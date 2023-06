Fix: Repsol Honda mit Márquez und Lecuona in Assen

Das Repsol-Honda-Werksteam teilte am Dienstagnachmittag offiziell mit: Marc Márquez wird in Assen antreten, Joan Mir nicht. Als Ersatz wird Superbike-Werksfahrer Iker Lecuona aufgeboten.

Nach dem schweren Sturz im Warm-up verzichtete Marc Márquez am Sonntag auf das MotoGP-Rennen auf dem Sachsenring, wo er zwischen 2010 und 2021 elf Mal in Folge triumphiert hatte.

Bei seinem fünften Crash innerhalb von rund 40 Stunden trug der 30-jährige Spanier einen kleinen Bruch am linken Daumen und eine Prellung am rechten Knöchel davon. Dennoch wird Márquez am kommenden Wochenende in Assen auf seine RC213V zurückkehren.

«Ich komme nach Assen und werde versuchen, das Wochenende in Deutschland hinter mir zu lassen», kündigte der 59-fache MotoGP-Sieger an. «Wir haben noch ein Rennwochenende vor der Sommerpause. Das Ziel ist, viele gute Daten für die Ingenieure zu sammeln, damit sie in den nächsten Wochen damit arbeiten können. Darauf liegt der Fokus am Wochenende. Wir müssen ruhig bleiben und das Wochenende mit einem klaren Plan angehen.»

Sein Repsol-Honda-Teamkollege Joan Mir erholt sich dagegen weiter von seiner Fingerverletzung von Mugello und peilt nun ein Comeback nach der Sommerpause in Silverstone (6. August) an.

Als Ersatzmann wurde Iker Lecuona nominiert, der schon in Jerez Ende April kurzfristig für Marc Márquez eingesprungen war. HRC-Testfahrer Stefan Bradl dagegen wird Alex Rins bei LCR vertreten.

«Ich möchte Joan zunächst alles Gute für seine Genesung wünschen», schickte Lecuona voraus. «Für mich ist es eine Ehre, wieder zum Team zu stoßen.»

«Ich mag die Strecke in Assen und habe dort mein erstes Superbike-WM-Podium gefeiert, hoffentlich haben wir wie in Jerez ein gutes Wochenende», ergänzte der 23-jährige Spanier, der sich seinerseits beim Superbike-Meeting in Misano Anfang Juni links die Hüfte und den Fußknöchel angeschlagen hatte. «Ich erhole mich noch immer ein wenig von dem Crash in Misano, daher wird es auch körperlich ein guter Test sein.»

Ergebnisse MotoGP Sachsenring (18. Juni):

1. Jorge Martin, Ducati, 30 Rdn in 40:52,449 min

2. Pecco Bagnaia, Ducati, +0,064 sec

3. Johann Zarco, Ducati, +7,013

4. Marco Bezzecchi, Ducati, +8,430

5. Luca Marini, Ducati, +11,679

6. Jack Miller, KTM, +11,904

7. Alex Márquez, Ducati, +14,040

8. Enea Bastianini, Ducati, +14,859

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +17,061

10. Miguel Oliveira, Aprilia, +19,648

11. Augusto Fernández, KTM, +19,997

12. Franco Morbidelli, Yamaha, +22,949

13. Fabio Quartararo, Yamaha, +25,117

14. Takaaki Nakagami, Honda, +25,327

15. Raúl Fernández, Aprilia, +25,503

16. Aleix Espargaró, Aprilia, +28,543

17. Jonas Folger, KTM, +48,962

– Brad Binder, KTM, 12 Runden zurück

– Maverick Viñales, Aprilia, 22 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP-Sprint Sachsenring (17. Juni):

1. Jorge Martin, Ducati, 15 Rdn in 20:21,871 min

2. Pecco Bagnaia, Ducati, +2,468 sec

3. Jack Miller, KTM, +3,287

4. Luca Marini, Ducati, +5,487

5. Johann Zarco, Ducati, +5,538

6. Brad Binder, KTM, +6,289

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +6,956

8. Alex Márquez, Ducati, +9,261

9. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,691

10. Enea Bastianini, Ducati, +9,715

11. Marc Márquez, Honda, +10,828

12. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,905

13. Fabio Quartararo, Yamaha, +11,366

14. Augusto Fernández, KTM, +12,593

15. Franco Morbidelli, Yamaha, +12,905

16. Miguel Oliveira, Aprilia, +13,837

17. Takaaki Nakagami, Honda, +14,505

18. Raúl Fernández, Arilia, +28,959

– Maverick Viñales, Aprilia, 4 Runden zurück

– Jonas Folger, KTM, 9 Runden zurück

WM-Stand nach 14 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 160 Punkte. 2. Martin 144. 3. Bezzecchi 126. 4. Zarco 109. 5. Binder 96. 6. Marini 89. 7. Miller 79. 8. Quartararo 57. 9. Aleix Espargaró 55. 10. Viñales 53. 11. Alex Márquez 52. 12. Morbidelli 50. 13. Rins 47. 14. Augusto Fernández 36. 15. Di Giannantonio 34. 16. Oliveira 27. 17. Nakagami 26. 18. Bastianini 16. 19. Marc Márquez 15. 20. Pedrosa 13. 21. Folger 7. 22. Pirro 5. 23. Petrucci 5. 24. Mir 5. 25. Savadori 4. 26. Raúl Fernández 3. 27. Stefan Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 248 Punkte. 2. KTM 135. 3. Aprilia 99. 4. Honda 81. 5. Yamaha 68.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 253 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 215. 3. Ducati Lenovo Team 186. 4. Red Bull KTM Factory Racing 175. 5. Aprilia Racing 108. 6. Monster Energy Yamaha 107. 7. Gresini Racing 86. 8. LCR Honda 73. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 43. 10. CryptoDATA RNF 35. 11. Repsol Honda 20.