Marc Márquez: Fraktur am Finger nach Sturz im Warm-up

Repsol-Honda-Star Marc Márquez überstand seinen fünften Crash des Sachsenring-Wochenendes nicht unbeschadet. Aus Sicht der Rennärzte kann er dennoch starten.

In der dritten Runde des Warm-ups am Sonntagmorgen stürzte Marc Márquez zum bereits fünften Mal an diesem Rennwochenende. Nach dem Highsider in Kurve 7 brauchte der 30-jährige Spanier eine Weile, bis er wieder auf eigenen Beinen stand. Er lehte sich gegen die Streckenbegrenzung und war sichtlich angeschlagen.

Nachdem ihn Dr. Ángel Charte im Truck des Repsol-Honda-Werksteams aufgesucht hatte, begab sich Marc zu weiteren Untersuchungen ins Medical Centre an der Strecke: Dort wurde eine kleine Fraktur am ersten Finger der linken Hand festgestellt. Dennoch wurde der elffache Sachsenring-Sieger von den Rennärzten für fit erklärt.

MotoGP-Ergebnis Warm-up, Sachsenring (18. Juni):

1. Bezzecchi, Ducati, 1:20,999 min

2. Martin, Ducati, + 0,062

3. Bagnaia, Ducati, + 0,098

4. Oliveira, Aprilia, + 0,134

5. Quartararo, Yamaha, + 0,198

6. Nakagami, Honda, + 0,224

7. Zarco, Ducati, + 0,237

8. Binder, KTM, + 0,303

9. Miller, KTM, + 0,339

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,357

11. Morbidelli, Yamaha, + 0,372

12. Marini, Ducati, + 0,390

13. Alex Márquez, Ducati, + 0,413

14. Augusto Fernández, KTM, + 0,457

15. Di Giannantonio, Ducati, + 0,572

16. Bastianini, Ducati, + 0,588

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,817

18. Viñales, Aprilia, + 0,986

19. Marc Márquez, Honda, + 1,288

20. Folger, KTM, + 1,755