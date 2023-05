Pit Beirer: «Jonas erfüllt seine Aufgabe tadellos»

«Jonas Folger knabbert den Rückstand zur Spitze schrittweise ab», lobt KTM-Motorsport-Direktor Pit Beirer den deutschen GASGAS-Ersatzfahrer. «Nach diesen Renneinsätzen werden wir einen viel besseren Testfahrer haben.»

Das GASGAS Factory Racing Tech3 Team musste nach dem Saisonstart in Portimão den schwer verletzten Pol Espargaró (Kieferbruch, Wirbelbruch, Lungenquetschung) ersetzen, ließ das Motorrad eine Woche später in Argentinien noch unbesetzt und engagierte dann KTM-Testfahrer Jonas Folger (29) für Texas, Jerez und Le Mans als Ersatzfahrer. Der Bayer musste ohne ausreichende Testfahrten ins kalte Wasser springen, kassierte aber in Austin gleich vier Punkte (Platz 12 am Sonntag) ein; er hat bisher alle vier Wettbewerbe beendet und keinen Sturz fabriziert.

«Jonas macht extrem gute Arbeit, weil man kann ihn ja weder mit Stefan Bradl noch mit Lecuona oder mit Dani Pedrosa vergleichen. Denn er war von der modernen MotoGP viel weiter weg, er war viel länger zuhause und hat seit 2017 kein MotoGP-Rennen bestritten», betont Pit Beirer, der Motorsport-Direktor der Pierer Mobility AG mit den Marken KTM, GASGAS und Husqvarna. «Jonas hat viel weniger MotoGP-Erfahrung als diese drei Fahrer und musste ausgerechnet auf dieser ganz brutalen Strecke in Texas statt Pol bei GASGAS einsteigen.»

«Jonas hat nach wie vor meinen höchsten Respekt, weil er so mutig war, diese Aufgabe zu übernehmen und trotz der widrigen Umstände eine ordentliche Leistung abliefert. Er hat in Austin sogar WM-Punkte eingefahren, was keiner erwarten durfte und eigentlich verrückt ist. Jetzt werden wieder einige Besserwisser behaupten, in Amerika sind sehr viel Fahrer gestürzt. Aber er ist eben nicht gestürzt, und wenn du nach dem Rennen Punkte erhalten willst, musst du die Zielflagge sehen», lobt Pit Beirer.

Auf den europäischen Strecken wie zuletzt in Jerez und am kommenden Wochenende in Le Mans profitiert Jonas Folger von seiner besseren Streckenkenntnis.

Beirer: «Jonas hatte am Samstag in Jerez 1,9 Sekunden Rückstand, im Warm-up nur 1,7 Sekunden und knabbert schrittweise einen Teil des Rückstands ab. Er erfüllt seine Aufgabe tadellos. Was natürlich eine Win-Win-Situation ist: Jonas ist jetzt wieder Rennfahrer und genießt diesen Job offensichtlich. Und wir werden bei KTM und GASGAS im Anschluss an diese Renneinsätze natürlich einen viel besseren Testfahrer haben. Denn jetzt hat er jeden Tag genug neue Reifen, jetzt kann er auf Zeitenjagd gehen. Jonas hatte letzten Montag beim Jerez-Test genug frische Michelin-Reifen, die übrigens nicht von unserem knappen Testkontingent abgehen, weil er diesen Test im GASGAS-Tech3-Rennteam absolviert hat.»

Auch Crew-Chief Paul Trevathan, sonst für Pol Espargaró zuständig, lobt die Fortschritte von Jonas Folger. «Wir haben beim Montag-Test daran gearbeitet, in den schnellen Kurven im letzten Sektor besser zu werden. Jonas hat sich weiter gesteigert, er hat speziell sein Timing verbessert und an Selbstvertrauen gewonnen.»

Die Verantwortlichen der Pierer Mobility AG halten weiter jeden Druck von Jonas Folger fern. «Daran wird sich auch in Frankreich nichts ändern, das werden wir so weiterziehen und so wenig Druck wie möglich ausüben», versichert Pit Beirer. «Denn Jonas ist nicht der von unseren Rennfahrern, der ein Ergebnis abliefern muss. Aber seine Renneinsätze werden unser Testprogramm in der Zukunft um Meilen nach vorne bringen.»

Übrigens: Auf dem Bugatti Circuit an der Sarthe in Le Mans hat Jonas Folger schon 2009 auf der Caponera-Aprilia 125 einen sensationellen zweiten Platz erreicht – im Regen. Das finanzschwache Team hatte damals einen einzigen Crew-Chief für fünf Fahrer, und Jonas musste nach einem Crash einige Grand Prix lang mit einer verbogenen Schwinge fahren.

MotoGP-Ergebnis, Jerez (30.04.):

1. Bagnaia, Ducati, 24 Rdn in 39:29,085 min

2. Brad Binder, KTM, + 0,221 sec

3. Miller, KTM, + 1,119

4. Martin, Ducati, + 1,942

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 4,760

6. Marini, Ducati, + 6,329

7. Pedrosa, KTM, + 6,371

8. Alex Márquez, Ducati, + 14,952

9. Nakagami, Honda, + 15,692

10. Quartararo, Yamaha, + 15,846

11. Morbidelli, Yamaha, + 17,209

12. Di Giannantonio, Ducati, + 17,911

13. Augusto Fernández, KTM, + 19,010

14. Bradl, Honda, + 27,294

15. Raul Fernández, Aprilia, + 36,371

16. Lecuona, Honda, + 36,753

17. Folger, KTM, + 47,146

– Viñales, Aprilia, 1 Runde zurück

– Zarco, Ducati, 8 Runden zurück

– Bezzecchi, Ducati, 8 Runden zurück

– Rins, Honda, 22 Runden zurück

– Mir, Honda, 23 Runden zurück

– Oliveira, Aprilia, nicht gestartet

MotoGP-Ergebnis Sprint, Jerez (29.04.):

1. Brad Binder, KTM, 11 Rdn in 18:07,055 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,428 sec

3. Miller, KTM, + 0,680

4. Martin, Ducati, + 0,853

5. Oliveira, Aprilia, + 1,638

6. Pedrosa, KTM, + 1,738

7. Viñales, Aprilia, + 3,248

8. Zarco, Ducati, + 3,380

9. Bezzecchi, Ducati, + 5,711

10. Marini, Ducati, + 7,015

11. Di Giannantonio, Ducati, + 7,174

12. Quartararo, Yamaha, + 7,467

13. Rins, Honda, + 9,867

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,550

15. Bradl, Honda, + 15,455

16. Morbidelli, Yamaha, + 15,849

17. Augusto Fernández, KTM, + 15,969

18. Lecuona, Honda, + 25,356

19. Folger, KTM, + 25,530

– Mir, Honda, 4 Runden zurück

– Aleix Espargaró, Aprilia, 6 Runden zurück

– Alex Márquez, Ducati, 8 Runden zurück

– Nakagami, Honda, 8 Runden zurück

WM-Stand nach 8 von 40 Rennen:

1. Bagnaia 87 Punkte. 2. Bezzecchi 65. 3. Binder 62. 4. Miller 49. 5. Viñales 48. 6. Marini 48. 7. Martin 48. 8. Rins 47. 9. Zarco 46. 10. Alex Márquez 41. 11. Quartararo 40. 12. Morbidelli 34. 13. Aleix Espargaró 29. 14. Oliveira 21. 15. Di Giannantonio 17. 16. Augusto Fernández 17. 17. Nakagami 14. 18. Pedrosa 13. 19. Marc Márquez 7. 20. Mir 5. 21. Pirro 5. 22. Folger 4. 23. Raúl Fernández 3. 24. Bradl 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 137 Punkte. 2. KTM 81. 3. Aprilia 67. 4. Honda 61. 5. Yamaha 49.

Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing 113 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory Racing 111. 3. Prima Pramac 94. 4. Ducati Lenovo Team 92. 5. Aprilia Racing 77. 6. Monster Energy Yamaha 74. 7. LCR Honda 61. 8. Gresini Racing 58. 9. CryptoDATA RNF 24. 10. GASGAS Tech3 21. 11. Repsol Honda 12.