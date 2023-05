WM-Leader Pecco Bagnaia: Zum Glück gibt es den Sprint

Titelverteidiger Pecco Bagnaia führt die MotoGP-WM an, obwohl er in fünf GP-Rennen dreimal gestürzt ist. Das verdankt der Ducati-Star seiner Sprint-Ausbeute.

«Was mich ärgert: Wir beweisen, dass wir immer vorne dabei sind, wir zählen immer zu den konkurrenzfähigsten und haben immer die Pace. Die WM aber führe ich nur mit einem Punkt Vorsprung an», fasste Pecco Bagnaia nach seiner Kollision mit Maverick Viñales im Sonntag-Rennen von Le Mans den bisherigen Saisonverlauf zusammen.

Der 26-jährige Italiener weiß: «Ich habe Glück, dass es jetzt die Sprintrennen gibt, sonst wäre ich im Klassement schon weit hinten. Ich hätte mit 70 Punkten Vorsprung in diese kleine Pause gehen können… Ich möchte das jetzt in dieser Pause verstehen. Denn jedes Mal, wenn ich mir sage, dass ich ein bisschen abwarten muss, passiert etwas – entweder ich mache einen Fehler oder ich stürze aus einem anderen Grund, wie in Le Mans.»

Fakt ist: Wenn es wie bis zum Vorjahr nur am Sonntag Punkte geben würde, hätte der Ducati-Werksfahrer aktuell ganze 26 Zähler Rückstand auf seinen Markenkollegen und VR46-Kumpel Marco Bezzecchi, der über die lange Distanz in den bisherigen fünf Grand Prix der Saison am besten abschnitt.

Die meisten Punkte aus den fünf Hauptrennen:

1. Bezzecchi, Ducati, 76 Punkte

2. Zarco, Ducati, 58

3. Bagnaia, Ducati, 50

4. Quartararo, Yamaha, 48

5. Martin, Ducati, 44

6. Brad Binder, KTM, 43

Dank der Sprints liegt Bagnaia in der WM mit total 94 Punkten aber einen Zähler vor seinem ersten Verfolger Bezzecchi. Was sagt dieser Stand über seine Gegner aus? «Die Sprintrennen sind eine Hilfe, das ist sicher», schmunzelte der Titelverteidiger. «Ohne die Sprints hätte ich nur 50 Punkte. Ich habe 44 Punkte nur aus den Sprintrennen auf dem Konto, das hilft sehr.»

«Es ist in diesem Jahr ziemlich klar, dass wir immer vorne dabei sind, wenn es um die Performance geht, während sich die anderen abwechseln. Das sagt der WM-Stand vielleicht aus», kam Bagnaia auf die Frage zurück. «Es stimmt aber, vor Jahren wäre es nicht möglich gewesen, [trotz der drei Nuller] die WM anzuführen. Das hat sich sehr verändert. Denn es waren meist dieselben Fahrer vorne und ein Fehler konnte den Titel kosten. Jetzt haben alle das Potenzial, ein Rennen zu gewinnen. Wir sind immer näher am Limit – vielleicht wegen der Aerodynamik oder anderen Dingen.»

Ergebnisse MotoGP-Rennen Le Mans/F (14.05.):

1. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 27 Rdn in 41:37,970 min

2. Jorge Martin (E), Ducati, +4,256 sec

3. Johann Zarco (F), Ducati, +4,795

4. Augusto Fernández (E), KTM, +6.281

5. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +6,726

6. Brad Binder (ZA), KTM, +13,638

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +15,023

8. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +15,826

9. Takaaki Nakagami (J), Honda, +16,370

10. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +17,828

11. Danilo Petrucci (I), Ducati, +29,735

12. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +36,125

13. Jonas Folger (D), KTM, +49,808

– Marc Márquez (E), Honda, 2 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), KTM, 3 Runden zurück

– Alex Rins (E), Honda, 13 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 15 Runden zurück

– Luca Marini (I), Ducati, 22 Runden zurück

– Alex Márquez (E), Ducati, 22 Runden zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 23 Runden zurück

– Maverick Viñales (E), Aprilia, 23 Runden zurück

MotoGP-Ergebnis Sprint, Le Mans (13.05.):

1. Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:59,037 min

2. Brad Binder, KTM, + 1,840 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 2,632

4. Marini, Ducati, + 3,418

5. Marc Márquez, Honda, + 3,541

6. Zarco, Ducati, + 4,483

7. Bezzecchi, Ducati, + 5,224

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 6,359

9. Viñales, Aprilia, + 8,336

10. Nakagami, Honda, + 9,439

11. Rins, Honda, + 12,388

12. Di Giannantonio, Ducati, + 14,125

13. Morbidelli, Yamaha, + 15,121

14. Mir, Honda, + 15,383

15. Alex Márquez, Ducati, + 15,591

16. Petrucci, Ducati, + 19,415

17. Savadori, Aprilia, + 26,992

– Quartararo, Yamaha, 4 Runden zurück

– Folger, KTM, 5 Runden zurück

– Augusto Fernández, KTM, 8 Runden zurück

– Miller, KTM, 12 Runden zurück

WM-Stand nach 10 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 94 Punkte. 2. Bezzecchi 93. 3. Binder 81. 4. Martin 80. 5. Zarco 66. 6. Marini 54. 7. Viñales 49. 8. Miller 49. 9. Quartararo 49. 10. Rins 47. 11. Aleix Espargaró 42. 12. Alex Márquez 41. 13. Morbidelli 40. 14. Augusto Fernández 30. 15. Di Giannantonio 25. 16. Oliveira 21. 17. Nakagami 21. 18. Pedrosa 13. 19. Marc Márquez 12. 20. Folger 7. 21. Mir 5. 22. Petrucci 5. 23. Pirro 5. 24. Savadori 4. 25. Raúl Fernández 3. 26. Bradl 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 174 Punkte. 2. KTM 103. 3. Aprilia 80. 4. Honda 73. 5. Yamaha 58.

Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing, 147 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 146. 3. Red Bull KTM Factory Racing 130. 4. Ducati Lenovo Team 104. 5. Aprilia Racing 91. 6. Monster Energy Yamaha 89. 7. LCR Honda 68. 8. Gresini Racing 66. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 37. 10. CryptoDATA RNF 28. 11. Repsol Honda 17.