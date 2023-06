Mugello: Pole-Position für Bagnaia vor Marc Márquez

Francesco «Pecco» Bagnaia enttäuschte die Ducati-Fans im Qualifying des «Gran Premio d’Italia Oakley» nicht und fuhr auf die Pole-Position – mit Repsol-Honda-Star Marc Márquez im Schlepptau.

Rückkehrer Enea Bastianini stürzte gleich zu Beginn des Q2, während VR46-Schützling Marco Bezzecchi unter den Augen von Mentor Valentino Rossi in 1:45,268 min die erste Richtzeit setzte. Während gebummelt wurde und «Bez» und Co. zurück an di Box kamen, sorgte Pramac-Ducati-Ass Jorge Martin in 1:45,268 min für eine neue Bestzeit.

Zu Beginn seines zweiten Runs beklagte sich Francesco «Pecco» Bagnaia gestenreich über Marc Márquez, der ihn offenbar in Kurve 1 gestört hatte. Der Repsol-Honda-Star, der gerade erst aus der Boxengasse gekommen war, heftete sich davon unbeeindruckt an das Hinterrad des WM-Leaders. Bagnaia zog die nächste Runde durch und stürmte in 1:44,855 min auf die Pole-Position – gleichzeitig All-Time-Lap-Record. Marc Márquez blieb bis auf 0,078 sec dran und sicherte sich somit Startplatz 2.

Ducati-Sportdirektor Paolo Ciabatti meinte gegenüber MotoGP-Reporter Jake Appleyard unmittelbar nach dem Qualifying: «Ich will mich eigentlich nicht zu viel zu dem sagen, was Marc macht. Es sah aber so aus, als wäre er klar ein Hindernis für Pecco gewesen. Denn er hat geschaut, als er aus Boxengasse kam, er hat Pecco gesehen und ist eine langsame Kurve gefahren. Er hat Pecco wahrscheinlich aus der Konzentration gebracht. Ich hoffe, dass die Rennkommissare etwas tun werden, sonst verstehen wir nicht wirklich, welche Regeln gelten. Wie auch immer, mit der Pole-Position sind wir ziemlich glücklich.»

Marc Márquez schilderte dagegen im Parc Fermé: «Ganz ehrlich, ich habe dieses Mal nicht auf Pecco gewartet. Ich bin aus der Box gekommen und war in Kurve 1, er kam auf einer schnellen Runde daher, hat aber entschieden, neben mir abzubrechen und mit mir zu reden. Ich habe in dem Moment aber gesagt: ‚Danke, jetzt habe ich die Chance auf den Windschatten!‘ Ich wusste, wenn man aus der Box kommt, sind die Reifen neu und noch nicht auf Temperatur. Hätte er auf der Runde gepusht, hätte ich ihm nicht folgen können. So hat sich aber die Gelegenheit ergeben, Pecco zu folgen. Ich habe es getan und das Ziel erreicht – wobei das Ziel eigentlich nicht die erste Reihe, sondern die Top-9 gewesen sind.»

Alex Márquez fuhr im Finish noch auf Platz 3, allerdings wird der Gresini-Ducati-Pilot wegen seines «überambitionierten Manövers» in der ersten Runde des Frankreich-GP im Grid des Sonntags-Rennens beim Italien-GP drei Plätze nach hinten versetzt.

Jack Miller, der wie Alex Márquez den Umweg über Q1 genommen hatte, wird dann in die erste Reihe vorrücken. Der zweite Red Bull-KTM-Werksfahrer Brad Binder steht nach einem Sturz fünf Minuten vor Ende des Q2 dagegen nur auf Startplatz 10.

MotoGP-Ergebnis Q2, Mugello (10.06.):

1. Bagnaia, Ducati, 1:44,855 min

2. Marc Márquez, Honda, + 0,078 sec

3. Alex Márquez*, Ducati, + 0,152

4. Miller, KTM, + 0,331

5. Martin, Ducati, + 0,413

6. Bezzecchi, Ducati, + 0,435

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,525

8. Zarco, Ducati, + 0,772

9. Rins, Honda, + 0,847

10. Binder, KTM, + 0,876

11. Marini, Ducati, + 1,264

12. Bastianini, Ducati, + 2,029



Die weitere Startaufstellung:

13. Viñales, Aprilia, 1:45,591 min

14. Morbidelli, Yamaha, 1:45,754

15. Quartararo, Yamaha, 1:45,755

16. Nakagami, Honda, 1:45,860

17. Pirro, Ducati, 1:46,002

18. Oliveira, Aprilia, 1:46,003

19. Di Giannantonio, Ducati, 1:46,170

20. Raúl Fernández, Aprilia, 1:46,347

21. Augusto Fernández, KTM, 1:46,359

22. Savadori, Aprilia, 1:47,244

23. Folger, KTM, 1:47,806



*= Grid-Penalty für Sonntag (von Startplatz 3 auf 6)

MotoGP-Ergebnis FP, Mugello (10.06.):

1. Bagnaia, Ducati, 1:46,314 min

2. Marini, Ducati, + 0,145 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,177

4. Morbidelli, Yamaha, + 0,208

5. Miller, KTM, + 0,241

6. Zarco, Ducati, + 0,279

7. Martin, Ducati, + 0,408

8. Alex Márquez, Ducati, + 0,465

9. Oliveira, Aprilia, + 0,465

10. Viñales, Aprilia, + 0,483

11. Brad Binder, KTM, + 0,577

12. Rins, Honda, + 0,589

13. Marc Márquez, Honda, + 0,608

14. Bastianini, Ducati, + 0,717

15. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,718

16. Bezzecchi, Ducati, + 0,784

17. Nakagami, Honda, + 0,797

18. Di Giannantonio, Ducati, + 0,863

19. Augusto Fernández, KTM, + 0,869

20. Pirro, Ducati, + 0,946

21. Savadori, Aprilia, + 1,512

22. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,717

23. Folger, KTM, + 2,784