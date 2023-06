Mugello FP2: Ducati-Doppelspitze vor Rins (Honda)

MotoGP-Titelverteidiger Pecco Bagnaia beendete den Freitag beim Ducati-Heim-GP in Mugello mit Bestzeit. Fabio Quartararo (Yamaha) verpasste den direkten Q2-Einzug.

Zu Beginn des zweiten Trainings der MotoGP-Klasse um 15 Uhr kratzte die Asphalttemperatur bei strahlendem Sonnenschein an der 45-Grad-Marke. Aprilia-Werksfahrer Aleix Espargaró ging trotz Problemen am rechten Knöchel (dem Vernehmen nach wegen eines Rennrad-Sturzes) wieder auf die Strecke, auch VR46-Schützling Luca Marini hatte beim erneuten Fitness-Check nach FP1 grünes Licht erhalten.

Jorge Martin knackte auf der 1,141 km langen Start-Ziel-Geraden am Nachmittag als Erster des Wochenendes die 360 km/h-Marke. In der Zeitenliste gab es im Vergleich zur Vormittags-Session (Bestzeit von Alex Márquez in 1:46,121 min) lange keine nennenswerten Verbesserungen. Repsol-Honda-Neuzugang Joan Mir stürzte nach einer halben Stunde in Kurve 1.

Als die Zeitenjagden im Kampf um den direkten Q2-Einzug losgingen, stürzte Marc Márquez zehn Minuten vor Schluss in Kurve 14. Während sich der achtfache Weltmeister auf dem schnellsten Weg zurück an die Honda-Box machte, um sein zweites Bike abzuholen, sorgten Bagnaia, Martin und Bezzecchi für eine Zwischenbestzeit nach der anderen.

Beim zweiten Versuch klemmte sich Marc Márquez hinter die RS-GP von Maverick Viñales und setzte sich in 1:45,691 min kurzzeitig sogar an die Spitze, ehe ihn sein neuer Markenkollege Alex Rins gleich wieder verdrängte. Kurz darauf setzen sich Pecco Bagnaia und Marco Bezzecchi, die Top-2 der WM-Tabelle, auch noch vor Rins.

Fabio Di Giannantonio, Pole-Setter des Vorjahres, stürzte zwei Minuten vor Schluss in Kurve 1 und sorgte für eine Gelbphase, die unter anderen Fabio Quartararo einbremste. Nach Platz 2 am Vormittag verbesserte der Yamaha-Star seine persönliche Bestzeit nicht mehr, das bedeutete in der Gesamtwertung nur Platz 15.

Takaaki Nakagami stürzte im Finish noch in Kurve 9, Brad Binder (4.) und Aleix Espargaró (9.) dagegen schafften im letzten Versuch den direkten Sprung ins Q2. Enea Bastianini überraschte bei seinem Comeback als Sechster. Marc Márquez hielt sich als Achter in den Top-10, die von Marini komplettiert wurden.

Joan Mir kam nach seinem Sturz mit der Repsol-Honda über Platz 22 nicht hinaus und musste dann zu einem Medical Check ins Streckenspital gebracht werden.

GASGAS-Ersatzpilot Jonas Folger verlor als 24. des Freitags in Mugello 0,646 Sekunden auf Aprilia-Testfahrer Lorenzo Savadori.

MotoGP, kombinierte Zeitenliste nach FP2, Mugello (9.6.):

1. Bagnaia, Ducati, 1:45,436 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 0,063 sec

3. Rins, Honda, + 0,081

4. Brad Binder, KTM, + 0,118

5. Martin, Ducati, + 0,134

6. Bastianini, Ducati, + 0,199

7. Zarco, Ducati, + 0,226

8. Marc Márquez, Honda, + 0,255

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,348

10. Marini, Ducati, + 0,399

11. Viñales, Aprilia, + 0,410

12. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,416

13. Alex Márquez, Ducati, + 0,492

14. Miller, KTM, + 0,726

15. Quartararo, Yamaha, + 0,772

16. Morbidelli, Yamaha, + 0,802

17. Pirro, Ducati, + 1,052

18. Nakagami, Honda, + 1,070

19. Di Giannantonio, Ducati, + 1,111

20. Oliveira, Aprilia, + 1,129

21. Augusto Fernández, KTM, + 1,578

22. Mir, Honda, + 2,178

23. Savadori, Aprilia, + 2,397

24. Folger, KTM, + 3,046

