Márquez zu Ducati? Dall’Igna zu Lorenzos Prognose

Der fünffache Weltmeister Jorge Lorenzo (36) sieht die MotoGP-Zukunft von Marc Márquez (30) nach dem Ende des 2024 auslaufenden Honda-Vertrags auf einer Ducati. Was Gigi Dall’Igna dazu sagt.

Jorge Lorenzo wagte im MotoGP-Carpool-Interview auf die Frage, ob Marc Márquez noch für einen anderen Hersteller als Honda fahren wird, die Vorhersage: «Ja, ich glaube für Ducati. Mit dem Angebot wird er nicht sehr glücklich sein, aber ich glaube, er wird es annehmen. An wessen Stelle? Ich weiß es nicht, entweder im Werks- oder in einem Satellitenteam. Nach drei oder vier Jahren, in denen er nicht gewonnen hat, wird er die Motivation haben, wieder gewinnen zu wollen.»

Würde Lorenzo Márquez das auf der Ducati auch zutrauen? «Er wird 31 oder 32 Jahre alt sein, die jungen Fahrer sind ziemlich stark – aber Marc Márquez ist Marc Márquez», hielt der fünffache Weltmeister fest.

Zur Erinnerung: Im Februar 2020 gab Honda die Vertragsverlängerung mit Marc Márquez bis einschließlich 2024 bekannt. Im selben Jahr markierte der Jerez-Crash des achtfachen Weltmeisters beim Corona-bedingt verspäteten Saisonauftakt den Beginn einer langen Verletzungsmisere.

2021 gewann der Repsol-Honda-Star zwar erstmals seit Valencia 2019 wieder drei Rennen, im Vorjahr folgte dann aber die vierte Oberarm-OP und die nächste Zwangspause. Unterdessen scheint Honda Mühe mit der Entwicklung der RC213V zu haben.

Nun erlebt der 30-jährige Superstar die längste Durststrecke seit seinem ersten GP-Sieg in der 125-ccm-Klasse beim Italien-GP 2010. Denn seit seinem bisher letzten GP-Sieg (Emilia-Romagna-GP am 24. Oktober 2021 in Misano) werden bis zum nächsten Renntag in Mugello (11. Juni) genau 595 Tage vergangen sein.

Vor diesem Hintergrund sorgen Lorenzos Aussagen aktuell nicht zuletzt unter den Fans auf den sozialen Netzwerken für viel Gesprächsstoff. Die Kollegen von GPOne.com fragten nun direkt bei Gigi Dall’Igna nach, was er als General Manager von Ducati Corse zur These seines ehemaligen Werksfahrers sagt.

«Zunächst einmal glaube ich nicht, dass Marc es akzeptieren würde, in ein Team zu gehen, das kein Werksteam ist. Er ist ein Star und Stars wollen auch dementsprechend behandelt werden», schickte Dall’Igna voraus. «Zweitens hat er bei seinem Comeback mit der Honda ein wunderbares Rennen gezeigt, auch wenn er dann gestürzt ist», erinnerte er an den Frankreich-GP, als Márquez erst zwei Runden vor Schluss im Kampf um einen Podestplatz gestürzt ist. Zuvor hatte der 59-fache MotoGP-Sieger vor der Daumen-Verletzung bereits bei der Sprint-Premiere in Portimão den Sprung in die Top-3 geschafft.

«Daher würde ich abwarten, ehe man sagt, dass Marc und Honda Ende 2024 getrennte Wege gehen werden. Das steht meiner Meinung nach nicht von vornherein fest, ganz im Gegenteil, ich glaube, dass sie alle Möglichkeiten haben, gemeinsam noch gut abzuschneiden», meinte Dall’Igna mit Blick auf die Konkurrenz, ehe er auf seine Schützlinge zu sprechen kam.

«Wir sind glücklich mit den Fahrern, die wir im Moment haben. Einer konnte noch nichts zeigen, weil er sich leider beim ersten GP verletzt hat, aber ich hoffe, dass er in Mugello wieder in Form sein wird», verwies der Ducati-Rennchef auf Enea Bastianini, im Vorjahr noch in Gresini-Farben vierfacher Saisonsieger. «Der andere ist Pecco. Im Vorjahr hat er mit unserem Motorrad außergewöhnliche Dinge gezeigt. Er hat in einer objektiv betrachtet schwierigen Situation die größte Aufholjagd in der MotoGP-Geschichte gezeigt, mit vier Siegen in Folge – das sind Dinge, die nur ein großer Champion kann.»

Gigi Dall’Igna weiß nach vielen Jahren im WM-Paddock aber auch: «Bis 2024 fließt noch viel Wasser den Berg hinunter, alles kann passieren.»

WM-Stand nach 10 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 94 Punkte. 2. Bezzecchi 93. 3. Binder 81. 4. Martin 80. 5. Zarco 66. 6. Marini 54. 7. Viñales 49. 8. Miller 49. 9. Quartararo 49. 10. Rins 47. 11. Aleix Espargaró 42. 12. Alex Márquez 41. 13. Morbidelli 40. 14. Augusto Fernández 30. 15. Di Giannantonio 25. 16. Oliveira 21. 17. Nakagami 21. 18. Pedrosa 13. 19. Marc Márquez 12. 20. Folger 7. 21. Mir 5. 22. Petrucci 5. 23. Pirro 5. 24. Savadori 4. 25. Raúl Fernández 3. 26. Bradl 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 174 Punkte. 2. KTM 103. 3. Aprilia 80. 4. Honda 73. 5. Yamaha 58.

Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing, 147 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 146. 3. Red Bull KTM Factory Racing 130. 4. Ducati Lenovo Team 104. 5. Aprilia Racing 91. 6. Monster Energy Yamaha 89. 7. LCR Honda 68. 8. Gresini Racing 66. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 37. 10. CryptoDATA RNF 28. 11. Repsol Honda 17.