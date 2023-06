Jonas Folger: «Geschenk und Blumen hab ich übergeben»

Am Dienstagabend erfuhr Jonas Folger durch Hervé Poncharal, dass die geplante Geburtstagsfeier mit Freundin Anna (30) ins Wasser fällt. Jetzt möchte er beim Sachsenring-GP noch ein paar WM-Punkte einsammeln.

Jonas Folger hat am Freitag auf dem Sachsenring nach dem Fallen der Zielflagge im FP2 noch eine Zeit von 1:22,2 min vorgelegt, doch diese Zeit wurde gestrichen, deshalb steht er vor dem FP3 und vor dem Qualifying mit 1:22,818 min auf dem 20. und letzten Platz.

Der Bayer weiß, dass er im Sprintrennen am Samstag, bei dem nur die Top-9 Punkte erhalten, sein Konto (bisher sieben Zähler) kaum erhöhen kann. Aber am Sonntag ist wie zuletzt in Le Mans ein Punktzuwachs nicht ausgeschlossen. «Ich gehe davon aus, dass es im Sprint am Samstag leider auch viele Stürze geben wird, wenn es nicht deutlich wärmer wird.»

Was rechnet sich der 29-jährige GASGAS-Werkspilot für die zwei Wettbewerbe auf dem Sachsenring aus? Folger: «Ich würde gerne im Qualifying 1 eine 1:21-min-Zeit fahren. Wenn mir das gelingt, bin ich happy. Und dann ist es mein Ziel, im Rennen konstant tiefe 1:22er-Zeiten zu fahren. Ich werde mich bemühen, den Vorderleuten noch einmal etwas näher zu kommen, an Raúl Fernández zum Beispiel. Der liegt nicht so arg weit von mir entfernt. Dann kann ich hier beim Heim-GP hoffentlich die zwei besten Rennen fahren, die mir in diesem Jahr bisher bei GASGAS gelungen sind.»

Jonas ging bereits nach dem Le-Mans-GP (14. Mai) davon aus, dass seine Tätigkeit als Pol Espargaró-Ersatz beendet ist, danach wiederholte sich diese Situation in Mugello. «Am Dienstagabend habe ich den Anruf von Teamchef Hervé Poncharal bekommen, der mich für den Sachsenring-GP aufgeboten hat.»

Eigentlich wollte der Bayer am Donnerstag mit Freundin Anna den 30. Geburtstag feiern. «Es hat ja geheißen, beim deutschen WM-Lauf wird Pol wieder fahren, deshalb haben wir für den Donnerstag mit der ganzen Familie Plätze in einem Restaurant gebucht. Am Freitag haben wir uns den ganzen Tag als Familie mit Anna und Tochter Sophie freigehalten, wir wollten an einen See fahren und uns einen schönen Tag machen. Aber solche Sachen stehen halt dann in diesem Geschäft hinten nach, auch wenn es noch so hart ist. Wir werden die Feier jetzt nach der Dutch-TT in Assen nachholen. Das Geschenk habe ich schon übergeben, Blumen habe ich auch gekauft…»

MotoGP kombinierte Zeiten nach FP2, Sachsenring (16.6.):

1. Bezzecchi, Ducati, 1:20,271 min

2. Martin, Ducati, + 0,040 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,081

4. Bagnaia, Ducati, + 0,100

5. Miller, KTM, + 0,149

6. Quartararo, Yamaha, + 0,352

7. Marini, Ducati, + 0,368

8. Bastianini, Ducati, + 0,386

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,400

10. Zarco, Ducati, + 0,431

11. Brad Binder, KTM, + 0,494

12. Di Giannantonio, Ducati, + 0,528

13. Augusto Fernández, KTM, + 0,547

14. Marc Márquez, Honda, + 0,583

15. Oliveira, Aprilia, + 0,591

16. Viñales, Aprilia, + 0,614

17. Morbidelli, Yamaha, + 0,851

18. Nakagami, Honda, + 1,010

19. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,403

20. Folger, KTM, + 2,547

