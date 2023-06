Aprilia-Stars Espargaró und Viñales hautnah erleben

Im Vorfeld des Deutschland-GP können die Fans ihre Idole Aleix Espargaró und Maverick Viñales am Donnerstag bei einer Autogrammstunde des Aprilia-Motorradhändlers Zweiradtechnik Grebenstein treffen.

Vor dem Motorrad-WM Lauf auf dem Sachsenring kommen die beiden Aprilia MotoGP-Werksfahrer Aleix Espargaró und Maverick Viñales am Donnerstag ab 15 Uhr zur Autogrammstunde nach Gera zum Aprilia-Motorradhändler Zweiradtechnik Grebenstein.

Espargaró liegt zur Zeit mit 54 Punkten auf dem neunten Gesamtrang direkt vor seinem Teamkollegen Viñales, der mit 53 Zählern WM-Zehnter ist.

Der Motorradhändler Zweiradtechnik Grebenstein lädt alle Motorradrennfans am Donnerstag, dem 15. Juni ab 15 Uhr, zu einem schönen Event in sein Motorradhaus in der Hermann-Drechsler-Str.1 in 07545 Gera ein. Neben Speisen und Getränken sowie jeder Menge Bikes der Marken Aprilia und Moto Guzzi erwartet die Fans noch die eine oder andere Überraschung. Weitere Informationen gibt es unter www.zt-grebenstein.de.