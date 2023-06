Jack Miller (6./KTM): Ungewollter Kontakt mit Márquez

Red Bull-KTM-Ass Jack Miller zeigte in Mugello am Samstag ein sehr beherztes MotoGP-Sprintrennen, verlor aber in Kurve 1 wertvollen Boden und musste sich dann gegen Honda-Einzelkämpfer Marc Márquez hart zur Wehr setzen.

Jack Miller beendete den MotoGP-Sprint in Mugello am Samstag auf Platz 6 und war somit aber immer noch «best of the rest» hinter der eindrucksvollen Ducati-Meute. Der Aussie hatte im nervösen Feld des Sprints jedoch mit einigen Problemen zu kämpfen. «Es war nett ein Teil des Fights zu sein. Ich habe mich gut gefühlt vom Start weg.»

«Wie so oft in der MotoGP hat es dann genau am Start in den Kurven 7 und 8 zu regnen begonnen. Ich wurde etwas in Kurve 1 eingekesselt. Ich hatte dort Probleme mit dem Verzögern – das ganze Rennen über. Ich bin etwas weit gegangen und habe dadurch die Tür offen gelassen, mindestens zwei Bikes sind da durchgewischt. Jedes Mal, wenn ich in einer guten Position war, sind mir hier die Jungs wieder durchgewischt.»

Jack berichtete weiter: «Mir sind dann Fehler unterlaufen. Ich habe auch zwischen den beiden Arrabiata-Kurven einen Fehler gemacht, die Jungs haben richtig den Hammer fallen lassen. Ich kämpfte mit dem durchdrehenden Hinterreifen zwischen den beiden Kurven, das hat mich etwas weit rausgetrieben. Ich war dann hinter Marini irgendwie für den Rest des Rennens.»

Miller analysiert: «Die Reifen haben etwas nachgelassen ab Runde 8. Ich habe die Sache nachher aber ganz gut verstanden und war am Ende recht happy, wie sich das Bike verhalten hat. Marini hatte anscheinend mehr Probleme im Finish. Das gibt mir Vertrauen für den Sonntag.»

«Ich war vor Kurve 4 immer sehr stark auf der Bremse», berichtete «Thriller Miller». «Auch in der Kurve 10 war das so. In manchen Ecken wie 12 hat mir etwas der Kurvenspeed gefehlt. Ich habe auch beim Bremsen etwas verloren und am Beginn der Kurven. Die Ducati haben hier ihre Stärke, sie sind auch sehr stark vor Kurve 1 und können sehr viel Speed bis in den Scheitelpunkt hinein tragen. Es geht da ein wenig um das Set-up bei der Geometrie. Ich dachte, wir bekommen das im Quali aussortiert. Ich hoffe jetzt, wir verbessern das noch etwas für den Sonntagnachmittag.»

Zum hektischen Moment und der Berührung mit Marc Márquez stellte Miller fest: «Es war nett, ich wollte ihn nicht schneiden. Sie haben irgendwie alle etwas früh gebremst eine Runde davor – ich bin an drei Fahrern vorbeigefahren. Marc hat gesehen, was ich dort eine Runde davor durchgezogen habe und wollte das in der nächsten Runde kopieren. Ich dachte nur: ‘Uuhhh» – und bin froh gewesen, dass er noch am Bike war. Ich war wirklich nervös vor der letzten Runde, denn ich wollte Marini in der letzten Runde überholen, wollte aber auch jeden Scheitelpunkt treffen. Ich wusste, dass Marc direkt hinter mir und wollte es für ihn nicht zu einfach machen.»

MotoGP-Ergebnis Sprint, Mugello (10.6.):

1. Bagnaia, Ducati, 11 Runden

2. Bezzecchi, Ducati, + 0,369 sec

3. Martin, Ducati, + 0,952

4. Zarco, Ducati, + 1,009

5. Marini, Ducati, + 3,668

6. Miller, KTM, + 3,772

7. Marc Márquez, Honda, + 3,905

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 6,062

9. Bastianini, Ducati, + 6,431

10. Quartararo, Yamaha, + 6,458

11. Binder, KTM, + 6,458

12. Oliveira, Aprilia, + 6,672

13. Viñales, Aprilia, + 7,930

14. Di Giannantonio, Ducati, + 11,508

15. Pirro, Ducati, + 14.344

16. Morbidelli, Yamaha, + 16,666

17. Nakagami, Honda, + 16,725

18. Savadori, Aprilia, + 17,247

19. Raúl Fernández, Aprilia, + 21,596

20. Augusto Fernández, KTM, + 35,212

21. Folger, KTM, + 46,189

WM-Stand nach 11 von 40 Rennen:

1.Bagnaia, 106 Punkte. 2. Bezzecchi 102. 3. Martin 87. 4. Binder 81. 5. Zarco 72. 6. Marini 59. 7. Miller 53. 8. Viñales 49. 9. Quartararo 49. 10. Rins 47. 11. Aleix Espargaró 44. 12. Alex Márquez 41. 13. Morbidelli 40. 14. Augusto Fernández 30. 15. Di Giannantonio 25. 16. Oliveira 21. 17. Nakagami 21. 18. Marc Márquez 15. 19. Pedrosa 13. 20. Folger 7. 21. Pirro 5. 22. Petrucci 5. 23. Mir 5. 24. Savadori 4. 25. Raúl Fernández 3. 26. Bradl 2. 27. Bastianini 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 186 Punkte. 2. KTM 107. 3. Aprilia 82. 4. Honda 76. 5. Yamaha 58.

Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing 161 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 159. 3. Red Bull KTM Factory Racing 134. 4. Ducati Lenovo Team 117. 5. Aprilia Racing 93. 6. Monster Energy Yamaha 89. 7. LCR Honda 68. 8. Gresini Racing 66. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 37. 10. CryptoDATA RNF 28. 11. Repsol Honda 20.