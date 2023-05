Sachsenring: MotoGP-Hero Walk als Zusatz-Attraktion

Der Motorrad Grand Prix Deutschland auf dem Sachsenring bringt den Fans in diesem Jahr mit dem «Hero Walk» eine neue Attraktion. Es gilt nur, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein.

Der Countdown für den Deutschland Grand Prix auf dem Sachsenring läuft, in vier Wochen steigt das größte Motorsport-Spektakel Deutschlands. Das Wochenende von 15. bis 18. Juni bringt wieder die volle Action mit zahlreichen Nebenschauplätzen wie die historische Motorradausstellung oder die Fahrervorstellung in der Karthalle.

MotoGP-Promoter Dorna hat selbst auch einiges getan, um das Rahmenprogramm noch attraktiver zu gestalten. Eine Option, um den Fahrern ganz nahe zu kommen ist der neue «Hero Walk», der Samstag und Sonntag jeweils vormittags abgehalten wird. Dafür vorgesehen ist ein mit einem Teppich ausgelegter und umspannter Bereich mit etwa 30 Meter Länge, direkt gegenüber dem Fahrerlager-Eingang 2.

Bei dieser Gelegenheit nehmen sich die Fahrer jeweils vor dem Beginn des Tagesprogramms ein paar Minuten extra Zeit für Autogramme und Selfies mit den Fans. Wichtig sind hier die exakt vorgegebenen Zeiten. Am Samstag findet der Hero-Walk von 9 bis 9.30 Uhr statt. Am Sonntag steigt der Walk mit den Fahrern der Moto3- und Moto2-Klasse von 9.30 bis 10 Uhr. Die MotoGP-Asse kommen dann von 10.20 bis 10.40 Uhr zum Hero Walk.

Hintergrund: Der spanische MotoGP-WM-Promoter Dorna erhob im vergangenen Jahr über einige Wochen bei registrierten Fans und Journalisten Erkenntnisse, Ideen und Vorschläge, um die MotoGP-Events für die Fans künftig noch attraktiver zu machen.

Zu den Adaptionen in punkto MotoGP-Side-Events gehört unter anderem auch die neue MotoGP-Fahrerparade auf dem Truck am Sonntag vor den Rennen, die in Le Mans auf den Rängen einen wahren Sturm der Begeisterung für Fabio Quartararo, Johann Zarco und Co. gebracht hat. Auch die «Hero Walks» wurden zuletzt als willkommene Bereicherung bezeichnet.