Miguel Oliveira (15.): «Schulter wieder angeschlagen»

Und verletzt sich erneut an seiner bereits angeschlagenen linken Schulter

Miguel Oliveira stürzt in Kurve 10

Mit einem Sturz im zweiten MotoGP-Training auf dem Sachsenring fügte Miguel Oliveira seiner bereits lädiert Schulter einen weiteren Dämpfer zu. Trotz Platz 15 war der RNF-Aprilia-Pilot mit seinem Arbeitstag zufrieden.

Bis auf Platz 5 beim Grand Prix in Austin hat Miguel Oliveira seit seinem Wechsel ins RNF Aprilia Team bislang wenig Erfolge vorzuweisen. Stattdessen kam der Portugiese bereits zwei Mal unverschuldet zu Sturz und verletzte sich dabei. Beim Crash in Jerez hatte er sich links eine Schulterluxation zugezogen, die ihn auch am Freitag des Deutschland-GP zu schaffen machte.

© Gold & Goose Willkommen zum Training am Sachsenring © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Die Strecke © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Takaaki Nakagami © Gold & Goose Takaaki Nakagami © Gold & Goose Takaaki Nakagami © Gold & Goose Takaaki Nakagami © Gold & Goose Jonas Folger © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Alex Márquez Zurück Weiter

Denn nach einem Sturz im zweiten Training klagte der 28-Jährige über erneute Schmerzen und suchte daraufhin das Medical Centre auf. «Ich hatte einen kleinen Sturz in Kurve 10. Leider habe ich mir beim Einschlag ins Kiesbett wieder meine Schulter angeschlagen», bestätigte Oliveira und fügte an: «Ich hatte sofort Schmerzen. Deshalb wollte ich überprüfen lassen, ob irgendetwas kaputt ist, bevor ich weiterfahre und die Verletzung noch verschlimmere.»

Trotz seines Sturzes landete der Aprilia-Pilot schließlich 0,591 sec hinter der Tagesbestzeit von Marco Bezzecchi (Ducati) auf Rang 15 und muss somit am Samstag im Q1 antreten. Dort wird der Portugiese versuchen, den Sprung ins Q2 zu schaffen. «Am Samstag müssen wir im Qualifying unsere besten Karten spielen, um von so weit vorne wie möglich zu starten.»

«Die Strecke beansprucht die linke Schulter sehr», schob Oliveira voraus, freute sich dann aber: «Dennoch war ich konkurrenzfähig, das stimmt mich zuversichtlich. Insgesamt bin ich zufrieden mit dem Tag.»

MotoGP kombinierte Zeiten nach FP2, Sachsenring (16.6.):

1. Bezzecchi, Ducati, 1:20,271 min

2. Martin, Ducati, + 0,040 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,081

4. Bagnaia, Ducati, + 0,100

5. Miller, KTM, + 0,149

6. Quartararo, Yamaha, + 0,352

7. Marini, Ducati, + 0,368

8. Bastianini, Ducati, + 0,386

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,400

10. Zarco, Ducati, + 0,431

11. Brad Binder, KTM, + 0,494

12. Di Giannantonio, Ducati, + 0,528

13. Augusto Fernández, KTM, + 0,547

14. Marc Márquez, Honda, + 0,583

15. Oliveira, Aprilia, + 0,591

16. Viñales, Aprilia, + 0,614

17. Morbidelli, Yamaha, + 0,851

18. Nakagami, Honda, + 1,010

19. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,403

20. Folger, KTM, + 2,547



MotoGP-Ergebnis FP2, Sachsenring:

1. Bezzecchi, Ducati, 1:20,271 min

2. Martin, Ducati, + 0,040 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,081

4. Bagnaia, Ducati, + 0,100

5. Miller, KTM, + 0,149

6. Quartararo, Yamaha, + 0,352

7. Marini, Ducati, + 0,368

8. Bastianini, Ducati, + 0,386

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,400

10. Brad Binder, KTM, + 0,494

11. Di Giannantonio, Ducati, + 0,528

12. Augusto Fernández, KTM, + 0,547

13. Oliveira, Aprilia, + 0,591

14. Zarco, Ducati, + 0,604

15. Viñales, Aprilia, + 0,614

16. Morbidelli, Yamaha, + 0,851

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,586

18. Marc Márquez, Honda, + 1,870

19. Folger, KTM, + 2,634

20. Nakagami, Honda, + 3,679



MotoGP-Ergebnis FP1, Sachsenring:

1. Zarco, Ducati, 1:20,702 min

2. Marc Márquez, Honda, + 0,152

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,195

4. Alex Márquez, Ducati, + 0,253

5. Martin, Ducati, + 0,330

6. Quartararo, Yamaha, + 0,352

7. Brad Binder, KTM, + 0,397

8. Bagnaia, Ducati, + 0,415

9. Di Giannantonio, Ducati + 0,508

10. Bezzecchi, Ducati, + 0,511

11. Nakagami, Honda, + 0,579

12. Marini, Ducati, + 0,633

13. Viñales, Aprilia, + 0,667

14. Miller, KTM, + 0,696

15. Oliveira, Aprilia, + 0,733

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,972

17. Bastianini, Ducati, + 1,028

18. Morbidelli, Yamaha, + 1,374

19. Augusto Fernández, KTM, + 1,470

20. Folger, KTM, + 2,116