Le Mans 2023: Der 1000. Grand Prix der WM-Geschichte

Mit dem «Shark Grand Prix de France» erreicht die Motorrad-WM einen besonderen Meilenstein: In Le Mans findet in der nächsten Woche der 1000. Grand Prix der Geschichte statt. Der Zeitplan ist voll.

Le Mans war bereits 35 Mal GP-Schauplatz, erstmals im Jahr 1969. Seit der Saison 2000 ist die Motorrad-WM dauerhaft auf dem 4,185 km langen Circuit Bugatti zu Gast. Der vom 12. bis 14. Mai stattfindende Frankreich-GP 2023 wird nun als der 1000. Grand Prix seit Beginn der Motorrad-Weltmeisterschaft im Jahr 1949 in die Geschichtsbücher eingehen.

In mehr als 70 Jahren wurden bisher 125 unterschiedliche Weltmeister in den Solo-Klassen gekürt, die aus 20 Nationen stammten. In 29 Ländern und auf 73 Strecken war die «premier class» seither zu Gast, im September soll sich noch der Buddh Circuit in Indien dazu gesellen.

Zurück zum Frankreich-GP: Jorge Lorenzo ist der erfolgreichste Fahrer auf dem Circuit Bugatti, er stand dort sechs Mal ganz oben, davon fünf Mal in der «premier class». Auf Platz 2 der Bestenliste folgen Marc Márquez und Tom Lüthi mit je vier Siegen. Der Schweizer gewann dort in der 125er- und in der Moto2-Klasse jeweils zweimal.

MotoGP-Vorjahressieger Enea Bastianini wird wegen seiner Schulterverletzung fehlen, stattdessen gibt Danilo Petrucci in Le Mans, wo er 2020 im Regen gewann, ein MotoGP-Comeback.

Der Zeitplan verspricht jede Menge Action, denn neben dem Red Bull MotoGP Rookies Cup steht beim Frankreich-GP für Randy Krummenacher und Co. auch der Auftakt in die MotoE-WM 2023 mit den neuen Ducati-Einheits-Bikes an.

Zeitplan Frankreich-GP 2023

Freitag, 12. Mai:

08:30 – 08:45 Uhr (15 min): MotoE, Practice 1

09:00 – 09:35 Uhr (35 min): Moto3, Practice 1

09:50 – 10:30 Uhr (40 min): Moto2, Practice 1

10:45 – 11:30 Uhr (45 min): MotoGP, Practice 1

11:55 – 12:20 Uhr (25 min): Red Bull Rookies, FP1



12:35 – 12:50 Uhr (15 min): MotoE, Practice 2

13:15 – 13:50 Uhr (35 min): Moto3, Practice 2

14:05 – 14:45 Uhr (40 min): Moto2, Practice 2

15:00 – 16:00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice 2

16:25 – 16:50 Uhr (25 min): Red Bull Rookies, FP2



17:00 – 17.10 Uhr (10 min): MotoE, Qualifying 1

17:20 – 17:30 Uhr (10 min): MotoE, Qualifying 2

17:50 – 18:10 Uhr (20 min): Red Bull Rookies, Qualifying



Samstag, 13. Mai:

08:40 – 09:10 Uhr (30 min): Moto3, Practice 3

09:25 – 09:55 Uhr (30 min): Moto2, Practice 3

10:10 – 10:40 Uhr (30 min): MotoGP, Free Practice

10:50 – 11:05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1

11:15 – 11:30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2



12:10 Uhr: MotoE, Rennen 1 (8 Runden)



12:50 – 13:05 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1

13:15 – 13:30 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2

13:45 – 14:00 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1

14:10 – 14:25 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2



Startzeiten

15:00 Uhr: MotoGP-Sprint (12 Runden)

16:10 Uhr: MotoE, Rennen 2 (8 Runden)

17:00 Uhr: Red Bull Rookies, Rennen 1 (16 Runden)



Sonntag, 14. Mai:

08:50 Uhr: Red Bull Rookies, Rennen 2 (16 Runden)

09:45 – 09:55 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up



Startzeiten

11.00 Uhr: Moto3-Rennen (20 Runden)

12.15 Uhr: Moto2-Rennen (22 Runden)

14.00 Uhr: MotoGP-Rennen (27 Runden)