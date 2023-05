Montmeló: Neue Gebäude & Tribünen, Kurve 1 entschärft

Am Ende der Boxengasse in Montmeló wurden drei neue Gebäude errichtet

Beim Superbike-WM-Meeting an diesem Wochenende besichtigte SPEEDWEEK.com die Baufortschritte auf dem modernisierten Circuit Barcelona-Catalunya.

Weil Mugello nach der Zuschauerpleite von 2022 in den Juni verschoben wurde und der Formel-1-GP in Barcelona bereits am 4. Juni 2023 stattfindet, musste die Dorna den Termin für den Katalonien-MotoGP-GP-Event erstmals auf den 3. September schieben. An diesem Wochenende gastieren bereits die Superbike- und Supersport-WM-Stars in Montmeló.

Dazu wurde auf dem «Circuit de Barcelona-Catalunya» in Montmeló während der Winterpause fleißig gearbeitet, um die Sicherheit für die bevorstehenden Rennen und Trainings zu erhöhen.

«Neue Erweiterungen», wurden damals auf den Social-Media-Kanälen des Circuit de Barcelona-Catalunya. Tatsächlich sind die Baumaschinen auf der Rennstrecke im Einsatz, genaue angekündigt. Betroffen ist zum Beispiel die Kurve 1, wo es beim MotoGP-Rennen 2022 zum furchterregenden Start-Crash gekommen war.

SPEEDWEEK.com nahm die Umbauten jetzt am Wochenende beim Superbike-Event genauer unter die Lupe. An der Streckenführung wird sich für den Grand Prix nichts Großartiges ändern, aber im Turn 1 wurde die Auslaufzone im Sinne der Sicherheit um rund 40 Prozent erweitert.

Nach dem Todessturz von Luis Salom am Freitag beim Moto2-WM-Lauf in Barcelona 2016 waren die Kurve 12 und die folgenden Kurven mehrmals umgebaut und entschärft worden.

Die jüngsten Bauarbeiten liefen bereits im vergangenen November an, insgesamt wurden für die Umbauarbeiten 18 Wochen veranschlagt. Laut den Betreibern des Circuit de Barcelona-Catalunya wurde das Kiesbett in der ersten Kurve rundherum um 15 Meter vergrößert, also insgesamt von rund 3100 auf 5100 Quadratmeter erweitert.

Gerade im Zuge der immer höheren Top-Speed-Werte sind die vorhandenen Sturzräume ein großes Sicherheitsthema in der MotoGP-WM. Zur Erinnerung: Beim Catalunya-GP 2022 passierte Enea Bastianini (Ducati) die Geschwindigkeitsmessung auf der 1047 m langen Start-Ziel-Geraden mit einem Spitzenwert von 352,9 km/h.

Deshalb wurden in einigen weiteren Kurven die Sturzräume zwischen 10 und 15 Meter vergrössert.

Zudem werden am Ende der Boxengasse zwei neue Tribünen errichtet, die bis zum Formel-1-GP fertiggestellt sein sollen – aber ganz sicher für die MotoGP-Rennen im September.

Ein neues schwarzes Gebäude am Ende der Boxengasse ist abends bereits beleuchtet und wird in der Formel 1 als zusätzliche VIP-Lounge dienen. Die beiden grauen Betonklötze hingegen befinden sich noch im Rohbau und werden zusätzlich für Hospitalitys und Bewirtungen für Firmengäste dienen. Dazu wurde im Winter das ganze Fahrerlager neu asphaltiert.

Die Umbauten haben auch vor den sanitären Anlagen an der Strecke in Montmeló nicht Halt gemacht, die am 4. Juli 1993 neu in den GP-Kalender kam. Die Toiletten werden mit farbigen Platten ausgekleidet, die über die bestehenden Fliesen geklebt werden.

Auf dem Montjuich-Strassenkurs in Barcelona hatte bis 1976 ein Motorrad-GP stattgefunden, dann in Jarama, 1987 wurde der GP von Spanien erstmals in Jerez ausgetragen. Valencia wurde als dritter spanischen GP-Standort 1999 neu auf den Spielplan gesetzt, ehe 2010 das MotorLand Aragón als vierter Grand Prix-Schauplatz auf der Iberischen Halbinsel (nach Jerez, Barcelona und Valencia) homologiert wurde.

Der provisorische GP-Kalender 2023

26. März: Portimão/Portugal

02. April: Termas de Río Hondo/Argentinien (F1 Australien)

16. April: Circuit of The Americas/Texas

30. April: Jerez/Spanien (F1 Aserbaidschan)

14. Mai: Le Mans/Frankreich

11. Juni: Mugello/Italien

18. Juni: Sachsenring/Deutschland (F1 Kanada)

25. Juni: Assen/Niederlande

06. August: Silverstone/GB

20. August: Red Bull Ring/Österreich

03. September: Catalunya/Spanien (F1 Italien)

10. September: Misano/Italien

24. September: Buddh Circuit/Indien** (F1 Japan)

01. Oktober: Motegi/Japan

15. Oktober: Mandalika/Indonesien

22. Oktober: Phillip Island/Australien (F1 Austin)

29. Oktober: Buriram/Thailand (F1 Mexiko)

12. November: Sepang/Malaysia

19. November: Losail Circuit/Katar* (18.11. F1 Las Vegas)

26. November: Valencia/Spanien (F1 Abu Dhabi)



* = Nachtrennen bei Flutlicht

** = Strecke noch nicht homologiert