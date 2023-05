Le Mans 2023: 1000. Grand Prix im FreeTV und Stream

Der Circuit Bugatti im Süden von Le Mans erwartet den MotoGP-Tross am kommenden Wochenende: Das TV- und Streaming-Angebot für den Jubiläums-GP im Überblick, inklusive MotoE-Auftakt 2023.

Der «Shark Grand Prix de France» markiert am Wochenende den 1000. Grand Prix der WM-Geschichte. Le Mans ist übrigens zum 36. Mal GP-Austragungsort.

ServusTV zeigt die Motorrad-WM im gewohnten Programmumfang in Deutschland, Österreich und der Schweiz – am Samstag gibt es die Qualifyings sowie den Sprint der MotoGP-Klasse live im FreeTV, am Sonntag folgen die drei Rennen, flankiert von ausführlichen Vorberichten, Analysen und Interviews.

Die zwei Rennen der MotoE-WM zeigt ServusTV dagegen nur im internationalen Livestream.

Eine TV-Alternative zum österreichischen Privatsender gibt es nur in der Schweiz: SRF zwei überträgt neben den MotoGP-Rennen auch die Ducati-MotoE-Premiere mit Randy Krummenacher am Samstag – Rennen 2 ist live zu sehen, Rennen 1 wird als Teilaufzeichnung nachgeliefert.

Das volle Streaming-Angebot

Auf der Video- und Streaming-Plattform ServusTV On gibt es nicht nur das ServusTV-Programm in Deutsch, für Nutzer in Österreich ist die gesamte Action von Freitag an (alle Trainings, Qualifyings und Rennen) im Livestream mit englischem Original-Kommentar zu sehen.

Unmittelbar nach jeder Übertragung stehen zudem alle Qualifyings und Rennen als Video zum Nachsehen bereit (aus rechtlichen Gründen ebenfalls nur in Österreich).

Erlauben die TV-Rechte die Übertragung neben Österreich auch in Deutschland, ist der ServusTV-Stream mit deutschem Kommentar wie gewohnt auch für Nutzer mit einer IP-Adresse aus Deutschland erreichbar – also bei Qualifyings und Rennen aller Klassen.

Übrigens: Ebenfalls auf ServusTV On zu sehen sind die Red Bull MotoGP Rookies Cup-Rennen, am Samstag um 16.50 Uhr und am Sonntag um 8.40 Uhr.

Als kostenpflichtige Alternative ist der Livestream der Dorna auf motogp.com verfügbar. Das Abo für die gesamte Saison 2023 kostet üblicherweise 139,99 Euro. Für 148,99 Euro ist auch das Live-Timing enthalten.

Dafür sind auf der offiziellen Website alle Sessions mit englischem Kommentar live und on Demand verfügbar. Hinzukommen zahlreiche Videos mit Interviews und Einblicken hinter die Kulissen der MotoGP-WM. Im Archiv finden sich außerdem alle GP-Rennen seit 1992.

Tipp: Zum Jubiläum bietet der Promoter mit dem Code «MotoGP20» bis zum 14. Mai 20 Prozent Rabatt.

TV-Programm Frankreich-GP 2023:

Freitag, 12. Mai MESZ Serie Session ServusTV

Österreich

ServusTV

Deutschland

SRF

zwei

09.00

Moto3 FP1 Int. Stream

ab 08.55



09.50

Moto2

FP1

10.45 MotoGP FP1 13.15 Moto3 FP2 14.05

Moto2

FP2

15.00 MotoGP FP2 Samstag, 13. Mai

MESZ Serie Session ServusTV

Österreich ServusTV

Deutschland

SRF

zwei

08.40 Moto3 FP3 Int. Stream

ab 08.35







09.25

Moto2

FP3

10.10 MotoGP FP 10.50 MotoGP Quali 1 10.40-11.45

TV & Stream 10.40-11.45

TV & Stream 11.15 MotoGP Quali 2 12.10

MotoE

Rennen

1

Int. Stream

Int. Stream

15.30-

16.00*

12.50

Moto3

Quali 1

12.40-15.45

TV & Stream 12.40-15.45

TV & Stream

13.15

Moto3

Quali 2

13.45 Moto2 Quali 1

14.10

Moto2

Quali 2

15.00

MotoGP

Sprint

14.50-

15.30

16.10 MotoE Rennen

2

Int. Stream

Int. Stream

16.00-

16.40

Sonntag, 14. Mai

MESZ Serie Session ServusTV

Österreich ServusTV

Deutschland

SRF

zwei

09.45

MotoGP

Warm-

up

Int. Stream

ab 09.40

















11.00 Moto3 Rennen 10.20-15.15

TV & Stream 10.20-15.15

TV & Stream

12.15 Moto2 Rennen 14.00

MotoGP

Rennen 13.50-

15.00



*= Teilaufzeichnung