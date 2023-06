Aleix Espargaró (9.): «Schmerzen nicht aushaltbar» 09.06.2023 - 20:32 Von Sarah Göpfert

© Lekl Aleix Espargaró musst nach seinem Sturz im ersten Training gestützt werden

Nach einem Rennradunfall rückten bei Aleix Espargaró die sportlichen Ergebnisse am Freitag in Mugello in den Hintergrund. Der Aprilia-Star schaffte es dennoch ins Q2 und hofft, am Samstag im Sprint antreten zu können.