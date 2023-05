Mugello lockt mit DJ-Set und letzten Preisnachlässen

In gut zwei Wochen wird die MotoGP-WM 2023 in Mugello fortgesetzt. Kurzentschlossene haben noch bis zum Wochenende Zeit, sich vergünstigte Tickets für den Italien-GP zu holen – oder auf SPEEDWEEK.com zu gewinnen!

Nach der Zuschauerflaute im Vorjahr nahmen sich die Veranstalter in Italien fest vor, Mugello rund um den 11. Juni wieder zum «Woodstock der Motoren» zu machen. Dafür setzen sie neben dem neuen MotoGP-Format samt «Rider Fan Parade» auf viel Live-Musik, vor allem am Samstagabend.

Tipp: Das Angebot «Night & Day» sieht vor, dass die Inhaber dieses Tickets bereits am Vortag ab 19 Uhr Zutritt zum Autodromo erhalten.

Auch nach den MotoGP-Rennen am Sonntag, wenn die Fans die Piste wieder stürmen dürfen, gibt es noch ein DJ-Set am Podium. Dafür wurde die bekannte Spanierin Indira Paganotto engagiert, die regelmäßig in den weltweit wichtigsten Clubs auftritt – darunter das legendäre Amnesia auf Ibiza, Fabric in London, Pacha in Barcelona oder das Elektro-Musikfestival EDC in Las Vegas.

Nicht fehlen darf beim «Gran Premio d’Italia Oakley» natürlich auch die berühmte italienische Flugstaffel «Frecce Tricolori», die vor dem MotoGP-Start über dem Autodromo auftreten wird.

Bis zum Sonntag, 28. Mai gilt noch die letzte Stufe der Vorverkaufspreise, eine Auswahl:

3 Tage, Stehplatz: 143 Euro («Prato») – der Bereich «Prato 58» dagegen ist ausverkauft!

3 Tage, Tribüne: ab 177 Euro («Materassi laterale»)

Sonntag, Stehplatz: 86 Euro

Sonntag, Tribüne: ab 134 Euro

Interessant: Gratis Eintritt für Kinder und Jugendliche bis 15 Jahren, allen zwischen 16 und 18 Jahren wird 20 Prozent Preisnachlass gewährt. Frauen sparen 10 Prozent.

Ebenfalls online erhältlich sind Tickets für den Camping-Bereich für Wohnmobile (Kostenpunkt im Vorverkauf: 85 Euro).

Nicht vergessen: Bis zum Samstag, 27. Mai läuft noch das Gewinnspiel von SPEEDWEEK.com, bei dem 5 x 2 Bronze-Tickets im Wert von je 220 Euro für das Mugello-Spektakel vergeben werden!