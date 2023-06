Rekordmann Brad Binder (KTM): «Bike ist ein Rakete»

Brad Binder stellte in Mugello mit der Red Bull-KTM mit 366,1 km/h einen neuen MotoGP-Top-Speed-Rekord auf und erlebte zusätzlich noch ein aufregendes Sprint-Rennen inklusive einer Strafe.

Brad Binder sah nach einem Long Lap-Penalty in Mugello im Sprint-Rennen als Elfter die Zielflagge. Davor hatte der Südafrikaner aber einiges erlebt. Nach einem hervorragenden Start war der Red Bull-KTM-Star bereits an den Top-3 in der ersten Kurve dran. In diesem Moment verzeichnete er in Schräglage mit der Außenseite einen Kontakt gegen Alex Márquez, der zu Boden ging.

Binder schildert die Anfangsphase so: «Ich hatte einen wirklich guten Start und war in Kurve 1. Ich habe einen leichten Schlag auf der Außenflanke gespürt – und das war's. Als ich das Video gesehen habe, sah es so aus, als wäre Alex etwas tief gewesen und kam dann zurück – ich halte in diesem Moment meine Linie, weil ja auch auf meiner Innenseite Fahrer waren. Die Strafe war vielleicht ein Schnellschuss der Stewards.»

«Es passiert leider, es tut mir wirklich leid für Alex, aber ich bin nur meiner Linie gefolgt, ich habe nichts gemacht. Ich will grundsätzlich niemals das Rennen eines anderen Fahrers beeinflussen. Die Renndirektion hat es anders gesehen. Für mich es ein Fehler der Jury, aber das ist Rennsport. Heute hab ich es so gefühlt, dass man mir Punkte weggenommen hat», seufzte Binder, der als WM-Dritter in die Toskana kam und 2023 schon zwei Sprints gewonnen hat.

Binder weiß aber: «Ich war nicht langsam, das frustriert mich dann aber am meisten. Ich habe Johann Zarco vor mir gesehen, ich hätte ihn eine Runde später einholen können. Ich habe so viel Zeit mit dem Long Lap-Penalty vergeudet... Das ist schade. Aber morgen ist dann noch das lange Rennen; wir können uns definitiv noch steigern für den Sonntag.»

Zu seinem unfassbaren Top-Speed-Rekord von 366 km/h meinte der Südafrikaner cool: «Sicher, mein Bike ist ein Rakete, das Team hat einen unglaublich Job gemacht. Ich konnte heute am Ende der Geraden jedes Mal die anderen Fahrer überholen. Es ist so gut, wenn man ein paar extra km/h in der Tasche hat. Es ist aufregend und macht das Überholen ein wenig einfacher. Ich habe jetzt zum zweiten Mal in Mugello mit der KTM den Top-Speed-Rekord – und noch ein paar km/h schneller als damals 2021.»

MotoGP-Ergebnis Sprint, Mugello (10.6.):

1. Bagnaia, Ducati, 11 Runden

2. Bezzecchi, Ducati, + 0,369 sec

3. Martin, Ducati, + 0,952

4. Zarco, Ducati, + 1,009

5. Marini, Ducati, + 3,668

6. Miller, KTM, + 3,772

7. Marc Márquez, Honda, + 3,905

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 6,062

9. Bastianini, Ducati, + 6,431

10. Quartararo, Yamaha, + 6,458

11. Binder, KTM, + 6,458

12. Oliveira, Aprilia, + 6,672

13. Viñales, Aprilia, + 7,930

14. Di Giannantonio, Ducati, + 11,508

15. Pirro, Ducati, + 14.344

16. Morbidelli, Yamaha, + 16,666

17. Nakagami, Honda, + 16,725

18. Savadori, Aprilia, + 17,247

19. Raúl Fernández, Aprilia, + 21,596

20. Augusto Fernández, KTM, + 35,212

21. Folger, KTM, + 46,189

WM-Stand nach 11 von 40 Rennen:

1.Bagnaia, 106 Punkte. 2. Bezzecchi 102. 3. Martin 87. 4. Binder 81. 5. Zarco 72. 6. Marini 59. 7. Miller 53. 8. Viñales 49. 9. Quartararo 49. 10. Rins 47. 11. Aleix Espargaró 44. 12. Alex Márquez 41. 13. Morbidelli 40. 14. Augusto Fernández 30. 15. Di Giannantonio 25. 16. Oliveira 21. 17. Nakagami 21. 18. Marc Márquez 15. 19. Pedrosa 13. 20. Folger 7. 21. Pirro 5. 22. Petrucci 5. 23. Mir 5. 24. Savadori 4. 25. Raúl Fernández 3. 26. Bradl 2. 27. Bastianini 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 186 Punkte. 2. KTM 107. 3. Aprilia 82. 4. Honda 76. 5. Yamaha 58.

Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing 161 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 159. 3. Red Bull KTM Factory Racing 134. 4. Ducati Lenovo Team 117. 5. Aprilia Racing 93. 6. Monster Energy Yamaha 89. 7. LCR Honda 68. 8. Gresini Racing 66. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 37. 10. CryptoDATA RNF 28. 11. Repsol Honda 20.