Bradl (ServusTV): «Márquez nach wie vor der Beste»

ServusTV überträgt die MotoGP aus Mugello am Samstag und Sonntag live. Experte Stefan Bradl analysiert im Vorfeld die Ausgangslage in der MotoGP-WM.

Nach einer vierwöchigen Pause kehrt die Motorrad-Weltmeisterschaft mit intensiven «Back-to-Back-to-Back»-Events zurück. ServusTV-Experte Stefan Bradl: «Die nächsten drei Rennen werden im Titelkampf richtungsweisend sein.»

Eine abermals beeindruckende Performance in Le Mans katapultierte Marco Bezzecchi zuletzt in der Gesamtwertung der MotoGP wieder direkt ans Hinterrad des ausgefallenen Weltmeisters Francesco Bagnaia. «Die Manier, wie souverän und abgezockt er die Rennen in Argentinien und Frankreich gewonnen hat, ist absolut beeindruckend», hielt Bradl mit Blick auf «Bez» fest.

Ob der Lockenkopf aus der VR46-Akademie gar schon reif für den ganz großen Wurf ist? «Bezzecchi wird sicher den Titeldruck von sich weisen. Er hat gute Ansätze, es ist aber zu früh zu beurteilen, ob die Privatiers um die WM fahren können», meinte Bradl. «In den nächsten drei Wochen in Italien, Deutschland und den Niederlanden wird viel passieren. Danach wissen wir mehr.»

Titel führt nur über Ducati

Bagnaia bleibe jedenfalls Titelfavorit Nummer 1. «Er hat die volle Unterstützung von Ducati, das am Ende natürlich ein Werksmotorrad vorne sehen will.» Die Kollision mit Maverick Viñales in Le Mans sei zwar unglücklich und nicht allein die Schuld des Italieners gewesen. «Aber klar, diese Fehler muss Pecco abstellen und sich auch einmal mit einem fünften, sechsten oder siebten Platz zufriedengeben. Der Speed ist da, auf lange Sicht brauchte er aber die Konstanz.»

Auch wenn Brad Binder auf KTM oder auch Viñales mit der Aprilia die Bikes aus Borgo Panigale immer wieder fordern könnten, werde der neue Weltmeister auf einer Ducati sitzen, ist der ServusTV-Experte überzeugt. «Da lege ich mich fest. Die sind so breit aufgestellt. Luca Marini war in Texas erstmals auf dem Podium, Jorge Martin wurde noch unter seinem Wert geschlagen. Da ist einfach jeder schnell.»

Das größte Talent im Feld weise laut Bradl allerdings ein altbekannter Honda-Pilot auf, wie einmal mehr in Le Mans verdeutlicht wurde. «Mit gleichwertigem Material würde Marc Márquez alle in Grund und Boden fahren. Aber mein Gott, er ist achtfacher Weltmeister und nach wie vor der Beste.»

Durften schon auf dem kurvenreichen, französischen Circuit Bugatti ausschließlich Ducatisti das Stockerl besteigen, sollte sich an den Kräfteverhältnissen am italienischen Highspeed-Autodrom von Mugello erst recht nichts ändern, so der ServusTV-Experte. «Beim Heimrennen auf ihrer Teststrecke, wo sie vom Basis-Set-up her alle Daten haben, werden sie volles Programm auffahren und unbedingt gewinnen wollen – am liebsten mit den Roten.»

Bezzecchi im ServusTV-Interview

Rund um die Rennaction bittet ServusTV Frankreich-GP-Sieger Marco Bezzecchi zum exklusiven One-on-One. Weiters gibt es einen Rückblick auf den letzten WM-Stopp in Le Mans sowie einen Beitrag über die oft völlig verrückten Rennen in Mugello.

Alina Marzi und Stefan Bradl fangen Stimmen und Stimmung in der Boxengasse des «Autodromo Internazionale del Mugello» ein, Kommentar und Analysen aus der Toskana liefern Christian Brugger und Alex Hofmann.

«Gran Premio d’Italia Oakley» bei ServusTV

Samstag (10. Juni):

10:40 Uhr: Qualifying MotoGP LIVE

11:35 Uhr: Analyse Qualifying

12:40 Uhr: Qualifying Moto3 LIVE

13:45 Uhr: Qualifying Moto2 LIVE

14:30 Uhr: Sprint MotoGP LIVE

15:25 Uhr: Analyse Sprint



Sonntag (11. Juni):

10:20 Uhr: Beginn der Live-Übertragung

11:00 Uhr: Rennen Moto3 LIVE

12:15 Uhr: Rennen Moto2 LIVE

13:45 Uhr: Rennen MotoGP LIVE

14:45 Uhr: Analyse MotoGP

Das gesamte TV- und Streaming-Programm aus Mugello gibt es in der Übersicht von SPEEDWEEK.com.