Bautistas MotoGP-Test: Keine Wiederholung von Bayliss

Alvaro Bautista fuhr zuletzt in Misano in Gelb

Als Belohnung für den Gewinn der Superbike-WM 2022 bat Álvaro Bautista Ducati um einen MotoGP-Test. Der Wunsch des Champions wird noch im Juni in Erfüllung gehen.

Elf Jahre nach Carlos Checa gewann Ducati im vergangenen Jahr dank Álvaro Bautista endlich wieder den Titel in der seriennahen Motorrad-Weltmeisterschaft. Der Spanier eroberte mit 16 Siegen und 31 Podestplätzen die Fahrer- und Herstellerwertung fast im Alleingang und ist nach fünf Meetings der Superbike-WM 2023 mit 14 Siegen aus 15 Rennen erneut souverän auf Titelkurs.

Seinem Aushängeschild kann Ducati kaum einen Wunsch abschlagen, zumal der Spanier seinen Vertrag bereits um ein Jahr bis Ende 2024 verlängert hat.

«Ich werde einen MotoGP-Test bekommen – als Geschenk für die Meisterschaft, die ich letztes Jahr gewonnen habe. Diesen werden wir schon bald machen, vor der Sommerpause», verriet der 38-Jährige nach seiner Unterschrift. «Ich bin seit fünf Jahren keine MotoGP-Maschine gefahren, es wird nur darum gehen, dass ich Spaß habe. Vor dem Fernseher sieht es so aus, als würden diese Motorräder viel Spaß machen, zahlreiche Fahrer sind schnell mit der Ducati. Also möchte ich ein paar Runden mit ihr drehen – um dieses alte Gefühl noch einmal zu spüren.»

Inzwischen steht fest: Der 46-fache Superbike-Sieger wird am 20./21. Juni auf dem Misano World Circuit mit dem Ducati-Testteam ausrücken. Dann wird auch das HRC-Testteam mit Stefan Bradl dabei sein.

Bautista versichert, an eine Rückkehr ins GP-Paddock sei nicht zu denken: «Ich mache den Test nicht mit der Absicht, anschließend einen Wildcard-Einsatz zu fahren. Ich glaube nicht, dass es eine große Chance gibt, das zu wiederholen, was Troy Bayliss 2006 geschafft hat. Das war eine andere Zeit. Mein Fokus liegt auf der Superbike-Weltmeisterschaft. Ich nehme den Test wie einen Preis an und denke nicht an Troy Bayliss.»

Der Australier gewann 2006 seinen zweiten von drei Superbike-WM-Titeln. Als MotoGP-Ducati-Pilot Sete Gibernau Ende 2006 verletzt ausfiel, fragte Ducati Bayliss, ob er das Finale in Valencia bestreiten könne. Was folgte, war eine Sensation und Bayliss gewann!