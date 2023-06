Brad Binder (4.): «Müssen zwei Bereiche verbessern»

Brad Binder gelang am Freitag in Mugello der Einzug ins Q2

Brad Binder gelang am Freitag in Mugello in letzter Minute der Sprung ins Q2. Der KTM-Werksfahrer kennt seine Schwachstellen, ist aber zuversichtlich, am Samstag im Zeittraining unter den Top-6 zu landen.

Brad Binder reist als WM-Dritter nach Mugello und wird beim «Gran Premio d’Italia Oakley» versuchen, diese Position zu verteidigen. Am Freitag legte der Südafrikaner auf dem «Autodromo Internazionale del Mugello» den Grundstein für diese Mission.

Nach Platz 3 im ersten Training verbesserte sich der KTM-Werksfahrer am Nachmittag um sieben Zehntelsekunden und landete mit einer Zeit von 1:45,554 min auf Rang 4 der kombinierten Zeitenliste. Doch der Sprung ins Qualifying 2 war dem 27-Jährigen erst im letzten Moment gelungen.

«Mit meinem ersten Reifen sind mir ein paar Fehler unterlaufen, weshalb die Rundenzeit nicht optimal war. Im zweiten Versuch bin ich in der ersten Runde in Kurve 1 weitgegangen. Die zweite Runde wurde wegen einer gelben Flagge gestrichen. Ich hatte Glück, vor Ablauf der Uhr noch eine Runde zu erhalten und dort meine gute Zeit gut fahren», erklärte Binder seine Last-Minute-Aktion.

Um auch am Samstag im Sprint und am Sonntag im Rennen an der Spitze mitkämpfen zu können, will sich Binder aus zwei Problemstellen konzentrieren. «Ich weiß, was wir am Samstag noch verbessern müssen», stellte der KTM-Fahrer fest. «Das Bike ist etwas instabil und in den Bremszonen blockiert mir oft das Vorderrad. Wenn wir diese beiden Bereiche in den Griff bekommen, sind für Samstag sehr gut aufgestellt.»

Häufig war das Zeittraining eine der Schwachstellen des Südafrikaners. Dennoch rechnet er sich im Kampf um die Pole-Position gute Chancen aus. «Da ich am Freitag in beiden Sitzungen vorne dabei war, halte ich es durchaus für möglich, im Qualifying in den ersten beiden Reihen zu landen.»

MotoGP, kombinierte Zeitenliste nach FP2, Mugello (9.6.):

1. Bagnaia, Ducati, 1:45,436 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 0,063 sec

3. Rins, Honda, + 0,081

4. Brad Binder, KTM, + 0,118

5. Martin, Ducati, + 0,134

6. Bastianini, Ducati, + 0,199

7. Zarco, Ducati, + 0,226

8. Marc Márquez, Honda, + 0,255

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,348

10. Marini, Ducati, + 0,399

11. Viñales, Aprilia, + 0,410

12. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,416

13. Alex Márquez, Ducati, + 0,492

14. Miller, KTM, + 0,726

15. Quartararo, Yamaha, + 0,772

16. Morbidelli, Yamaha, + 0,802

17. Pirro, Ducati, + 1,052

18. Nakagami, Honda, + 1,070

19. Di Giannantonio, Ducati, + 1,111

20. Oliveira, Aprilia, + 1,129

21. Augusto Fernández, KTM, + 1,578

22. Mir, Honda, + 2,178

23. Savadori, Aprilia, + 2,397

24. Folger, KTM, + 3,046



MotoGP-Ergebnis FP1, Mugello (9.6.):

1. Alex Márquez, Ducati, 1:46,121 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,087 sec

3. Brad Binder, KTM, + 0,104

4. Bezzecchi, Ducati, + 0,180

5. Zarco, Ducati, + 0,214

6. Martin, Ducati, + 0,240

7. Morbidelli, Yamaha, + 0,279

8. Viñales, Aprilia, + 0,283

9. Marc Márquez, Honda, + 0,288

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,307

11. Pirro, Ducati, + 0,367

12. Rins, Honda, + 0,385

13. Nakagami, Honda, + 0385

14. Miller, KTM, + 0,443

15. Bastianini, Ducati, + 0,680

16. Bagnaia, Ducati, + 0,718

17. Di Giannantonio, Ducati, + 0,768

18. Marini, Ducati, + 0,813

19. Augusto Fernández, KTM, + 1,321

20. Mir, Honda, + 1,493

21. Oliveira, Aprilia, + 1,732

22. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,981

23. Savadori, Aprilia, + 2,044

24. Folger, KTM, + 2,361