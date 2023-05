Pechvogel Miguel Oliveira: Rückkehr in Mugello?

Miguel Oliveira trat 2023 erst zu zwei Sonntagsrennen an – und wurde jeweils in der Anfangsphase zu Sturz gebracht. Nach dem Jerez-Crash übt er am Weekend in Misano. Zwei Wochen später will er in Mugello antreten.

Miguel Oliveira ging mit großen Erwartungen in die MotoGP-Saison 2023, denn der fünffache MotoGP-Sieger (auf KTM) wollte bester Aprilia-Fahrer werden und schnitt bei den Wintertests tatsächlich teilweise besser ab als die Werkspiloten Aleix Espargaró und Maverick Viñales. Doch dann stürzte er beim Saisonauftakt in Portimão bereits am Freitag im FP2 nach einem Geplänkel mit Pol Espargaró und wurde nachher am Sonntag im Rennen von Marc Márquez torpediert und zu Fall gebracht – mit guten Chancen auf einen Podestplatz beim Heim-GP an der Algarve.

Oliveira spürte am Sonntagabend keine nennenswerten Beschwerden, als er noch genug Adrenalin im Blut hatte. Doch am Montag wurden die Schmerzen stärker, deshalb ließ sich der Aprilia-RS GP22-Pilot aus dem CryptoDATA RNF-Team von Razlan Razali noch einmal untersuchen. Die Diagnose: Der 28-jährige Portugiese hatte sich neben starken Prellungen an der Hüfte und am rechten Oberschenkel «weitere Schäden» zugezogen.

Oliveira selbst teilte mit, dass bei einer Magnetresonanz-Tomografie in Lissabon Sehnenverletzungen an den Außenrotatoren des rechten Beins festgestellt wurden. Eine Operation erschien nicht sinnvoll, stattdessen wurde dem Aprilia-Piloten Ruhe verordnet. Er musste auf Termas de Río Hondo und Austin verzichten. Beim US-GP zwei Wochen später wurde der Portugiese durch Testfahrer Lorenzo Savadori vertreten.

Beim Jerez-GP glänzte Oliveira mit Platz 5 im Sprint, obwohl Aleix Espargaró behauptet hatte, die Aprilia sei kein «Sprint Bike». Doch am Sonntag wurde Miguel bereits in der zweiten Kurve des GP-Rennens zum zweiten Mal in dieser Saison unverschuldet ins Kiesbett befördert. Beim Crash mit Fabio Quartararo zog er sich eine Schulterluxation zu.

Die linke Schulter wurde zwar an der Strecke wieder eingerenkt. Weitere Untersuchungen ergaben aber, dass die damit im Zusammenhang stehenden Verletzungen doch schlimmer ausgefallen waren, als zunächst angenommen wurde: Oliveira erlitt eine Fraktur am Oberarm und eine Verletzung am vorderen Labrum-Band-Apparat.

Gemeinsam mit seinen Ärzten entschied sich der 28-Jährige gegen eine Operation, er musste sich aber wieder auf die Genesung konzentrieren. Deshalb bot RNF für Le Mans wie schon beim Montag-Test in Jerez Aprilia-Testfahrer Lorenzo Savadori als Ersatz auf.

Jetzt zeichnet sich ab, dass Miguel Oliveira wie sein ehemaliger KTM-Markenkollege Pol Espargaró beim Italien-GP in Mugello vom 9. bis 11. Juni ein Comeback feiern könnte.

«Miguel wird am kommenden Wochenende am Aprilia All Stars-Event in Misano teilnehmen», erklärte RNF-Teamprinzipal Razlan Razali heute auf Anfrage von SPEEDWEEK.com. «Wenn er dort ohne Probleme Motorradfahren kann, sollte er versuchen können, in Mugello wieder mitzumischen.»

Ergebnisse MotoGP-Rennen Le Mans/F:

1. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 27 Runden in 41:37,970 min

2. Jorge Martin (E), Ducati, +4,256 sec

3. Johann Zarco (F), Ducati, +4,795

4. Augusto Fernández (E), KTM, +6.281

5. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +6,726

6. Brad Binder (ZA), KTM, +13,638

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +15,023

8. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +15,826

9. Takaaki Nakagami (J), Honda, +16,370

10. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +17,828

11. Danilo Petrucci (I), Ducati, +29,735

12. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +36,125

13. Jonas Folger (D), KTM, +49,808

– Marc Márquez (E), Honda, 2 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), KTM, 3 Runden zurück

– Alex Rins (E), Honda, 13 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 15 Runden zurück

– Luca Marini (I), Ducati, 22 Runden zurück

– Alex Márquez (E), Ducati, 22 Runden zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 23 Runden zurück

– Maverick Viñales (E), Aprilia, 23 Runden zurück

MotoGP-Ergebnis Sprint, Le Mans (13.05.):

1. Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:59,037 min

2. Brad Binder, KTM, + 1,840 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 2,632

4. Marini, Ducati, + 3,418

5. Marc Márquez, Honda, + 3,541

6. Zarco, Ducati, + 4,483

7. Bezzecchi, Ducati, + 5,224

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 6,359

9. Viñales, Aprilia, + 8,336

10. Nakagami, Honda, + 9,439

11. Rins, Honda, + 12,388

12. Di Giannantonio, Ducati, + 14,125

13. Morbidelli, Yamaha, + 15,121

14. Mir, Honda, + 15,383

15. Alex Márquez, Ducati, + 15,591

16. Petrucci, Ducati, + 19,415

17. Savadori, Aprilia, + 26,992

– Quartararo, Yamaha, 4 Runden zurück

– Folger, KTM, 5 Runden zurück

– Augusto Fernández, KTM, 8 Runden zurück

– Miller, KTM, 12 Runden zurück

WM-Stand nach 10 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 94 Punkte. 2. Bezzecchi 93. 3. Binder 81. 4. Martin 80. 5. Zarco 66. 6. Marini 54. 7. Viñales 49. 8. Miller 49. 9. Quartararo 49. 10. Rins 47. 11. Aleix Espargaró 42. 12. Alex Márquez 41. 13. Morbidelli 40. 14. Augusto Fernández 30. 15. Di Giannantonio 25. 16. Oliveira 21. 17. Nakagami 21. 18. Dani Pedrosa (E), KTM, 13. 19. Marc Márquez 12. 20. Folger 7. 21. Mir 5. 22. Petrucci 5. 23. Michele Pirro (I), Ducati, 5. 24. Savadori 4. 25. Raúl Fernández (E), Aprilia, 3. 26. Stefan Bradl (D), Honda 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 174 Punkte. 2. KTM 103. 3. Aprilia 80. 4. Honda 73. 5. Yamaha 58.

Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing, 147 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 146. 3. Red Bull KTM Factory Racing 130. 4. Ducati Lenovo Team 104. 5. Aprilia Racing 91. 6. Monster Energy Yamaha 89. 7. LCR Honda 68. 8. Gresini Racing 66. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 37. 10. CryptoDATA RNF 28. 11. Repsol Honda 17.