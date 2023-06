Franco Morbidelli (Yamaha): Vom Reifendruck gebremst

Yamaha-Werksfahrer Franco Morbidelli schaffte in Mugello gerade noch die Top-10 – hielt zudem seinen Teamkollegen Fabio Quartararo knapp hinter sich und spricht über den Verlauf des Rennens.

Franco Morbidelli konnte sich über Platz 10 in Mugello nur bedingt freuen. Immerhin konnte der Italiener aus der VR46 Riders Academy aber seinen Teamkollegen Fabio Quartararo hinter sich halten. Dies war Morbidelli (14.) auch schon in der Q1-Session am Samstag gelungen – was eher unüblich ist.

«Es war ein nettes Rennen. Ich hatte einige Kämpfe gleich zu Beginn des Rennens. Ich dachte, das könnte für mich gut laufen, aber der Reifendruck und die Temperatur im Vorderreifen gingen nach oben und ich musste nachlassen. Ich konnte am Ende das Bike heil nach Hause bringen – und das in den Top-10.»

«Auch wenn die Position nicht gut ist, wissen wir, dass wir das Maximum geben gute Arbeit bei den Rennen leisten.»

Franky weiß aber: «Wir müssen weitermachen, weil wir wissen, dass es nicht genug ist. Ich habe Bastianini überholt und bin dann hinter Marco Bezzecchi, Aleix und Miller festgehangen. Als ich hinter ihnen war, hat der Reifendruck zugenommen und das Vorderrad hat zu stempeln begonnen. Somit ich konnte ich nicht so bremsen, wie ich es gerne gemacht hätte. Ich musste das Motorrad heil ins Ziel bringen.»

Sein Fazit zum Rennen, das Morbidelli im Unterschied zu Quartararo mit dem weichen Hinterreifen fuhr: «Es war kritisch, der weiche Hinterreifen hat zwar am Ende nachgelassen, aber das Problem war eher der Vorderreifen. Ich war auch mit dem Medium im Training schnell, habe gepokert und bin mit dem Soft-Reifen gefahren.»

Zu den Tribünen, die diesmal wieder deutlich besser gefüllt waren als 2022, sagte der Moto2 World Champion von 2017: «Es war schön, Mugello wieder so zu sehen. Die Fans waren auf den Tribünen zwar nicht dicht gedrängt, aber gut gefüllt – es war wirklich gut. Ich habe Mugello schon voller gesehen, aber es war erfreulich, das Gelände wieder so zu erleben.»

MotoGP-Ergebnis, Mugello (11. Juni):

1. Bagnaia, Ducati, 23 Rdn in 41:16,863 min

2. Martin, Ducati, + 1,067 sec

3. Zarco, Ducati, + 1,977

4. Marini, Ducati, + 4,625

5. Binder, KTM, + 8,925

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 10,908

7. Miller, KTM, + 10,999

8. Bezzecchi, Ducati, + 12,654

9. Bastianini, Ducati, + 17,102

10. Morbidelli, Yamaha, + 17,610

11. Quartararo, Yamaha, + 17,861

12. Viñales, Aprilia, + 19,110

13. Nakagami, Honda, + 21,947

14. Di Giannantonio, Ducati, + 25,906

15. Augusto Fernández, KTM, + 26,500

16. Pirro, Ducati, + 30,150

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 38,001

18. Savadori, Aprilia, + 38,662

19. Folger, KTM, + 1:18,912 min

– Alex Márquez, Ducati, 9 Runden zurück

– Oliveira, Aprilia, 13 Runden zurück

– Marc Márquez, Honda, 18 Runden zurück

MotoGP-Ergebnis Sprint, Mugello (10. Juni):

1. Bagnaia, Ducati, 11 Runden

2. Bezzecchi, Ducati, + 0,369 sec

3. Martin, Ducati, + 0,952

4. Zarco, Ducati, + 1,009

5. Marini, Ducati, + 3,668

6. Miller, KTM, + 3,772

7. Marc Márquez, Honda, + 3,905

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 6,062

9. Bastianini, Ducati, + 6,431

10. Quartararo, Yamaha, + 6,458

11. Binder, KTM, + 6,458

12. Oliveira, Aprilia, + 6,672

13. Viñales, Aprilia, + 7,930

14. Di Giannantonio, Ducati, + 11,508

15. Pirro, Ducati, + 14.344

16. Morbidelli, Yamaha, + 16,666

17. Nakagami, Honda, + 16,725

18. Savadori, Aprilia, + 17,247

19. Raúl Fernández, Aprilia, + 21,596

20. Augusto Fernández, KTM, + 35,212

21. Folger, KTM, + 46,189



WM-Stand nach 12 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 131 Punkte. 2. Bezzecchi 110. 3. Martin 107. 4. Binder 92. 5. Zarco 88. 6. Marini 72. 7. Miller 62. 8. Quartararo 54. 9. Aleix Espargaró 54. 10. Viñales 53. 11. Rins 47. 12. Morbidelli 46. 13. Alex Márquez 41. 14. Augusto Fernández 31. 15. Di Giannantonio 27. 16. Nakagami 24. 17. Oliveira 21. 18. Marc Márquez 15. 19. Pedrosa 13. 20. Bastianini 7. 21. Folger 7. 22. Pirro 5. 23. Petrucci 5. 24. Mir 5. 25. Savadori 4. 26. Raúl Fernández 3. 27. Stefan Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 211 Punkte. 2. KTM 118. 3. Aprilia 92. 4. Honda 79. 5. Yamaha 64.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing 195. 2. Mooney VR46 Racing 182 Punkte. 3. Red Bull KTM Factory Racing 154. 4. Ducati Lenovo Team 149. 5. Aprilia Racing 107. 6. Monster Energy Yamaha 100. 7. LCR Honda 71. 8. Gresini Racing 68. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 38. 10. CryptoDATA RNF 28. 11. Repsol Honda 20.