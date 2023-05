Reiseführer für Mugello: MotoGP-Genuss in Italien

Nach einem turbulenten Jubiläums-GP in Le Mans legt der MotoGP-Tross eine Pause ein, ehe es vom 9. bis 11. Juni in Mugello weitergeht. Wer Lust auf Highspeed und Dolce Vita hat, findet hier einige Tipps und Tricks.

Mugello – die Italiener sagen der Mugello – ist ein Gebiet in der Toskana, gelegen in den Hügeln nord-östlich von Florenz. Die Rennstrecke «Autodromo Internazionale del Mugello» liegt in einem Außenbezirk der Gemeinde Scarperia.

Um den Ort auf einer Karte ausfindig zu machen, halten Sie Ausschau nach Florenz und folgen Sie der Autobahn A1 nördlich in Richtung Bologna. Sie werden auf Barberino del Mugello treffen, danach ein Blick nach Osten (rechts) und Scarperia taucht auf, etwa 30 km von der Autobahnausfahrt entfernt. Theoretisch ist die Region einfach zu erreichen.

Flugzeug: Drei Flughäfen liegen in der Nähe – Florenz (34 km), Bologna (92 km) und Pisa (126 km).

Zug: Die italienischen Staatsbahnen Trenitalia verstärken am GP-Wochenende die Zugverbindungen von Florenz (Bahnhof Firenze Santa Maria Novella) nach Borgo San Lorenzo.

Auto: Aus dem Norden auf der Autobahn (Autostrada) A1 (mautpflichtig) bis Bologna und dann nach Florenz (wieder A1). Ausfahrt: Barberino del Mugello. Danach auf Landstraßen den Schildern «Autodromo Internazionale del Mugello» folgen.



Das ist der Grund, warum weiter oben «theoretisch» steht – die Landstraßen führen an wunderschönen Orten vorbei, sie sind aber oft eng und verwinkelt. Nehmen Sie sich Zeit, seien sie geduldig und genießen sie die Landschaft. Achtung: Es gibt viele Radarfallen!

Motorrad: Wenn die Anreise auf zwei Rädern erfolgen soll, gibt es die Möglichkeit über den Apennin und über die Autobahn wie zuvor beschrieben anzureisen. Oder – wenn Zeit und Fähigkeiten, merke: Fähigkeiten – vorhanden sind, bieten sich die wunderschönen, aber nicht ganz einfach zu fahrenden Straßen über folgende vier Pässe an: Futa (von Bologna, auf der Straße SP65), Giogo (Imola, SP610), Colla (Castel Bolognese oder Faenza, SS477) und Muraglione (Forli, SS67).



Es gibt viele enge Kurven und Haarnadeln. Wenn Sie bereits in Italien sind, vielleicht an der Riviera, kann diese Route eine Menge Spaß bedeuten. Aber gehen Sie es ruhig an und gehen Sie kein Risiko ein – und vergessen Sie nicht die Kamera…

Hotels: Wenn das MotoGP-Rennen kurz bevorsteht, ist es so gut wie unmöglich noch Unterkünfte in den nahegelegenen Städtchen zu finden. Speziell, wenn Sie auf der Suche nach einem vernünftigen Preis sind (billig kann man gleich vergessen). Also kann Florenz die beste Option sein oder Möglichkeiten auf dem Lande, die es überall in den Toskana-Hügeln verstreut gibt.



Diesen Agrar-Tourismus gibt es in restaurierten, früheren Bauernhäusern zu finden, es wird nicht nur Bed&Breakfast (B&B) angeboten, sondern auch exzellentes einheimisches Essen (die toskanische Küche ist nicht ganz unbekannt...). Wenn Sie «agriturismo mugello» bei Google eintippen, lässt sich eine große Auswahl finden.

Ticketpreise für das MotoGP-Wochenende 2023:

Bis zum 28. Mai gilt noch die letzte Stufe der Vorverkaufspreise, eine Auswahl:

3 Tage, Stehplatz: 143 Euro («Prato»)

3 Tage, Tribüne: ab 177 Euro («Materassi laterale»)

Sonntag, Stehplatz: 86 Euro

Sonntag, Tribüne: ab 134 Euro

Interessant: Freier Zutritt für Kinder und Jugendliche bis 15 Jahren, allen zwischen 16 und 18 Jahren wird 20 Prozent Preisnachlass gewährt. Frauen sparen 10 Prozent.



Ebenfalls online erhältlich sind Tickets für den Camping-Bereich für Wohnmobile (Kostenpunkt im Vorverkauf: 85 Euro).

Nach der Zuschauerflaute im Vorjahr nahmen sich die Veranstalter in Italien fest vor, Mugello wieder zum «Woodstock der Motoren» zu machen, und setzen dafür neben einer Autogramm-Session mit den Zweirad-Stars vor allem auf Live-Musik. Auch nach den Rennen am Sonntag gibt es noch ein DJ-Set am Podium (die Fans dürfen die Piste dann im Gegensatz zum Vorjahr auch wieder stürmen). Vor dem MotoGP-Start wird außerdem die berühmte italienische Flugstaffel «Frecce Tricolori» auftreten.

Nützliche Wörter auf Italienisch (im Restaurant):

bistecca alla fiorentina – Eine spezielle Art des Rindssteak, groß (und groß heisst groß) und sehr geschmackvoll.

pappardelle al cinghiale: eine Pasta-Spezialität, Sauce mit Wildschweinfleisch.

Hauptgerichte: spezzatino alla cacciatora (Wild), Hase, Hirsch, Reh. Wenn Sie Fisch bevorzugen, sind Sie in der falschen Region. Aber versuchen Sie «cacciucco alla livornese».

Die Toskana ist berühmt für die lokalen Rotweine Sangiovese und Chianti. Ein spezieller Sangiovese ist der «Morellino di Scansiano».

Während des GP-Wochenendes können die Preise hoch sein. Bedenken Sie, dass im Gegensatz zu früher Alkoholkontrollen im Straßenverkehr ziemlich üblich geworden sind. Aus diesem Grund, und für die Sicherheit aller, gehen Sie zu Fuß zum Restaurant oder bestimmen Sie einen Fahrer. Und genießen Sie es!