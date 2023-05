Weltmeister Pecco Bagnaia fühlt sich missverstanden

Eigentlich wollte MotoGP-Weltmeister Pecco Bagnaia nach dem GP Frankreich nur seine Sorgen über die zahlreichen Stürze teilen. Daraus ist nun ein veritabler Sturm im Wasserglas entstanden.

Es ist dieser eine Satz in einem Interview nach dem GP in Le Mans, der für einen Aufschrei sorgte: «Nach meiner Meinung müsste man wirklich wieder dahin zurückkehren, dass es einen Abstand zwischen den Werks- und Kundenmaschinen gibt oder zumindest eine andere Lösung finden, um gewisse Dinge zu verhindern», so MotoGP-Weltmeister Pecco Bagnaia (26) wortwörtlich im Nachgang des französischen Grand Prix.

Der Ducati-Lenovo-Star und WM-Zweite fühlt sich nun falsch verstanden. Er hätte von der ganzen Kontroverse, die daraufhin entstanden sei, lange gar nichts mitbekommen. Wortführer der Aufschreienden war – verständlicherweise – GASGAS-Tech3-Teambesitzer und IRTA-Präsident Hervé Poncharal. «Das ist Bullshit», wetterte der Franzise. Denn Bagnaia hatte ausgerechnet seinen GASGAS-Piloten und MotoGP-Rookie Augusto Fernández nach dessen famosen 4. Platz in Le Mans als Musterbeispiel

angeführt, um aufzuzeigen, dass das Feld viel zu dicht zusammengerückt sei.

Allerdings kann dem Moto2-Weltmeister von 2018 und aktuellen MotoGP-Titelhalter Bagnaia zugutegehalten werden, dass seine «Anregung», eventuell die Kundenbikes einzubremsen, nicht im Mittelpunkt des Interviews stand. Viel wesentlicher war ihm die Aussage, dass man «wirklich etwas Angemessenes gegen die schweren Stürze tun muss, um noch Schlimmeres zu verhindern».

Sein anderer zentraler Kritikpunkt, dass viele Fahrer in der Startphase jenseits von Gut und Böse ein Limit suchen würden, lässt sich mit Bestimmtheit auch nicht wegdiskutieren.

Man sollte dem 23-fachen GP-Sieger Pecco Bagnaia aus einem missglückten Satz in einem Interview nun sicher keinen Strick drehen. Aber seine Replik, dass die Kontroverse «nur entstanden ist, weil meine Aussage durch die Interpretation einiger Leute aus dem Zusammenhang gerissen wurde», kann so auch nicht stehen gelassen werden. Gesagt ist gesagt.

Allerdings zeigt die Diskussion auch die Ratlosigkeit und das Dilemma der MotoGP-Welt auf: Bisher gingen die Unfälle trotz diverser gebrochenen Knochen vergleichsweise noch relativ glimpflich aus. Die berechtigte Angst vor dem grossen Drama ist in vielen Hinterköpfen unverkennbar.

Ergebnisse MotoGP-Rennen Le Mans/F:

1. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 27 Runden in 41:37,970 min

2. Jorge Martin (E), Ducati, +4,256 sec

3. Johann Zarco (F), Ducati, +4,795

4. Augusto Fernández (E), KTM, +6.281

5. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +6,726

6. Brad Binder (ZA), KTM, +13,638

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +15,023

8. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +15,826

9. Takaaki Nakagami (J), Honda, +16,370

10. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +17,828

11. Danilo Petrucci (I), Ducati, +29,735

12. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +36,125

13. Jonas Folger (D), KTM, +49,808

– Marc Márquez (E), Honda, 2 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), KTM, 3 Runden zurück

– Alex Rins (E), Honda, 13 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 15 Runden zurück

– Luca Marini (I), Ducati, 22 Runden zurück

– Alex Márquez (E), Ducati, 22 Runden zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 23 Runden zurück

– Maverick Viñales (E), Aprilia, 23 Runden zurück

MotoGP-Ergebnis Sprint, Le Mans (13.05.):

1. Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:59,037 min

2. Brad Binder, KTM, + 1,840 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 2,632

4. Marini, Ducati, + 3,418

5. Marc Márquez, Honda, + 3,541

6. Zarco, Ducati, + 4,483

7. Bezzecchi, Ducati, + 5,224

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 6,359

9. Viñales, Aprilia, + 8,336

10. Nakagami, Honda, + 9,439

11. Rins, Honda, + 12,388

12. Di Giannantonio, Ducati, + 14,125

13. Morbidelli, Yamaha, + 15,121

14. Mir, Honda, + 15,383

15. Alex Márquez, Ducati, + 15,591

16. Petrucci, Ducati, + 19,415

17. Savadori, Aprilia, + 26,992

– Quartararo, Yamaha, 4 Runden zurück

– Folger, KTM, 5 Runden zurück

– Augusto Fernández, KTM, 8 Runden zurück

– Miller, KTM, 12 Runden zurück

WM-Stand nach 10 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 94 Punkte. 2. Bezzecchi 93. 3. Binder 81. 4. Martin 80. 5. Zarco 66. 6. Marini 54. 7. Viñales 49. 8. Miller 49. 9. Quartararo 49. 10. Rins 47. 11. Aleix Espargaró 42. 12. Alex Márquez 41. 13. Morbidelli 40. 14. Augusto Fernández 30. 15. Di Giannantonio 25. 16. Oliveira 21. 17. Nakagami 21. 18. Dani Pedrosa (E), KTM, 13. 19. Marc Márquez 12. 20. Folger 7. 21. Mir 5. 22. Petrucci 5. 23. Michele Pirro (I), Ducati, 5. 24. Savadori 4. 25. Raúl Fernández (E), Aprilia, 3. 26. Stefan Bradl (D), Honda 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 174 Punkte. 2. KTM 103. 3. Aprilia 80. 4. Honda 73. 5. Yamaha 58.

Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing, 147 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 146. 3. Red Bull KTM Factory Racing 130. 4. Ducati Lenovo Team 104. 5. Aprilia Racing 91. 6. Monster Energy Yamaha 89. 7. LCR Honda 68. 8. Gresini Racing 66. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 37. 10. CryptoDATA RNF 28. 11. Repsol Honda 17.