Nakagami: «Können keine Rolle in den Rennen spielen»

Nach dem Sturz von Marc Márquez wurde das MotoGP-Rennen in Mugello eine weitere Pleite für Honda. LCR-Pilot Takaaki Nakagami erklärt, in welchen Bereichen die RC213V schlecht war.

Bei der Honda Racing Corporation sind momentan zwei der vier MotoGP-Stammfahrer verletzt: LCR-Pilot Alex Rins zog sich im Sprintrennen am Samstag in Mugello bei seinem Sturz einen Schien- und Wadenbeinbruch zu. Und Repsol-Werksfahrer Joan Mir musste nach seinem zwölften Sturz in dieser Saison am Freitag wegen eines Knochenschadens am kleinen Finger aufgeben.

Als dann auch noch Aushängeschild Marc Márquez im Grand Prix auf Platz 4 liegend crashte, war von den Honda-Piloten nur noch Takaaki Nakagami übrig. Der 31-Jährige aus dem Team LCR Idemitsu kam mit seiner RC213V als 13. und mit beinahe 22 sec Rückstand auf Sieger Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo) ins Ziel.

«Das war nicht mein bester Tag, ein sehr schweres Rennen für uns», fasste Nakagami seinen Mugello-GP zusammen. «Ich wusste, dass es sehr schwierig werden würde, die Pace über die Renndistanz zu halten und zu pushen wie im Qualifying. Wir müssen aber Druck machen, weil wir in der Beschleunigung und überall, wo es auf Traktion ankommt, verlieren. Das Hinterrad drehte nur durch, es ging nichts vorwärts. Das richtige Gefühl für das Vorderrad fanden wir auch nicht. Normal kann ich die Geschwindigkeit durch die schnellen Kurven mitnehmen, das ist eine unserer Stärken. Aber dieses Mal strauchelten wir auch in diesem Bereich. Gut waren wir nur auf der Bremse. Wir müssen das Motorrad verbessern. So ist es zu schwierig, die Pace zu halten – da stürzt man leicht. Das ist unser Hauptproblem.»

Zu Rennbeginn lag Nakagami einige Runden hinter Fabio Quartararo. Der Yamaha-Star konnte sich in der zweiten Rennhälfte absetzen, wurde aber auch nur Elfter. «In der letzten Kurve war ich sogar etwas schneller als er», meinte der Japaner. «Wegen der unterschiedlichen Getriebeübersetzungen gingen wir die Kurven verschieden an. Letztlich strauchelte er genauso wie ich und hatte keine Beschleunigung. Unsere Rundenzeiten waren recht ähnlich. So können wir keine Rolle in den Rennen spielen.»

MotoGP-Ergebnis, Mugello (11. Juni):

1. Bagnaia, Ducati, 23 Rdn in 41:16,863 min

2. Martin, Ducati, + 1,067 sec

3. Zarco, Ducati, + 1,977

4. Marini, Ducati, + 4,625

5. Binder, KTM, + 8,925

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 10,908

7. Miller, KTM, + 10,999

8. Bezzecchi, Ducati, + 12,654

9. Bastianini, Ducati, + 17,102

10. Morbidelli, Yamaha, + 17,610

11. Quartararo, Yamaha, + 17,861

12. Viñales, Aprilia, + 19,110

13. Nakagami, Honda, + 21,947

14. Di Giannantonio, Ducati, + 25,906

15. Augusto Fernández, KTM, + 26,500

16. Pirro, Ducati, + 30,150

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 38,001

18. Savadori, Aprilia, + 38,662

19. Folger, KTM, + 1:18,912 min

– Alex Márquez, Ducati, 9 Runden zurück

– Oliveira, Aprilia, 13 Runden zurück

– Marc Márquez, Honda, 18 Runden zurück

MotoGP-Ergebnis Sprint, Mugello (10. Juni):

1. Bagnaia, Ducati, 11 Runden

2. Bezzecchi, Ducati, + 0,369 sec

3. Martin, Ducati, + 0,952

4. Zarco, Ducati, + 1,009

5. Marini, Ducati, + 3,668

6. Miller, KTM, + 3,772

7. Marc Márquez, Honda, + 3,905

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 6,062

9. Bastianini, Ducati, + 6,431

10. Quartararo, Yamaha, + 6,458

11. Binder, KTM, + 6,458

12. Oliveira, Aprilia, + 6,672

13. Viñales, Aprilia, + 7,930

14. Di Giannantonio, Ducati, + 11,508

15. Pirro, Ducati, + 14.344

16. Morbidelli, Yamaha, + 16,666

17. Nakagami, Honda, + 16,725

18. Savadori, Aprilia, + 17,247

19. Raúl Fernández, Aprilia, + 21,596

20. Augusto Fernández, KTM, + 35,212

21. Folger, KTM, + 46,189

WM-Stand nach 12 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 131 Punkte. 2. Bezzecchi 110. 3. Martin 107. 4. Binder 92. 5. Zarco 88. 6. Marini 72. 7. Miller 62. 8. Quartararo 54. 9. Aleix Espargaró 54. 10. Viñales 53. 11. Rins 47. 12. Morbidelli 46. 13. Alex Márquez 41. 14. Augusto Fernández 31. 15. Di Giannantonio 27. 16. Nakagami 24. 17. Oliveira 21. 18. Marc Márquez 15. 19. Pedrosa 13. 20. Bastianini 7. 21. Folger 7. 22. Pirro 5. 23. Petrucci 5. 24. Mir 5. 25. Savadori 4. 26. Raúl Fernández 3. 27. Stefan Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 211 Punkte. 2. KTM 118. 3. Aprilia 92. 4. Honda 79. 5. Yamaha 64.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing 195. 2. Mooney VR46 Racing 182 Punkte. 3. Red Bull KTM Factory Racing 154. 4. Ducati Lenovo Team 149. 5. Aprilia Racing 107. 6. Monster Energy Yamaha 100. 7. LCR Honda 71. 8. Gresini Racing 68. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 38. 10. CryptoDATA RNF 28. 11. Repsol Honda 20.