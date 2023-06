Brad Binder (KTM): «Kann mich nicht beschweren»

Dank seiner starken Leistungen in den MotoGP-Sprints liegt Brad Binder aktuell auf WM-Rang 3. Nach der «sehr langen dreiwöchigen Pause» freut sich der KTM-Star nun auf den Italien-GP in Mugello.

Brad Binder hätte sich vermutlich kaum einen besseren Start in die MotoGP-Saison 2023 wünschen können. Nach fünf Veranstaltungen liegt der KTM-Werksfahrer 13 Punkte hinter WM-Leader Pecco Bagnaia (Ducati) auf Tabellenplatz 3. Dabei glänzte Binder bislang vor allem am Samstag im Sprintrennen, das er in Argentinien und Jerez gewann, sowie in Le Mans auf Platz 2 abschloss.

Würde man wie in der Vorsaison nur die Sonntagsrennen in die Punktewertung einbeziehen, so läge der Südafrikaner nur an sechster Stelle des Gesamtklassements. «In den Sonntagsrennen hatte ich bislang nicht allzu viel Glück», kommentierte Binder, dessen bestes GP-Ergebnis am Sonntag bislang ein zweiter Platz in Jerez war. Jedoch landete er sonntags bereits auch zwei Mal außerhalb der Top-10. Der 27-Jährige betonte: «Ich finde es nicht unfair, dass die Sprint-Rennen in die Gesamtwertung eingehen. Sie gehören zum neuen Format, das mir offensichtlich entgegenkommt. Ich kann mich also nicht beschweren.»

Nach drei Wochen Pause kehrt die MotoGP an diesem Wochenende zurück auf die Traditionsstrecke in Mugello, auf der Binder bislang nur einmal 2016 in der Moto3-Klasse siegreich war. Dennoch freut sich der KTM-Fahrer auf die sechste Saisonstation: «Die dreiwöchige Pause hat sich sehr lang angefühlt. Ich war fünf Tage zuhause, dort konnte ich mich gut erholen. Letzte Woche bin ich zum Trainieren zurück nach Andorra geflogen. Mugello ist eine meiner Lieblingsstrecken. In der Vergangenheit waren wir hier gut, daher starten wir selbstbewusst in das Wochenende.»

WM-Stand nach 10 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 94 Punkte. 2. Bezzecchi 93. 3. Binder 81. 4. Martin 80. 5. Zarco 66. 6. Marini 54. 7. Viñales 49. 8. Miller 49. 9. Quartararo 49. 10. Rins 47. 11. Aleix Espargaró 42. 12. Alex Márquez 41. 13. Morbidelli 40. 14. Augusto Fernández 30. 15. Di Giannantonio 25. 16. Oliveira 21. 17. Nakagami 21. 18. Pedrosa 13. 19. Marc Márquez 12. 20. Folger 7. 21. Mir 5. 22. Petrucci 5. 23. Pirro 5. 24. Savadori 4. 25. Raúl Fernández 3. 26. Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 174 Punkte. 2. KTM 103. 3. Aprilia 80. 4. Honda 73. 5. Yamaha 58.



Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing, 147 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 146. 3. Red Bull KTM Factory Racing 130. 4. Ducati Lenovo Team 104. 5. Aprilia Racing 91. 6. Monster Energy Yamaha 89. 7. LCR Honda 68. 8. Gresini Racing 66. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 37. 10. CryptoDATA RNF 28. 11. Repsol Honda 17.