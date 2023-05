Flutkatastrophe: Ducati spendet 200.000 Euro

Nach den schweren Überschwemmungen in der Emilia-Romagna ist die Solidarität groß. Auch der MotoGP-Hersteller Ducati, selbst in der italienischen Region beheimatet, zeigt sich großzügig.

In der Emilia-Romagna schlägt das Herz des italienischen Motorsports, nirgendwo sonst gibt es im Stiefelstaat so viele Rennfahrer, Strecken und Hersteller. Die schweren Überschwemmungen, die in der vergangenen Woche besonders den östlichen Teil der Region, die Romagna, verwüsteten, trafen rund 100 Gemeinden. Tausende Menschen mussten ihre Häuser und Wohnungen verlassen, die Zahl der Todesopfer stieg inzwischen auf 15 an.

Aprilia stellte bereits das jährliche Fan-Treffen «Aprilia All Stars» am morgigen Samstag, 27. Mai in Misano ganz unter das Zeichen der Solidarität und sammelt mit verschiedenen Aktionen Geld für die Hochwasser-Opfer. Nun kündigte auch Ducati eine großzügige Spende an.

«Mitzuerleben, was in der vergangenen Woche in unserer Region passiert ist, war für uns alle wie ein Stich ins Herz. Ducati ist tief verankert im Territorium der Emilia-Romagna, angefangen bei Bologna, wo wir entstanden sind und wo wir arbeiten, über die ‚Motor Valley‘ bis zum ‚Riders‘ Land‘ in der Romagna», schickte Ducati-CEO Claudio Domenicali voraus. «Wir sind hier zu Hause und wir haben das Bedürfnis verspürt, einen Weg zu finden, um zu helfen, und unterstützen den regionalen Zivilschutz mit einer Spende von 200.000 Euro.»

Damit nicht genug: «Die Gewerkschaftsvertreter arbeiten gemeinsam mit den Angestellten daran, eine Stunde des Gehalts zu spenden», ergänzte Domenicali. «Eine Geste, die viel über die Menschlichkeit und den Zusammenhalt dieses außergewöhnlichen Gebiets aussagt, das die Emilia-Romagna ist.»

Ducati werde die dadurch gesammelte Summe dann verdoppeln. Zudem zählt das Unternehmen aus Borgo Panigale die Stunden der betroffenen Mitarbeiter, die sie nun zur Bewältigung des Notfalls brauchen, als Arbeitsstunden. Sie werden in ihrer Abwesenheit also voll vergütet.

Außerdem startete Ducati auch im Namen der Werksfahrer einen Spendenaufruf zur Unterstützung des Zivilschutzes der Emilia-Romagna. Die Bankkoordinaten:



IBAN: IT69G0200802435000104428964

Verwendungszweck: EMILIA-ROMAGNA FLOOD

BIC/SWIFT-Code: UNCRITM1OM0