Das Gehirn arbeitet schon, zumindest bei mir», schmunzelte Marini.

