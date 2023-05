Pecco Bagnaia: «Werde mich künftig raushalten» 20.05.2023 - 17:42 Von Leon Schüler

© Gold & Goose Pecco Bagnaia will sich künftig aus allen Diskussionen heraushalten

Ducati-Star Pecco Bagnaia hatte in Le Mans ein mediales Lauffeuer eröffnet. In Folge dessen will sich der Weltmeister künftig nur noch auf Aussagen über den Sport beschränken und «den Rest den anderen überlassen.»